Португалия показала идеальный результат в отборе к Евро! И это отличный знак для Роналду

Отборочный цикл Евро-2024 подошёл к концу. Известна 21 из 24 команд, которые сыграют в финальном турнире. Одна из них — Португалия — завершила квалификацию со 100-процентным показателем (10 побед из 10). А кто ещё в XXI веке идеально проходил квалификацию к Евро и ЧМ? И как затем команды выступали в финальном турнире?

Франция, отборочный цикл Евро-2004

Сборная Франции на ЕВРО-2004 Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Сборная Франции под руководством тренера Жака Сантини идеально прошла отборочную группу. С французами вместе выступали Словения, Израиль, Кипр и Мальта. Достаточно простая группа для грозной команды во главе с Зиданом. Французы забили 29 голов, пропустив всего дважды. На самом Евро Франция вышла с первого места из группы с Англией (обыграли 2:1), Хорватией (2:2) и Швейцарией (3:1), но в 1/4 финала уступила будущему чемпиону – Греции (0:1).

Испания, отборочный турнир ЧМ-2010

Сборная Испании с Кубком на ЧМ-2010 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Действующие чемпионы Европы находились в самом расцвете сил. Хави, Иньеста, Бускетс, Рамос, Пике, Пуйоль, Касильяс, Вилья, Торрес, Алонсо, Фабрегас, Сильва – концентрация топов зашкаливает. Разве могла такая команда испытать проблемы в отборе к ЧМ? 10 побед в группе с Боснией и Герцеговиной, Турцией, Бельгией, Эстонией и Арменией!.. Но на самом чемпионате мира Испания проиграла уже в 1-м туре – Швейцарии (0:1). Затем одержала победы над Гондурасом (2:0) и Чили (2:1) и оказалась в плей-офф. Ну а дальше вы помните… Интересно, что путь до титула чемпионов мира лежал через победы со счётом 1:0: над Португалией (1/8 финала), Парагваем (четвертьфинал), Германией (полуфинал) и Нидерландами (д.вр., финал). Испанцы впервые в истории стали чемпионами мира.

Нидерланды, отборочный турнир ЧМ-2010

Сборная Нидерландов в финале ЧМ-2010 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

После обидного поражения от России в четвертьфинале Евро-2008, до которого Нидерланды выглядели лучшей командой турнира, «оранжевые» начали путь к ЧМ-2010. Группа досталась не самая сложная: Норвегия, Шотландия, Македония и Исландия. «Оранжевые» одержали восемь побед в восьми встречах и спокойно отобрались на турнир. На ЧМ-2010 голландцы под руководством Берта ван Марвейка одержали три победы в группе над Японией, Данией и Камеруном. И продолжили победный ход в плей-офф. В 1/8 финала Нидерланды обыграли Словакию (2:1), в четвертьфинале выбили Бразилию (2:1), а в полуфинале – Уругвай (3:2). 14 побед (в основное время) в 14 встречах – путь от старта квалификации до финала ЧМ-2010. Идеально. Но в решающем матче голландцев в дополнительное время остановила Испания – 0:1.

Германия, отборочный цикл Евро-2012

Сборная Германии на Евро-2012 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Германия подходила к отбору Евро-2012 в качестве бронзового призёра ЧМ-2010 и финалиста чемпионата Европы 2008 года. Команда находилась в отличном состоянии. За неё выступали Мюллер, Озил, Клозе, Гётце, Лам, Нойер, Кроос, Хуммельс, Подольски, Гомес. Мощная банда! Германия катком прошлась по квалификационной группе к Евро-2012. Немцы набрали 30 очков в 10 встречах. Соперниками были Турция, Бельгия (ещё не такая грозная), Австрия, Азербайджан и Казахстан. В финальном турнире Германия одержала три победы в группе с Португалией, Данией и Нидерландами. В четвертьфинале команда Йоахима Лёва разобралась с Грецией (4:2), но в шаге от финала запнулась об Италию и Марио Балотелли – 1:2. Немцы получили бронзовые медали, а через два года команда забрала Кубок мира.

