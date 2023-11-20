Спаллетти вызывает новичков и отказывается от легенд. Как меняется сборная Италии

Действующего чемпиона Европы сборную Италии ждёт решающий матч за выход из группы в отборочном цикле Евро-2024 с Украиной на нейтральном поле в Леверкузене. Для нового главного тренера «Скуадра адзурра» Лучано Спаллетти это будет шестая игра во главе национальной команды. С тех пор как Роберто Манчини погнался за длинным риялом и уехал в Саудовскую Аравию, Спаллетти решает накопившиеся проблемы и меняет итальянскую сборную под себя.

Для Манчини последними с национальной командой стали матчи в финальном турнире Лиги наций. В июне этого года «Скуадра Адзурра» потерпела поражение в полуфинале от Испании – 1:2, после чего победила Нидерланды в игре за третье место со счётом 3:2. Роберто мог попрощаться со сборной Италии красиво, с трофеем, но уходил отнюдь не под фанфары.

Благодаря замене одного экс-тренера «Зенита» на другого экс-тренера «Зенита» национальная команда получила как минимум свежую энергию. Спаллетти на сегодняшний день точно более мотивирован в сборной Италии, чем был Манчини в последние месяцы своей работы. Чего стоят только слова Лучано, сказанные им в тот момент, когда «Скуадра адзурра» начинала свой путь с новым тренером: «Гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов!»

У Манчини были свои взгляды на игроков, у Спаллетти – свои. В заявке на решающие матчи группового этапа с Северной Македонией и Украиной отсутствуют сразу девять футболистов, которые были в заявке на финальную стадию Лиги наций. Это голкипер Алекс Мерет, защитники Леонардо Спинаццола, Рафаэл Толой, Леонардо Бонуччи, полузащитники Марко Верратти, Лоренцо Пеллегрини, форварды Вильфред Ньонто, Матео Ретеги и Чиро Иммобиле. Правда, некоторые из них выбыли по травмам, но далеко не все.

Самые звёздные фигуры в этом списке – конечно же, Бонуччи и Верратти. Можно сказать, что оба закончили в сборной Италии. Бонуччи, оказавшись ненужным «Ювентусу», решил в 36 лет попробовать впервые в своей карьере поиграть за границей. Но переход в немецкий «Унион», сенсационно попавший по итогам прошлого сезона в Лигу чемпионов, не дал Леонардо ничего, кроме игровой практики. «Унион» проигрывает матч за матчем, а сам защитник иногда выпадает из основы. Возможно, Бонуччи стоило отправиться той же дорогой, что и Верратти – на заработки в Азию. Полузащитник в 31 год пылит в Катаре. Оттуда в сборную Италии не зовут.

Но Спаллетти всем оставляет надежду, по крайней мере, ни на ком публично не ставит крест.

«Я звонил Верратти – не думаю, что его ответ был нет. Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил. Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной. Вот что они сказали», – объяснял Лучано.

В то же время в заявке сборной Италии присутствуют 12 футболистов, которых не было в составе на Лигу наций (без учёта приболевшего тогда и выбывшего в последний момент Алессандро Бастони). Это голкипер Иван Проведель, защитники Кристиано Бираги, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, полузащитники Джакомо Бонавентура, Мануэль Лаццари, Андреа Кольпани, Доменико Берарди, Стефан Эль-Шаарави, Маттео Политано, нападающие Джанлука Скамакка и Мойзе Кин.

Из этих игроков самой обсуждаемой фигурой в России в последнее время был Проведель. Голкипер «Лацио», имеющий российские корни по матери и немного владеющий русским языком, отказался обсуждать возможность приглашения в нашу национальную команду с тренером вратарей Виталием Кафановым. Пока у Проведеля нет ни одного матча за Италию, поэтому он теоретически мог бы сменить спортивное гражданство.

«К сожалению, Ваня отказался с нами общаться, – сообщил Кафанов. – Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России… Относимся к этому спокойно, понимаем ситуацию. Он живёт в Италии, возможно, политическая ситуация подталкивает. Не осуждаю его».

Впрочем, Проведель до сих пор не заигран за сборную Италии, хотя вызывался в неё ещё при Манчини. Просто сидел на скамейке запасных (два раза). Больший интерес вызывают по-настоящему новые имена – игроки, появившиеся в сборной Италии уже при Спаллетти.

Вратарь Иван Проведель Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Ещё в предыдущих матчах квалификации Евро-2024 с Мальтой и Англией в национальной команде дебютировал 20-летний Дестини Удоджи. На «Уэмбли» молодой левый защитник и вовсе неожиданно вышел в стартовом составе, но не помог команде избежать поражения – 1:3. У Удоджи нигерийские корни, тем не менее родился и воспитывался он в Вероне. Дестини обладает хорошими физическими и скоростными качествами, а в этом сезоне закрепился в основе «Тоттенхэма». Вот только из-за мышечных проблем Удоджи пропустил пару последних матчей, и на финише отборочного цикла «Скуадра адзурра» обойдётся без него.

Теперь ждут своего шанса в сборной Италии ещё два игрока, не имеющих пока опыта выступлений за национальную команду, – Камбьязо и Кольпани. 23-летний левый защитник Камбьязо вернулся в «Ювентус» после года выступлений на правах аренды за «Болонью» и уже несколько матчей провёл в основе туринцев. Всего у него в этом сезоне 11 игр в Серии А, он набрал 1+1 по системе «гол+пас». 24-летний Кольпани – центральный полузащитник «Монцы». У этого игрока впечатляющая результативность на старте чемпионата Италии: шесть голов и одна голевая передача в 12 матчах.

Кадровых трудностей Спаллетти добавили потери двух ключевых центрхавов – травмированного Мануэля Локателли из «Ювентуса» и дисквалифицированного за ставки Сандро Тонали из «Ньюкасла».

Хотел Спаллетти продолжить и популярную в эпоху Манчини историю натурализации игроков, которые имеют итальянские корни. Лучано общался с вингером Матиасом Соуле, который принадлежит «Ювентусу» и выступает на правах аренды за «Фрозиноне». 20-летний вингер здорово начал нынешний сезон. У Соуле 5+1 в 10 матчах Серии А. Однако Матиас честно признался тренеру, что чувствует себя аргентинцем, а не итальянцем.

В сборной Италии Спаллетти использует свою любимую схему 4-3-3, но может быть гибким тактиком. Например, на «Уэмбли» при обороне пятым в линию защиты падал Эль-Шаарави. А в центре поля Николо Барелла и Давиде Фраттези менялись позициями, выполняя разные тактические задания. С Северной Македонией левый защитник Димарко при владении вообще превращался в атакующего полузащитника и действовал в полуфланге.

«Манчини и Спаллетти – два человека, которые по-разному понимают свои роли, однако я не хочу говорить об их различиях. Спаллетти был честен со мной, и я это ценю. Это новый этап, с таким же хорошим тренером, но с другими идеями», – отвечал Барелла на вопрос о Роберто и Лучано.

Очевидно, настоящую команду Спаллетти мы увидим не раньше Евро-2024, если сборная Италии туда попадёт и новый тренер получит достаточно времени на подготовку. Пока же надо просто добыть результат. Разгром Северной Македонии был первым шагом, а в матче с Украиной достаточно не проиграть.