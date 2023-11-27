Стадион ЧЕ-2028 выглядит как сарай. Его должны перестроить, но есть политические проблемы

Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии – матчи примут сразу 10 стадионов: по одному в Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе и шесть в Англии. Вот список всех арен, которые уже официально подтверждены:

🏟 «Уэмбли» (Лондон, Англия);

🏟 Национальный стадион (Кардифф, Уэльс);

🏟 Стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия);

🏟 Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия) (реконструкция);

🏟 Новый стадион «Эвертона» (Ливерпуль, Англия);

🏟 «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл, Англия);

🏟 «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия) (реконструкция);

🏟 «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия);

🏟 «Дублин Арена» (Дублин, Ирландия);

🏟 «Кейсмент Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) (реконструкция).

Арена в Белфасте последние дни активно обсуждается – и не только потому, что прямо сейчас она выглядит как заброшенный сарай. Стадион построили в 1953-м, и с 2013-го он стоит заброшенный, хотя на его реконструкцию уже выделяли деньги. Ранее «Кейсмент Парк» использовали для проведения гэльских игр – в них входят хёрлинг и гэльский футбол.

Casement Park, стадион в Белфасте Фото: Niall Carson/Getty Images

Все матчи сборной Северной Ирландии с 1910-го проходят в «Уиндзор Парке», расположенном в южной части Белфаста. «Кейсмент Парк» же построен в западной части города и принадлежит Гэльской спортивной ассоциации (GAA), что, помимо состояния арены, также вызвало недовольство со стороны болельщиков. Дело в том, что Белфаст исторически разделён политическими и религиозными противоречиями, и западная часть никогда не отличалась поддержкой сборной Северной Ирландии. Болельщики национальной команды убеждены, что их поездки в «Кейсмент Парк» могут быть опасны – из-за царящих там националистических настроений.

«Стены мира» Белфаста

Люди, которые живут в западной части Белфаста, – ирландские националисты, католики и сторонники воссоединения Ирландии, поэтому они поддерживают ирландскую сборную. В южной части, где расположен «Уиндзор Парк», – протестанты и юнионисты, выступающие за союз с Великобританией. Такое разделение возникло десятки лет назад и даже привело к войне, которая закончилась мирным соглашением Страстной пятницы в 1998-м и возведением «Стен мира» по всему Белфасту для отделения католиков от протестантов.

Англичане пришли в Ирландию в XII веке – постепенно ирландские земли становились жертвами английской экспансии, которая заставляла местное население жить по новым законам. В XVI веке колонизация продолжилась – и на этот раз распространилась на Ольстер (север Ирландии), отметившись особенно жестокой социально-экономической дискриминацией местного населения.

Англичане навязывали католической Ирландии протестантизм, а также контролировали политические процессы, так как на места были поставлены люди, лояльные короне. У ирландских католиков не было права голоса, на них были наложены серьёзные ограничения на получение образования и работы. Колонисты также конфисковали земли: во время заселения Ольстера при Якове I лишь 10% земель осталось во владении ирландцев – при этом они должны были платить за свой клочок двойную ренту.

Провинция Ольстер Фото: Getty Images

XVIII век ознаменовался попытками английских властей искоренить католицизм среди ирландского населения – все те, кто не принадлежал к англиканской церкви, лишались ряда прав. Поэтому в то время произошёл рост протестантского правящего класса. В 1790-х вдохновлённые Великой французской революцией ирландцы в Ольстере основали секретное Общество объединённых ирландцев и, заручившись поддержкой французской Директории, подготовили несколько восстаний.

Протесты были массовыми, но плохо скоординированными, поэтому, несмотря на помощь со стороны Франции, их подавили. Насилие в отношении ирландцев усилилось – начались и жестокие расправы, и жуткие казни. Притеснения продолжились, и в 1845-1849 гг. начался массовый голод, вынудивший ирландцев переселяться в другие страны.

С 1870-го до начала Первой мировой войны появилось движение, которое выступало за самоуправление Ирландии в составе Соединённого Королевства Великобритании. Тогда же появился «гомруль» (от английского home rule) – идея создания в Ирландии местного парламента и предоставления автономии острову. В «Лигу гомруля» объединились не все – те, кто был протестантами (преимущественно из Ольстера), присоединяться к ней не стал, потому что выступал за сохранении Ирландии в административном подчинении Лондону. Первые два билля о «гомруле» приняты не были, а вот третий всё же приняли, но он так и не вступил в силу из-за начала Первой мировой войны.

