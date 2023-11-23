У «Сити» рекордный доход за прошлый сезон. Помогли трофеи и криптовалюта

«Манчестер Сити» не сбавляет обороты после феноменального сезона-2022/2023, в котором команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. В текущей кампании «горожане» лидируют в АПЛ и идут на первом месте в своей группе Лиги чемпионов, досрочно обеспечив выход в плей-офф. Настроения команде и руководству добавил опубликованный отчёт о рекордных доходах и прибыли второй год подряд.

«Прошлый сезон стал для «Манчестер Сити» самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю историю, доказав, что наша философия и последовательный подход работают, – сияет председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак. – В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» завоевал три трофея Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Увеличение доходов от рекламы, трансляций и в дни матчей

В конце октября «Манчестер Сити» был признан лучшей командой года по версии France Football – в Париже победители Лиги чемпионов получили «Золотой мяч». Отдельную награду не мешало бы вручить после того, как клуб установил новый рекорд в английском футболе по сезонной выручке – в прошлом розыгрыше «МС» заработал £ 712,8 млн, что на £ 99,8 млн больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Прибыль составила £ 80,4 млн, что почти вдвое превышает рекорд предыдущего года (£ 41,7 млн).

«Сити» живёт не только за счёт инвестиций арабских хозяев, но и зарабатывает сам Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В целом «Сити» показал рост по трём основным направлениям: реклама, трансляции и игровые дни. Выручка за матчдей увеличилась до £ 71,9 млн, что на £ 17,4 млн больше предыдущего сезона – это отчасти благодаря проведению на «Этихаде» дополнительных четырёх матчей. Доходы от телетрансляций подскочили до £ 299,4 млн в прошлом сезоне, показав увеличение на £ 50,4 млн благодаря выходу в финал Лиги чемпионов и победе в турнире.

И всё же сильнейшей стороной остаются коммерческие доходы, составившие £ 341,4 млн (увеличились на £ 32 млн). Этому послужил ряд новых спонсорских соглашений. В течение прошлого сезона «Сити» заключил контракты с японской компанией по производству напитков Asahi, букмекерскими компаниями LeoVegas и 8Xbet, а также с производителями шин Nexen Tire, поставщиками киберзащиты Acronis и светодиодных дисплеев Unilumin. Всего, согласно отчету GlobalData, «Ман Сити» в сезоне-2022/2023 сотрудничал с 47 брендами, из которых основной доход приносят три компании: бренд одежды и обуви Puma, авиаперевозчик Etihad Airways и криптовалютная биржа OKX.

С OKX манкунианцы сотрудничают с 2022 года, а несколько месяцев назад «расширили и углубили» сотрудничество – Forbes оценивает новую трёхлетнюю сделку в £ 55 млн. Примечательно, что вскоре после подписания контракта базирующаяся на Сейшелах биржа получила лицензию на работу в ОАЭ – член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур является владельцем «Сити». За последний год OKX также объявила о сотрудничестве с олимпийской сборной Австралии, командой Формулы-1 «Макларен», гольфистом Яном Поултером, сноубордистом Скотти Джеймсом и автогонщиком Даниэлем Риккардо.

«Горожане» рекламируют криптовалютную биржу OKX Фото: mancity.com

Особую гордость и удовлетворение от проделанной работы руководство «Сити» испытывает от того, что суммарный доход клуба в размере £ 712,8 млн превысил на £ 64,4 млн выручку соседей из «Манчестер Юнайтед». Немаловажный нюанс – доходы «Сити» опережают доходы своих исторических соперников в каждом из последних трёх сезонов.

