Что стало с игроками «Шерифа», побеждавшими «Реал». Судьбы некоторых из них удивляют

Лидер молдавского футбола «Шериф» цепляется за последний шанс на евровесну. Эта команда борется за третье место на групповом этапе и путёвку в плей-офф Лиги конференций с «Серветтом» – отстаёт на три очка за два тура до финиша. «Шерифу» нужно сотворить чудо в оставшихся матчах с пражской «Славией» (30 ноября) и «Ромой» (14 декабря).

Но в молдавском клубе знают, как делаются сенсации в еврокубках. Два с небольшим года назад, в сентябре 2021-го, «Шериф» потряс всю Европу, выиграв в Лиге чемпионов у «Реала» (2:1). Тогда команда из Тирасполя вообще хорошо пошумела в ЛЧ – рассказываем, где сейчас игроки, одержавшие сказочную победу на «Сантьяго Бернабеу».

Георгиос Атанасиадис, 30 лет

Георгиос Атанасиадис Фото: Jose Breton/Getty Images

Основным вратарём «Шерифа» в той Лиге чемпионов был грек Атанасиадис. Он пропустил только одну игру из-за болезни. В пяти матчах Георгиос пропустил восемь мячей, однажды сыграл «на ноль». «Реал» нанёс 31 удар по его воротам и 11 раз попал в створ, но пробили хозяева голкипера лишь с пенальти – это сделал Карим Бензема. Атанасиадис был в аренде у АЕКа и летом 2022-го вернулся в клуб из Афин. В нынешнем сезоне уже 30-летний голкипер не имеет стабильного места в основе АЕКа: принял участие в пяти матчах во всех турнирах.

Фернандо Костанца, 25 лет

Фернандо Костанца Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Костанцу тогда ещё мало кто знал в России. Бразилец за несколько месяцев до той Лиги чемпионов пришёл в «Шериф» из «Ботафого», и главный тренер Юрий Вернидуб использовал его на позиции правого защитника. Зимой 2022-го борьбу за трансфер Фернандо выиграли «Крылья Советов», заплатившие за легионера € 800 тыс. В самарской команде Костанца, как правило, играет опорного полузащитника. Выглядит солидно: в 46 матчах за «КС» забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

Данило Арболеда Уртадо, 28 лет

Данило Арболеда Уртадо Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Колумбийский центральный защитник был одним из тех, кто отвечал за сдерживание Бензема. В целом с задачей справился, хотя с 17-й минуты висел на карточке. До «Шерифа» Арболеда Уртадо выступал только на родине, а в молдавский клуб перебрался за полгода до Лиги чемпионов. После успешной ЛЧ, в январе 2022-го, колумбиец ушёл в «Аль-Айн» из ОАЭ. Как ни удивительно, свободным агентом. А с лета 2023-го выступает в Катаре за «Аль-Ахли». Он основной центрбек команды, занимающей девятое место в своей лиге.

Густаво Дуланто, 28 лет

Густаво Дуланто Фото: Nicolò Campo/Getty Images

Напарником Арболеды Уртадо по центру обороны был перуанец Дуланто. Он тоже завершал матч с жёлтой карточкой, которую получил на 46-й минуте. В «Шериф» Густаво перешёл тоже за полгода до Лиги чемпионов. Оставался в команде до лета 2022-го, после чего был продан в «Ригу» за € 1 млн. Однако в нынешнем сезоне Дуланто не провёл ни одного матча за латвийский клуб. Причина – повреждение крестообразных связок колена. Перуанец вне игры уже больше года, он получил серьёзную травму в августе 2022-го.

Кристиано, 30 лет

Кристиано Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

На левом фланге обороны, как и на правом, у «Шерифа» в Лиге чемпионов действовал бразилец. Кристиано был уже старожилом молдавского клуба, так как выступал за него с 2018-го. В той ЛЧ стал лучшим ассистентом команды, сделав три голевых паса (в том числе один в Мадриде). А вскоре после завершения группового этапа защитника выкупил «Флуминенсе» — за € 1,5 млн. Но в январе 2023 года бразильский гранд отдал Кристиано в аренду «Шапекоэнсе», играющему в Серии В. В сезоне-2023 у Кристиано 27 матчей, один гол и две голевые передачи. Его команда борется за выживание.

Эдмонд Аддо, 23 года

Эдмонд Аддо Фото: Nicolò Campo/Getty Images

Ганец Аддо был опорным полузащитником «Шерифа». На «Сантьяго Бернабеу» он тоже отыграл с карточкой целый тайм, но не удалился. В молдавском клубе Эдмонд оказался за пару месяцев до матча с «Реалом», а в январе 2023-го неожиданно ушёл свободным агентом в сербский «Спартак» из Суботицы. С Александром Кержаковым там не пересёкся, поскольку ещё через полгода стал новичком «Црвены Звезды». Мог бы поиграть и в нынешней ЛЧ, однако почему-то не проходит в заявку. В этом сезоне у Аддо нет матчей – только однажды попал в запас.