Испания, отборочный цикл Евро-2012

Сборная Испании на Евро-2012 с кубком Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Испания на тот момент – действующий чемпион Европы и мира. Против «Красной фурии» просто боялись выходить на поле. Тяжело было противопоставить что-то такой силе. Испанцы без проблем прошли отборочную группу к Евро-2012, дважды обыграв Чехию, Шотландию, Литву и Лихтенштейн. На самом чемпионате Европы Испания вышла с первого места из квартета с Италией, Ирландией и Хорватией. В плей-офф команда Висенте дель Боске сначала разобралась с Францией, в полуфинале в серии пенальти переиграла Португалию, а в финале не оставила шансов Италии – 4:0. Но уже на ЧМ-2014 то великое поколение провалилось, даже не выйдя из группы.

Англия, отборочный цикл Евро-2016

Сборная Англии на Евро-2016 в матче с Россией Фото: Alex Livesey/Getty Images

У англичан после краха в отборе к Евро-2008 не возникает проблем в квалификациях. Команда всегда без проблем отбирается в финальную часть чемпионатов Европы/мира. Квалификация к Евро-2016 не стала исключением. Англия одержала 10 побед в группе со Швейцарией, Словенией, Эстонией, Литвой и Сан-Марино. Разница мячей составила 31:3. Но вот на самом Евро англичане уже не были так убедительны. Они обыграли Уэльс (2:1), но сыграли вничью с Россией (1:1) и Словакией (0:0). А в 1/8 финала сенсационно уступили Исландии – 1:2.

Германия, отборочный турнир ЧМ-2018

Сборная Германии на ЧМ-2018 Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Действующие чемпионы мира собирались защитить звание в России. Немцы без напряжения прошли квалификацию к ЧМ-2018. 30 очков в группе с Северной Ирландией, Чехией, Норвегией, Азербайджаном и Сан-Марино. Германия забила 43 гола, а пропустила всего четыре. Казалось, что и в России команда пройдёт далеко. Но уже на самом турнире у немцев что-то сломалось. Поражения от Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2) не позволили выйти из группы. Не помогла даже победа над Швецией (2:1) с суперголом Крооса. Проклятие действующего чемпиона мира продлилось на третий турнир подряд (Италия в 2010 году и Испания в 2014-м также не выходили из групп). А ещё Германия – единственная сборная в списке, одержавшая 100% побед в отборе и не вышедшая в плей-офф в финальном турнире.

Бельгия, отборочный цикл Евро-2020

Сборная Бельгии на Евро-2020 в матче с Россией Фото: Lars Baron/Getty Images

«Золотое» поколение сборной Бельгии являлось одним из главных фаворитов перед каждым крупным турниром. А прохождение квалификации стало для них рутиной. На чемпионат Европы 2020 года бельгийцы отбирались из группы с Россией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Команду Станислава Черчесова Бельгия обыграла со счётом 3:1 (дома) и 4:1 (в гостях). В финальном турнире бельгийцы снова встретились с Россией. И снова победа – 3:0. Также команда Роберто Мартинеса обыграла Данию и Финляндию. В 1/8 финала бельгийцы выбили действующих чемпионов Европы – Португалию (1:0). Но в четвертьфинале уступили уже будущему обладателю трофея – Италии (1:2). Это был последний шанс для того состава Бельгии выиграть большой турнир. На ЧМ-2022 бельгийцы выглядели слабо и даже не вышли из группы.

Италия, отборочный турнир Евро-2020

Сборная Италии на Евро-2020 с кубком Фото: Michael Regan/Getty Images

Италия пропустила чемпионат мира 2018 года и хотела реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ударно провела отборочный цикл Евро-2020. 10 побед в 10 матчах, 37 забитых и всего четыре пропущенных гола. Команда Роберто Манчини без проблем разобралась с Финляндией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном. Победный ход Италия перенесла на финальный этап. В группе одержаны три победы над Уэльсом, Турцией и Швейцарией, а в плей-офф поочерёдно обыграны Австрия (2:1, д.вр.), Бельгия (2:1) и Испания (1:1, 4:2 пен.). А в эпичном финале Италия вырвала золото в серии послематчевых пенальти с Англией (1:1, 3:2 пен.).