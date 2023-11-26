«Рубин» осенью идёт на уровне «Зенита». В чём секрет крутой команды Рахимова

У «Рубина» – 13 очков за последние два месяца. Это больше, чем у «Краснодара», ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Столько же разве что у «Зенита» (статистика до матчей 16-го тура. – Прим. «Чемпионата»). Получается, Казань – одна из лучших команд РПЛ в осенней части. Такой тезис в начале сезона выглядел бы безумно. Рахимов молил о новичках, планируя обновить 70% состава. Но ему в них отказывали. Дальше тренер полез во внутрикорпоративную схватку со спортивным директором, выиграл её и на финише трансферного окна всё-таки получил усиление.

Это был важнейший момент в преображении «Рубина». Команда уже на восьмом месте. В трёх очках от третьего. И плюс от зоны вылета – 10. Рахимов прямо сейчас – просто король и даже рассуждает о будущем. Естественно, в контексте новых трансферов. Правда, теперь запросы тренера скромнее – обновить команду всего на 20–30%. Для полноценной настройки и рывка вперёд.

Рахимов завязал с ротацией, и «Рубин» перестал пропускать. А потом пошли голы

В первые 10 туров «Рубин» вообще не знал о существовании обороны. Кто только не поиграл в центральной зоне – Мартынович, Ашурматов, Грицаенко. Но у тренера никак не получалось найти оптимальные сочетания. Однако, когда пропускаешь четыре от «Спартак», три от «Ростова» и столько же от «Зенита», проблему важно признать и начать с ней работать.

Рахимов, пусть и с большим трудом, но всё же нашёл оптимальный вариант. Совсем не очевидный. Для надёжности потребовалось посадить на скамейку опытного Мартыновича. Теперь тройка защитников казанцев – Вуячич, Тесленко и Грицаенко. Полное взаимопонимание. Плюс какая-то нереальная форма Дюпина. С «Уралом», например, «Рубин» точно наиграл на один пропущенный. Но кипер был слишком хорош.

Игор Вуячич и Юрий Дюпин Фото: РИА Новости

Ещё важный нюанс связан с тактикой. Если в первых турах чемпионата казанцы по привычке, полученной в Первом дивизионе, летели вперёд, рассчитывая брать очки агрессией и доминированием, то теперь всё изменилось. Быстро стало понятно, что пусть и мощному новичку наивно рассчитывать на игру первым номером. Количество пропущенных мячей быстро опустило команду на землю. Поэтому «Рубин» перестроился и стал действовать от соперника. Это дало результат. Причём стратегия совершенно бескомпромиссная. «Уралу» команда отдала мяч на 65% времени. Но не только им. Даже в игре с «Сочи» у казанцев было меньше владения, но больше эффективности. Рахимов научил игроков моментально пользоваться ошибками, выбегать в контратаки (во многом за это отвечают новички – Чумич, Ранджелович и Вада) и реализовывать даже небольшие шансы. Понятный и простой рецепт побед. Главное – работающий.

«Рубин» подписал ключевых легионеров в последний день. Но они быстро адаптировались

Это удивительный момент, но три важных игрока «Рубина» пришли в команду 15 сентября – в последний заявочный день. Речь о Ранджеловиче, Ваде и Чумиче. Ни один другой клуб не регистрировал нескольких футболистов так поздно. Тем более ключевых. Впрочем, и другие пришли не сильно раньше – Дрезгич 14-го, Рахмоналиев, Сорокин – 13-го. Так что с дедлайнами у поменявшегося руководства было непросто.

Зато как резко включились новые игроки. В трёх из пяти последних матчах победу команде принесли именно новички. Великолепный Вада похоронил шансы «Балтики» и «Урала» за счёт индивидуальных действий. Чумич же «прикончил» «Ахмат».

Несмотря на такие результаты, у «Рубина» всё равно остаются проблемы в атаке. Два нападающих – Фамейе и Даку – забили всего шесть голов на двоих. Поэтому, вероятно, первый постепенно присядет в запас. А вот в Даку Рахимов очень верит. Но неизвестно, оправдаются ли его надежды на дистанции. Про Лисаковича и вовсе стали забывать. Очевидно, что у парня сложные отношения с тренером. Как и у Сорокина. Но пока Рахимов так высоко, их мнения никого не интересуют.

До зимней паузы у Казани три матча – «Факел» (дома), «Динамо» и «Балтика» (оба – в гостях). Со всеми шансы зацепиться за очки. А если Рахимов умудрится затащить команду в условную топ-5 к зимней паузе – то это будет уже сверхуспех. Особенно на фоне другого новичка «Балтики», которая пока плетётся внизу таблицы.