Холланд зарабатывает в «Сити» почти £ 1 млн в неделю

«Сити» если устанавливает рекорды, то пачками. Кроме того, во время очередного достижения «горожанам» удалось опровергнуть общепринятое суждение, что увеличение зарплатной ведомости имеет негативный оттенок. В прошлом сезоне она увеличились почти на 20% – с £ 353,8 млн до £ 422,9 млн. Это почти на £ 42 млн больше предыдущей планки, заданной «МЮ» в сезоне-2021/2022. Несмотря на разбухшую зарплатную ведомость, её соотношение к обороту «Сити» осталось на уровне 59% – лишь незначительно выше, чем в прошлом сезоне. Немаловажно, что рекордный показатель выглядит вполне приемлемо на фоне рекомендаций УЕФА тратить на зарплаты не более 70% от уровня дохода клуба. Так что всё под контролем.

Председатель совета директоров «Сити» Аль Мубарак объяснил рост зарплатной ведомости (в среднем каждый игрок «горожан» зарабатывает £ 195 тыс. в неделю) выплаченными бонусами, связанными с завоеванием трофеев и результативностью. «После требла у меня часто спрашивают: «Как вы собираетесь превзойти это достижение?» Ответ заключается в нашей постоянной готовности инвестировать в завтрашний день. Только так можно ломать установленные рамки и развивать успех», – подчеркнул функционер.

Холланд с Кубком чемпионов Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Большую нагрузку на зарплатную ведомость «Сити» осуществляет форвард Эрлинг Холанд. Его недельная ставка составляет £ 375 тыс., но различные бонусы за результативность и другие достижения увеличивают жалование Эрлинга до 865 тыс. в неделю. Это делает нападающего самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Для сравнения, зарплата полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне (второй наиболее высокооплачиваемый игрок команды) составляет £ 416 тыс.

Ещё одна сильная сторона «Сити» в последние годы – трансферы, как входящие, так и исходящие. В 2022 году «горожане» инвестировали в 21-летнего Холанда, заплатив за неудержимого норвежца £ 51 млн. Этот пример наглядно показывает, как «МС» нацеливается на правильных игроков в идеальный момент, что приводит к рекордным доходам. По части продаж клубу тоже нет равных: в прошлом году он суммарно выручил за Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса £ 92,5 млн. Эти исполнители подошли к естественному завершению своего цикла на «Этихаде» – они исчерпали себя в команде, но всё ещё высоко котировались на рынке.

Бренд «Сити» стоит £ 1,51 млрд. Это дороже, чем у «Реала» и «МЮ»

По итогам двух трансферных окон сезона-2022/2023 «Сити» заработал рекордные в своей истории £ 121,7 млн от продажи игроков. Этот показатель лишь немногим меньше £ 123,1 млн, вырученных «Челси» в сезоне-2021/2022. Особенно здорово «горожане» преуспевают на продаже воспитанников – за последние пять лет клуб заработал на исходящих трансферах своих талантов более £ 330 млн. Лучшей иллюстрацией шикарной работы «Сити» в этом направлении считается продажа 1 сентября этого года полузащитника Коула Палмера в «Челси» за £ 42 млн. Правда, этот трансфер пойдёт уже в ведомость следующего сезона.

Ещё одно достижение «Сити» – первое место в рейтинге Brand Finance Football 50. Стоимость бренда «МС» составляет £ 1,51 млрд, что превышает показатели «Реала» (£ 1,46 млрд) и расположившегося на третьей строчке «Манчестер Юнайтед» (£ 1,36 млрд). Также «Сити» второй год подряд возглавил рейтинг Deloitte Football Money League с самыми большими доходами среди всех европейских футбольных клубов, опередив занявший второе место «Реал».

Такие сумасшедшие достижения клуб демонстрирует на фоне выдвинутых в апреле со стороны Премьер-лиги более ста обвинений в нарушениях правил финансового фэйр-плей. Обычно в отчётности клубов раскрываются любые текущие риски, которые могут повлиять на его деятельность в будущем. В разделе «Риски и неопределённости» манкунианцы подтверждают обвинения, выдвинутые против них АПЛ, но уверяют, что не нарушали правил.