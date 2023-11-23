Карпин запустил в Испании карьеру Асенсио. А что стало с другими игроками его «Мальорки»

Один из них даже доехал до России. Но в РПЛ получилось не очень удачно.

У нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина есть опыт работы в Испании. С августа 2014-го по февраль 2015-го он возглавлял «Мальорку», которая выступала во втором по силе дивизионе. Рассказываем, как сложились судьбы футболистов, которые тогда играли при Карпине.

Марко Асенсио, левый нападающий

Самый звёздный футболист из числа тех, с кем Карпин работал в «Мальорке». Асенсио уже тогда стоил € 3,5 млн и был самым дорогим футболистом команды. И это в 19 лет! Хотя надо напомнить, что Асенсио играл в «Мальорке» в аренде, а права на него принадлежали «Реалу». Интересно, что при Карпине Марко забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. В октябре 2014-го вингера даже признали лучшим футболистом месяца в Сегунде. После ухода россиянина испанец набрал всего 3 (1+2) балла по системе «гол+пас». Позднее Марко станет трёхкратный победителем Лиги чемпионов, трёхкратным победителем Ла Лиги, победителем Кубка Испании. Плюс четыре раза он брал клубный чемпионат мира, трижды — Суперкубок УЕФА, дважды — Суперкубок Испании. С 2023 года играет за «ПСЖ».

Марко Асенсио трижды стал победителем Лиги чемпионов Фото: Angel Martinez/Getty Images

Агус Гарсия, центральный защитник

13 матчей, один гол — такую статистику Гарсия набил при Карпине. На старте сезона был игроком основы, а потом всё чаще сидел в запасе и пролетал мимо заявки. Агус покинул «Мальорку» в 2015 году и принялся путешествовать по миру. Он поиграл в США, Дании, на Кипре, в Индии. Его последним местом работы был клуб АТК, за который он играл в сезоне-2019/2020. Кстати, именно с ним он стал чемпионом Индии.

Касим Адамс, центральный защитник

Африканский футболист заиграл в «Мальорке» именно при Карпине. В первых пяти турах Сегунды Адамс ни разу не попал в заявку, а потом закрепился в основе. При Карпине Касим отыграл 18 матчей и забил два мяча, но сразу потерял место в старте после отъезда россиянина. Во второй половине сезона африканца выпустили на поле всего два раза. Позднее Адамс поиграл в аренде в «Янг Бойз», с которым стал чемпионом Швейцарии (сезон-2017/2018). В 2018 году защитник оказался в «Хоффенхайме», где и выступает по сей день. Пару раз уезжал в аренду («Фортуна» Дюссельдорф и «Базель»), а в этом сезоне не провёл ни одного матча. С 2017-го играет за сборную Ганы (14 матчей, два гола).

Касим Адамс в составе «Хоффенхайма» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Никола Гулан, опорный полузащитник

Полузащитник приехал в «Мальорку» в статусе чемпиона Сербии (завоевал титул с «Партизаном»). При Карпине получал достаточно игрового времени. То же было и после смены тренера. Правда, серб задержался в Испании всего на один сезон. После этого в карьере были поездки в Бельгию, Израиль, Швецию и на Мальту. С сентября 2023 года представляет клуб «Колубара», который играет во втором по силе дивизионе Сербии.

Энрик Саборит, центральный защитник

Сезон-2014/2015 Саборит провёл в «Мальорке» на правах аренды. Парень приехал из «Атлетика», но не всегда попадал в состав при Карпине. Под руководством российского тренера провёл девять матчей, после смены тренера — семь. С 2018-го играет за «Маккаби» из Тель-Авива, с которым собрал неплохую коллекцию трофеев. Саборит — двукратный чемпион Израиля, победитель Кубка страны и двукратный победитель Суперкубка. Кроме того, он поиграл в Лиге чемпионов (квалификация), Лиге Европы и Лиге конференций.