Себастьен Тилль, 29 лет

Себастьен Тилль Фото: Alex Nicodim/Getty Images

Люксембуржец Тилль, игравший с Аддо в центре поля, забил победный мяч в ворота «Реала» на 89-й минуте. В той Лиге чемпионов он стал одним из двух самых результативных игроков «Шерифа» с двумя голами и голевой передачей. Интересно, что перед тем, как попасть в молдавский клуб в январе 2021-го, Себастьен провёл полгода в РПЛ в составе «Тамбова». «Шериф» также арендовал Тилля, а летом 2022-го хавбек вернулся в «Нидеркорн» и был перепродан немецкой «Ганзе» за € 100 тыс. В сентябре этого года люксембуржец ушёл свободным агентом в «Сталь» из… второй лиги Польши. Сыграл уже 15 матчей, набрал 2+2.

Димитрис Коловос, 30 лет

Димитрис Коловос Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

У «Шерифа» было два грека в составе: второй – атакующий полузащитник Коловос. Пожалуй, не менее яркая фигура, нежели голкипер Атанасиадис. Димитриса забирали из «Панатинаикоса» (выкуп после аренды в сентябре 2020 года), а в феврале 2022-го продали турецкому «Коджаэлиспору» за € 280 тыс. Потом грек вернулся на родину в «Панетоликос», а летом этого года отправился в Индонезию. Там в составе «Дева Юнайтед» набрал 2+2 за 16 матчей. Его новая команда далека от борьбы за золото.

Адама Траоре, 28 лет

Адама Траоре Фото: Joachim Bywaletz/Getty Images

Малийский вингер поучаствовал голевой передачей в победном голе на «Сантьяго Бернабеу». А по итогам группового этапа стал вместе с Тиллем самым результативным игроком команды, набрав, как и люксембуржец, 2+1. За полгода до Лиги чемпионов Траоре переехал в Молдавию из Франции – до этого он был в «Метце». Летом 2022-го «Ференцварош», который тогда возглавлял Станислав Черчесов, выкупил Адама у «Шерифа» за € 2 млн. В Венгрии малиец – заметная фигура: в этом сезоне у Траоре 11+5 в 16 матчах во всех турнирах.

Франк Кастаньеда, 29 лет

Франк Кастаньеда Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Перуанский вингер был одним из главных «долгожителей» в основе «Шерифа». Его отыскали в словацком клубе «Сеница» ещё в январе 2020 года. За молдавского чемпиона Кастаньеда играл до февраля 2022-го, после чего на правах свободного агента перешёл в польскую «Варту». Оттуда подался на заработки в Таиланд (полгода в «Бурираме»), а в феврале этого года вернулся в Польшу и подписал контракт с «Радомяком». Нынешний сезон – не выдающийся для Франка в плане результативностирезультативности — 1+1 в 16 матчах. Но Кастаньеда, в отличие от Тилля, хотя бы в польской элите выступает.

Джасурбек Яхшибоев, 26 лет

Джасурбек Яхшибоев Фото: Jose Breton/Getty Images

Узбекский нападающий тоже сделал себе имя матчем на «Сантьяго Бернабеу»: Яхшибоев забил первый мяч «Шерифа», пробив Тибо Куртуа ударом головой. Это был его единственный гол в Лиге чемпионов. На тот сезон молдавский клуб арендовал Джасурбека у «Легии». Летом 2022-го форвард вернулся в польский клуб, и вскоре его отпустили на все четыре стороны. Вот уже почти полтора года Яхшибоев выступает на родине за «Навбахор». В нынешнем сезоне у него 5+4 в 21 матче.

Бруно, 29 лет

Бруно Фото: Stanislav Vedmid/Getty Images

Из запасных достаточно большой отрезок матча на «Сантьяго Бернабеу» провёл и вышедший вместо Яхшибоева бразилец Бруно. Вингер сыграл около 40 минут. Бруно перешёл в «Шериф» за месяц до Лиги чемпионов – до этого пылил в Греции. Летом 2022-го бразильца отпустили на Кипр: на правах свободного агента он подписал контракт с «Омонией». А с января 2023-го Бруно выступает за кипрский «Пафос». В нынешнем сезоне забил два гола и отдал два голевых паса в девяти матчах. Его команда лидирует в чемпионате, имея столько же очков, сколько «Арис» Александра Кокорина.

Глядя на то, как сложились карьеры большинства игроков того «Шерифа», понимаешь: выступление команды экс-капитана «Зенита» Вернидуба в Лиге чемпионов действительно было настоящим чудом – семь очков в шести турах.