Протестующие с флагами и гвардейцы Фото: Getty Images

В 1916-м ирландцы, изрядно измотанные господством со стороны Великобритании, подняли ещё один бунт, который завершился Пасхальным восстанием в борьбе за независимость. Оно было подавлено, а многих из его организаторов казнили. Но на этом попытки обрести независимость не закончились – в 1919-м началась англо-ирландская война, которая завершилась подписанием мирного договора. Согласно ему 26 из 32 графств Ирландии обрели независимость, а шесть – в Ольстере – отошли к Великобритании, получив название Северная Ирландия. Они не захотели отсоединяться, так как попросту уже привыкли веками жить по английским законам.

Полностью независимой Ирландия стала в 1949-м, когда вышла из Британского содружества наций. Однако в её Конституции от 1937 года было положение, что Ольстер, который стал Северной Ирландией, – это неотъемлемая часть её территорий. Католики, которые всё равно остались на территории Ольстера, стали этническим и конфессиональным меньшинством, протестанты же – большинством, что и стало основой для многолетних споров и столкновений. Протестантское население Северной Ирландии имело больший вес в обществе, юнионисты (они получили своё название из-за поддержки идеи союза с Великобританией) преобладали в судебной системе, полиции, местном парламенте.

Кампания за единение Ирландии продолжалась много лет и возглавлялась Ирландской республиканской армией (ИРА). Партизанская война, теракты, диверсии против британских военных и, как итог, – эскалация конфликта в 1969-м, когда на улицах городов Северной Ирландии произошли уличные бои, разгоревшиеся между протестантами и католиками. Началась гражданская война, которая длилась до 1998-го и закончилась заключением Соглашения Страстной пятницы, предусматривающего создание автономных органов власти, признание мнений, что протестантское большинство выступает за союз с Великобританией, а ирландское большинство на острове Ирландия – за единое государство, а также за разоружение ИРА. Республика Ирландия, в свою очередь, признала Северную Ирландию частью Великобритании.

Гражданская война в Северной Ирландии 1969–1998 Фото: Getty Images

Это соглашение пусть и принесло мир, но и не ослабило напряжённость в регионе. В Белфасте, столице Северной Ирландии, ещё во время Гражданской войны были возведены «Стены мира», отделяющие католические районы от протестантских, националистов – от юнионистов, а проирландских католиков – от пробританских протестантов. Общины города по-прежнему разделены и выступают за разные идеи, хотя живут в одном городе. Стены, число которых приближается к сотне, всё ещё не снесены, и политики полагают, что до полного мира всё же ещё далеко.

Вопросы стадиона

Когда Ирландия и Великобритания работали над заявкой на Евро-2028, встал вопросах о стадионах – по требованию УЕФА, их вместимость должна превышать 30 000 зрителей. «Уиндзор Парк» вмещает 18 500 человек, денег на его реконструкцию при этом нет, а бюджет на строительство «Кейсмент Парка» был получен и одобрен ещё в 2011 году, поэтому именно он и стал частью заявки. Изначально на реконструкцию выделили € 36,5 млн, но спустя столько лет застоя и попыток договориться с местными властями, которые то и дело менялись, ценник вырос – сейчас уже говорят о сумме в € 100 млн или даже € 150 млн.

Выглядеть это должно так.

Проект Casement Park new Фото: GAA

При этом существовала такая проблема: местные жители всё это время выступали против строительства стадиона на 30 000 мест. Длительная стройка, большое количество людей во время проведения мероприятий, нагрузка на городской бюджет – причины для протеста находились разные. Так или иначе, планы в итоге были одобрены, но теперь остаётся вопрос, когда стройка начнётся. Потому что её не могли начать больше 10 лет.

Курировать строительство будет Гэльская спортивная ассоциация, и в обществе есть предположение, что это поставит организацию выше Ирландской федерации футбола. При этом сама IFA заявляет, что никаких вариантов реконструировать «Уиндзор Парк» нет. Болельщики Северной Ирландии при этом говорят, что если их сборная отберётся на Евро (по правилам УЕФА, только двум странам-хозяйкам гарантированы места на турнире. – Прим. «Чемпионата»), то матчи они будут смотреть по телевизору.