Энрик Саборит (слева) в составе «Маккаби» из Тель-Авива Фото: AP/TASS

Жоау Виктор, опорный полузащитник

С 2020 года этот бразилец осел в Индии, где играет за клуб «Хайдарабад». Вместе с ним в 2022-м стал чемпионом страны. Что касается периода в «Мальорке», то при Карпине Виктор получал регулярную игровую практику, а с 9-го тура Сегунды выходил с капитанской повязкой. Особенно памятной для бразильца оказалась игра со второй командой «Барселоны» (3:3). В этом матче он набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». После отъезда из «Мальорки» (лето 2015-го) поиграл на Кипре, в Катаре и Греции.

Хосе Луис Марти, опорный полузащитник

Когда Карпин оказался в «Мальорке», Марти уже было 40 лет. Несмотря на почтенный возраст, хавбек отыграл 13 матчей под руководством российского тренера. На старте сезона ветеран выходил с капитанской повязкой и даже набрал 2 (1+1) балла по системе «гол+пас». После того как Карпина уволили, Марти выпустили на поле всего два раза. По окончании сезона-2014/2015 он завершил карьеру. Надо сказать, что Марти добился серьёзных успехов в составе «Севильи». Вместе с ней он дважды побеждал в Кубке УЕФА, а также по разу — в Кубке Испании, Суперкубке страны и Суперкубке УЕФА. По окончании карьеры Марти стал тренером. Он работал с «Депортиво», «Леганесом», «Жироной» и хихонским «Спортингом». Правда, испанец сидит без работы с весны 2022 года.

Хосе Луис Марти по окончании карьеры игрока стал тренером Фото: Zuma\TASS

Мануэль Арана, правый нападающий

В 2014 году рыночная стоимость этого испанца составляла € 1 млн. Тогда он входил в число самых дорогостоящих игроков «Мальорки». Под руководством Карпина Арана отыграл 18 матчей и показал неплохую результативность для второго дивизиона. Забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. До 2016 года Мануэль играл исключительно на родине, а потом отправился покорять другие страны (Австралия, Индия, Гибралтар). Наибольших успехов добился с клубом «Европа». В сезне-2018/2019 Арана помог команде выиграть Кубок Гибралтара. Завершил карьеру летом 2020 года.

Абдон Пратс, центральный нападающий

Карпин, как правило, выпускал Пратса на замену. Тем не менее нападающий отыграл 14 матчей и забил два мяча. Правда, в январе 2015 года парень ушёл в статусе свободного агента в «Тенерифе». Далее поиграл за «Мирандес» и «Расинг», а в 2017-м вернулся в «Мальорку». Там, кстати, играет и по сей день.

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В этом сезоне Пратс демонстрирует высокую эффективность. Он выходит на замену, но забивает каждые 62 минуты. На счету испанского усача семь голов в 10 матчах во всех турнирах.

Абдон Пратс очень продуктивно проводит этот сезон Фото: Rafa Babot/Getty Images

Микаэль Перейра, правый нападающий

Француз регулярно играл при Карпине, однако так и не забил ни одного мяча. Но хотя бы отдал три результативные передачи. В целом в сезоне-2014/2015 Перейра забил только один мяч, хотя отыграл 36 матчей. Перейра покинул «Мальорку» в 2016-м и с того момента поиграл в Турции, Румынии, Польше и Греции. Сейчас выступает за клуб «Калитеа», который представляет второй греческий дивизион. Перейра — двукратный чемпион Румынии (2019/2020, 2020/2021) в составе «ЧФР Клуж».

Марко Щепович, центральный нападающий

В 2014 году Щепович регулярно выходил на поле и набил неплохую статистику — шесть голов в 14 матчах. Но в 2015-м серб перестал попадать даже в заявку и в феврале досрочно вернулся из аренды в «Олимпиакос». Любопытно, что через несколько дней Марко приехал в Россию — его арендовал «Ахмат». Правда, этот опыт никак не назовёшь удачным. За полгода сербу дали всего семь минут игрового времени.

Марко Щепович (на дальнем плане) Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

В 2018-м Щепович стал чемпионом Венгрии с «Видеотоном», в 2021-м — чемпионом Кипра с «Омонией». Сейчас играет за сербский клуб «Нови Пазар», который выступает в элитном дивизионе.