Воспитанник «Сити» расцвёл в «Челси» и дорос до сборной. Чем крут Коул Палмер

Если взглянуть на таблицу АПЛ и увидеть «Челси» на 10-м месте, то можно подумать, что в команде продолжается бардак. Ещё один абсолютно невнятный сезон. Прошлый чемпионат закончили на 12-й строчке. Теперь примерно там же – казалось бы, всё понятно, но это не совсем так. Мы уже не слышим новостей, как совладелец команды Тодд Боули ходит в раздевалку или как предлагает схему 4-4-3 (да-да, с 11 полевыми).

Вместо этого мы видим, что «Челси» достаточно неплох по игре. И речь не только про последний матч с «Манчестер Сити» (4:4). По ожидаемым голам команда Маурисио Почеттино была лучше во всех встречах этого сезона, кроме одной (с «Брентфордом»). Таким не может похвастаться даже действующий чемпион Англии. Понятно, что xG отражает далеко не всё, но тем не менее показательно, что по ожидаемым очкам команда вообще должна идти в топ-4.

И вот в этом перезапускающемся «Челси» внезапно лидером стал 21-летний Коул Палмер, которого летом выкупили у «Сити» за € 47 млн. Изначально переход выглядел сомнительно. Примерно за такие же деньги «МС» отпускал Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса годом ранее, а этим летом аналогичные суммы отдавали за Джеймса Мэддисона и Алексиса Мак Аллистера. Это всё состоявшиеся футболисты, и понятно, насколько крутыми качествами они обладают. А тут парень, у которого лишь три матча в основе в АПЛ за всю карьеру!

И всё-таки именно Палмер стал одним из ключевых игроков (вместе с Энцо Фернандесом и Стерлингом). Коул уже отыграл за «Челси» в АПЛ больше времени (605 минут), чем за «Сити» (489). А за последние пять матчей у него 4+2 по системе «гол+пас».

Коул Палмер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола недавно раскрыл, как у него продвигался диалог с воспитанником клуба: «Палмер пришёл в команду и спустя один-два года сказал, что не хочет здесь играть. Я ответил, что Рияд Марез уходит и будет шанс появляться на поле. Палмер настаивал: «Нет, я не буду здесь играть и хочу уйти». Я сказал ему, что окей, пускай уходит».

И вот после всей этой истории вингер пошёл исполнять пенальти в матче с «Сити». К тому моменту шла 90+5-я минута матча, а его команда уступала – 3:4. Палмер сравнял счёт, а затем показательно не праздновал гол, разведя руки в стороны. Возможно, по итогам сезона этот матч признают лучшим в АПЛ. Ну или по крайней мере самым событийным по наполнению.

Казалось, «Челси» может справиться с «Сити» лишь при доле везения. Получилось не так. Лондонцы создали больше моментов, а судейство… Как минимум пенальти за фол Марка Кукурельи на Эрлинге Холанде показался весьма спорным. Защитник не так уж сильно цеплял соперника. Подобные единоборства в штрафной регулярно допускаются арбитрами. К тому же у Холанда изначально не было шансов дотянуться до мяча – первым на подаче в любом случае был Тьяго Силва.

Самый забавный эпизод встречи случился на последних минутах. Футболисты «Сити» заработали штрафной у ворот «Челси» и обсуждали, как лучше воспользоваться моментом. Палмер подошёл к бывшим одноклубникам, будто он всё ещё игрок «Сити». Холанду пришлось оттолкнуть англичанина, чтобы тот не подслушивал.

Палмер подслушивает разговоры игроков «Сити» Фото: Кадр из трансляции

Спустя пару дней вингер «Челси» объяснил, что это было: «Я ничего не услышал. Просто хотел посмеяться, если честно. Холанда это явно позабавило, но остальных вроде нет». Бесполезный эпизод по влиянию на игру, но показательный в плане раскрепощённости футболиста.

У «Челси» один из самых молодых составов в АПЛ. Точнее, даже самый молодой, если брать всю заявку, но третий (после «Бёрнли» и «Арсенала»), учитывая только основные составы. И Палмер – один из самых юных игроков в такой молодой команде. Если брать последний матч «Челси», то все остальные футболисты старта были старше Палмера. Тем не менее он достаточно смело брал инициативу на себя. А если учитывать весь сезон, то у него самая большая (среди игроков «Челси») средняя дистанция удара – 25,4 метра. Дальние удары пока ничего не дали Палмеру, но это ещё один показатель раскрепощённости. Ему позволяют обострять не только за счёт паса.

Что касается передач, то пока статистика впечатляет. По ожидаемым ассистам Палмер – лидер команды (3,0 – xA). И это при том, что он провёл на поле меньше времени (605 минут), чем, например, Стерлинг (993).

Интересная ситуация сложилась с пенальти. Палмер стал штатным исполнителем в «Челси», хотя Стерлинг один раз отобрал у него мяч, но капитан команды Фернандес заставил вернуть обратно. По состоянию на сегодня Коул реализовал четыре из четырёх. Можно замахнуться на рекорд АПЛ по точности ударов с 11 метров. Лучшим пока остаётся Яя Туре, который реализовал все свои 11 пенальти. Правда, пока у Палмера слишком маленькая выборка, чтобы восхищаться результативностью. Куда интереснее не количество голов, а манера исполнения удара. У него нет любимого угла – бьёт одинаково часто влево и вправо. Вратарям к такому не подготовиться.

Как Палмер бьёт пенальти Фото: Squawka

А на днях пришла ещё одна новость. В сборную Англии из-за травм не смогли приехать атакующие полузащитники Джуд Беллингем и Джеймс Мэддисон. Тренеру Гарету Саутгейту пришлось дозаявить несколько футболистов. В их число попал и Коул Палмер. По его словам, узнав о приглашении в главную сборную, он сначала подумал, что это розыгрыш. Оказалось, что всё вполне серьёзно, и новичок «Челси» уже позирует на базе сборной Англии на фоне герба со львами.

Коул Палмер Фото: Eddie Keogh/Getty Images

И даже успел дебютировать в главной команде страны – отыграл 30 минут на «Уэмбли» против Мальты. Похоже, настойчивость Палмера при смене клуба оправдывает себя. Вингер впервые провёл в основе шесть матчей в АПЛ подряд и сыграл в сборной Англии, будучи игроком именно «Челси». Едва ли он сейчас оказался бы в такой роли, если бы остался в «Сити».