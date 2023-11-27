Сборная 16-го тура РПЛ. Сразу три игрока «Спартака» и герои «Динамо»

Сыгран первый тур второго круга РПЛ. Как обычно по итогам матчей уикенда «Чемпионат» выделяет лучших футболистов и предлагает вашему вниманию свою символическую сборную. На этой неделе 10 полевых игроков-героев (помимо вратаря) будут объединены в условной тактической схеме 4-3-3.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»)

«Спартак» победил на заснеженном поле в Калининграде во многом благодаря голкиперу. В первом тайме при счёте 0:0 Максименко своими сейвами трижды спас команду от пропущенных мячей. «Балтика» поддавливала, нанесла 12 ударов по воротам и четыре — в створ, но так и не пробила поймавшего кураж Александра.

Александр Максименко Фото: РИА Новости

Правый защитник: Даниил Хлусевич («Спартак»)

Ещё один спартаковец, который выдержал бой на снегу, и не просто выдержал – забил победный мяч! Мощный рывок в штрафную «Балтики», отличное открывание под передачу и точный удар — всё здорово сделал Хлусевич в голевом эпизоде. Кроме того, Даниил в Калининграде отметился двумя отборами и семью выносами мяча из собственной штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Эммерсон («Урал»)

«Урал» прервал 10-матчевую безвыигрышную серию сенсационной победой над лидером (теперь уже бывшим) чемпионата «Краснодаром». Одним из главных творцов успеха команды из Екатеринбурга стал Эммерсон, который сравнял счёт ударом головой на исходе получаса игры. Ещё у центрального защитника два выноса мяча, один отбор и семь выигранных единоборств из 10.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Максим Осипенко («Ростов»)

Центрбек сборной России принёс «Ростову» победу в непростом домашнем матче с «Пари НН», уверенно реализовав пенальти. Кажется, Осипенко собрался поучаствовать в гонке лучших бомбардиров РПЛ: это его уже шестой гол в сезоне. В обороне Максим тоже сыграл фактически безупречно: выиграл 11 из 13 единоборств и совершил 10 выносов мяча из собственной штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый защитник: Руслан Безруков («Рубин»)

Безруков закрывает у «Рубина» весь левый фланг и успевает не только в обороне отрабатывать, но ещё и голы забивать. Второй тур подряд точные удары Руслана после смещений в полуфланг становятся победными для его команды. Помимо гола, в активе вингбека казанцев две обводки, три отбора и четыре выноса мяча, он выиграл семь единоборств из девяти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Тимур Аюпов («Урал»)

По итогам матча «Урала» с «Краснодаром» высший балл заслужил и полузащитник екатеринбуржцев Аюпов. Он стал автором классной голевой передачи на Егорычева в эпизоде с победным голом команды Виктора Гончаренко. Всего же Тимур отдал три паса под удар, отметился двумя перехватами и двумя выносами мяча, а 92% его передач оказались точными.

Тимур Аюпов Фото: vk.com/fc_ue

Центральный полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Узбекский новичок ЦСКА продолжает радовать армейских болельщиков своей яркой, тонкой игрой. В дерби с «Динамо» Файзуллаев забил гол и сделал голевую передачу, а при большем везении мог заработать ещё один-два балла за результативность. Аббос нанёс семь ударов, совершил две обводки, отдал три паса под удар и выиграл пять единоборств из девяти.

Аббосбек Файзуллаев Фото: РИА Новости

Правый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)

Молодой вингер сборной России ответил на критику сильным матчем в Самаре, где запускал свою карьеру в РПЛ. Сергей напомнил о себе местным болельщикам первым голом «Локо» после сумасшедшего рывка и голевой передачей на Рифата Жемалетдинова. Из статистики Пиняева можно выделить два паса под удар и два заработанных на себе фола за полтора тайма.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый полузащитник: Бителло («Динамо»)

В дерби ЦСКА с «Динамо» больше героев оказалось у бело-голубых, а главный из них – новичок из Бразилии. Бителло оформил дубль в ворота Игоря Акинфеева, забив классные по исполнению мячи. В этом матче на счету атакующего полузащитника 74 касания мяча (больше всех в составе динамовцев), три удара, два паса под удар, четыре заработанных на себе фола и шесть выигранных единоборств из девяти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)

Очень успешный матч с ЦСКА провёл и центрфорвард «Динамо» Тюкавин. Константин стал автором голевой передачи на Бителло, а за 20 минут до конца забил победный для бело-голубых мяч. Всего же в дерби он нанёс четыре удара и отдал четыре паса под удар – шикарная статистика для нападающего, игравшего против трёх центральных защитников соперника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Александр Соболев («Спартак»)

Центрфорвард сборной России вернулся в основу «Спартака» и внёс решающий вклад — наряду с Максименко и Хлусевичем — в победу красно-белых над «Балтикой». Соболев сделал голевые передачи в обеих голевых атаках команды Гильермо Абаскаля. В Калининграде Александр только однажды пробил по воротам, но отдал три паса под удар и поучаствовал в 29 (!) единоборствах.

Александр Соболев Фото: РИА Новости

Главный тренер: Виктор Гончаренко («Урал»)

Тренера «Урала» в последнее время чаще ругали, чем хвалили, но в 16-м туре РПЛ Гончаренко точно главный герой. Даже «Зенит» не смог в прошлом туре справиться дома с лидером чемпионата, а уральцы сделали это в Екатеринбурге, причём забили сразу три мяча. Гончаренко выиграл тренерскую дуэль у Ивича, поэтому возглавит нашу символическую сборную.

Виктор Гончаренко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 16-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на команду героев тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

По итогам 16-го тура РПЛ многие были достойны попадания в символическую сборную. Прежде всего железнодорожник Жемалетдинов, оформивший дубль. Включили других блестяще сыгравших атакующих полузащитников, так как Рифат всё же вышел только на замену и провёл на поле лишь 40 минут. Нужно отметить также Родригао из «Зенита», Дениса Кулакова из «Урала», Данила Пруцева из «Спартака» и Диего Лаксальта из «Динамо». А кого ещё, на ваш взгляд, мы незаслуженно обошли вниманием? Пишите в комментариях!