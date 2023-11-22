Франция, Нидерланды и Италия — в одной группе? Расклады на жеребьёвку Евро-2024

Завершились матчи в отборочных группах Евро-2024. Команды, занявшие первые и вторые места, пробились на турнир. Всего 20 команд из 10 групп. Ещё одно место у хозяев чемпионата Европы – Германии. Таким образом, уже известна 21 из 24 сборных, которые примут участие в турнире. Оставшиеся три путёвки будут разыграны в плей-офф Лиги наций (матчи пройдут в конце марта). Тем не менее сейчас известно, какими будут корзины при жеребьёвке.

Посев определялся на основании выступления в актуальном отборочном цикле. Как мы уже писали, для попадания в первую корзину нужно было набрать 20 очков. Правда, в последних трёх группах на одну команду больше, поэтому результаты с шестыми командами (Андорра, Сан-Марино и Лихтенштейн) не шли в зачёт при сравнении групп между собой. Распределение по корзинам получилось таким.

Обращает на себя внимание, что Италия попала в четвёртую корзину. Уже второй чемпионат Европы для действующего обладателя трофея не предусмотрено место в первой корзине. Итальянцы могут винить в такой жеребьёвке только себя. В первую корзину попали хозяева и пять лучших первых мест в отборочных группах. Во вторую корзину – оставшиеся пять первых мест и одна лучшая вторая команда (Австрия).

Италия за восемь матчей добилась четырёх побед, двух ничьих и двух поражений и с 14 очками стала одной из худших среди всех вторых команд. Теперь мы можем получить «группу смерти» с Англией, Нидерландами и Италией. Было бы забавно, если сюда же из второй корзины отправились бы венгры. На прошлом Евро у них были в соперниках Германия, Португалия и Франция.

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Жеребьёвка групп Евро-2024 состоится 2 декабря в 20:00 по Москве. К этому моменту ещё не будут известны обладатели последних трёх путёвок на турнир. Их разыграют в следующем году (21 марта – полуфиналы, 26 марта – финал). Победитель каждого Пути проходит на чемпионат Европы. Стыки будут выглядеть так:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Эти пары сформировались на основе последнего сезона Лиги наций. Изначально в плей-офф были предусмотрены места только для победителей Пути А, В и С, но поскольку в первом Пути вышли не только победители, но 14 из 16 команд, то освободившееся место по регламенту предоставлялось лучшей команде Пути D (Эстонии), а затем добирают ещё одного участника из Пути В. Из-за бана России во всём Пути В не учитывались очки, набранные с последними командами в группах – это объясняет, почему Норвегия набрала больше очков, чем Исландия, но не попала в плей-офф Лиги наций.

Эрлинг Холанд Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Пары сформированы уже с учётом того, кто играет дома в шести полуфиналах. В стыках не предусмотрена ответная встреча. Преимущество своего поля у тех, кто оказался выше по результатам выступления в Лиги наций. А вот кто будет проводить дома финальный матч – это решит жеребьёвка, которая состоится 23 ноября.