Бердыев вновь первый, а Калешин приговорил российский футбол. Итоги тура в Первой лиге

Завершился 19-й тур тур Мелбет Первой лиги – предпоследний перед зимней паузой. «Лучшая лига мира» скоро уйдёт на длительную паузу, но пока продолжает радовать зрителей интересными матчами, неожиданными развязками и невероятными событиями. В этом туре нас ждали битва за первое место, курьёзный приговор бывшей команде Константина Зырянова и мощная речь Евгения Калешина про российский футбол.

Команда тура — «Динамо» Махачкала

В Махачкале прошёл ключевой матч как минимум первой части сезона. «Тюмень», вернувшаяся в Первую лигу спустя несколько лет, в прошлом туре поднялась на первое место и в случае победы над «Динамо» сохранила бы звание лучшей команды турнира до весны.

Но если первый тайм, даже с учётом пропущенного мяча, можно занести «Тюмени» в актив, то во втором, откровенно говоря, «Динамо» переиграло соперника и практически ничего не позволило создать у своих ворот. У «Тюмени» были моменты до 70-й минуты, но равнозначные были и у «Динамо». К тому же махачкалинцы в начале тайма вышли вперёд. А промежуток с 70-й по 72-ю минуту гости точно захотят забыть. Сначала Сердер Сердеров забил после благоприятного для себя отскока, оставив наблюдать за эпизодом вратаря Егора Любакова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

А через две минуты случился удар, которому позавидует любой кикбоксер. Денис Самойлов шипами практически оформил сопернику новую причёску, за что заслуженно получил от Ивана Абросимова красную карточку. При 1:3 и в меньшинстве «Тюмени» было сложно что-то противопоставить сопернику. «Динамо» возвращается на первую строчку, «Тюмень» — вторая.

«Тюмень» перед зимней паузой ещё может вернуть себе лидерство. Для этого в Санкт-Петербурге надо обыграть набравший победный ход «Ленинградец» и ждать, что «Торпедо» отберёт очки у «Динамо» в Махачкале.

Курьёз тура — Фролкин приговорил «Черноморец»

Первый матч после увольнения Константина Зырянова «Черноморец» проводил в родном Новороссийске с идущим в зоне вылета «Ленинградцем». Дела у клуба из Новороссийска не лучше: лишь одно очко форы перед соперником, да и победа «Волгаря» над «Акроном» днём ранее промежуточно опустила команду в компанию к клубу из Санкт-Петербурга.

Кто знал, что так полюбившийся «Черноморцу» в нынешнем сезоне ничейный счёт будет изменён после курьёзной ошибки своего вратаря – Даниила Фролкина. Воспитанник «Ростова» не смог нормально попасть по мячу и фактически переправил его в свои ворота.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Пока в Махачкале лидеры выявляли лучшего, в Новороссийске, возможно, случился матч жизни, отправивший местную команду в зону вылета. «Ленинградец» из этой зоны поднялся, оттолкнувшись от неё на два очка.

Другие матчи 19-го тура Первой лиги

«Алания» — «Химки»

В битве претендентов за выход в Российскую Премьер-Лигу было забито пять голов. Правда, четыре из них — в ворота одной команды.

Стороны ушли на перерыв при ничейном счёте, зато во втором «Химки» забили сопернику сразу трижды, одержав уверенную победу.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Торпедо» — «Родина»

Казалось, первая победа «Торпедо» с 22 октября уже внесена в таблицу, но в этом мрачном сезоне у команды не может быть всё так просто.

Полузащитник Даниил Шамкин вывел своих вперёд на 70-й минуте. Однако на 90+4-й Митя Крижан счёт сравнял и спас «Родину» от поражения.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Родины».

«Шинник» — «КАМАЗ»

Матч команд с 12-го и седьмого мест соответственно. Однако плотность вне топ-6 Первой лиги настолько велика, что команды разделяет всего два очка.

В последний раз «Шинник» побеждал в чемпионате ещё 20 сентября, поэтому за последние туры ярославцы умело вылетели из тройки лучших команд сезона. Неудача могла настигнуть «Шинник» и в домашней встрече с «КАМАЗом», ведь к 69-й минуте он проигрывал 0:2.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лишь затем ярославцы сумели свести игру к ничьей, забив дважды за 10 минут. Команда так и осталась в середине турнирной таблицы — всего в пяти очках от зоны вылета.

«Акрон» — «Волгарь»

Тольяттинцы по итогам тура могли вернуться на первую строчку, а вместо этого проиграли последней команде чемпионата.

Единственный гол в игре — априори самый памятный, но тот, что забил Артур Гилязетдинов, вызвал шквал эмоций у игроков и тренеров «Акрона». Больше всех наговорил Евгений Калешин, выдавший уже знаменитый спич.

Тренера можно понять: У Игоря Панина нет в помощниках системы VAR, поэтому определить, пересёк ли мяч линию ворот, было сложно. Споры между болельщиками о правильности решения продолжаются до сих пор, и нет никакой гарантии, что вышестоящие судейские органы и комитеты смогут с уверенностью вынести вердикт по этому моменту.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Енисей» — «Арсенал»

«Арсенал» продолжает погоню за пятёркой лучших команд и в последнем туре не без труда, но обыграл «Енисей» в знаменитом манеже.

Первого гола в исполнении Анатолия Макарова пришлось ждать до 68-й минуты, а спустя шесть минут лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво с пенальти забил второй мяч своей команды. И уже 12-й персональный в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Арсенал» поднялся на шестую строчку, «Енисей» опустился на девятое место.

«Кубань» — «СКА-Хабаровск»

Матч, из-за которого главному тренеру краснодарской команды Вадиму Евсееву пришлось пропустить игру легенд между «Локомотивом» и ЦСКА (1:0).

К разочарованию от пропуска встречи с бывшими одноклубниками добавилась упущенная победа на 90+2-й минуте после гола Артёма Симоняна. Отметим, что с 58-й минуты «Кубань» играла в меньшинстве после удаления Дмитрия Терновского за фол последней надежды.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» так и не смогла выбраться с последнего места, а «СКА-Хабаровск» — с 11-го.

«Нефтехимик» — «Сокол»

Нулевая ничья в матче команд, отчаянно пытающихся отдалиться от зоны вылета.

Можно считать, что обе помогли друг другу. «Нефтехимик» имеет фору перед командами из зоны вылета в три очка, а «Сокол» — в два.