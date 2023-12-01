Началось с жёсткой разборки, а решил всё 42-летний ветеран! Сборная ФНЛ вынесла Медиалигу

В Дагестане, а конкретно в Каспийске, состоялся необычный матч. Сборные ФНЛ и Медиалиги сыграли друг с другом по непривычным для профессионального футбола правилам.

Для любителей Медиалиги формат был привычным, а вот для остальных нужно рассказать о некоторых «фишках».

Команды играли два тайма по 30 минут чистого времени. Во время пауз секундомер ставили на паузу.

Когда чистое время истекало, тайм (или матч) завершали только в случае офсайда, а также в случае выхода мяча за линию ворот (угловые не в счёт) или за боковую.

У тренеров была возможность делать неограниченное количество замен, включая обратные.

У команд была возможность вводить в игру красный мяч на три минуты. Каждый гол этим мячом приравнивался к двум.

Главный арбитр бегал по полю с микрофоном, так что периодически телезрители слышали его беседы с игроками.

У каждой из команд была возможность по одному разу за тайм запросить челлендж в случае спорного судейского решения.

В случае удаления футболист покидал поле, но вместо него можно было выпустить другого игрока.

Состав команды ФНЛ выбирали болельщики. Они голосовали в социальных сетях, кого на каких позициях хотят видеть. Главным тренером этой сборной назначили Евгения Калешина. Вышло несколько абсурдно, ведь несколько дней назад его уволили из «Акрона». Получается, сборную ФНЛ возглавил тренер, который сейчас в этой лиге не работает. Перед матчем Евгений Игоревич кратко настроил команду на игру: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Кстати, Калешин немного схитрил. Перед матчем говорил, что не станет использовать неограниченное количество замен, а даст всем игрокам по тайму. Но уже в начале встречи менял футболистов чаще, чем сборная Медиалиги. Игру даже посетил Курбан Бердыев, который сейчас работает с махачкалинским «Динамо». Опытный тренер наблюдал за игрой с трибуны «Анжи-Арены». Капитаном сборной Медиалиги был Дмитрий Тарасов. Тот самый, что брал золото РПЛ с «Локомотивом».

Первые минуты сложились для команды ФНЛ очень успешно. Антон Соснин (экс-футболист «Динамо» и «Крыльев Советов») крайне неудачно обработал мяч у своих ворот и подарил его сопернику. Сборная ФНЛ моментально наказала, а завершающий удар нанёс Сердер Сердеров. После такого старта казалось, что нам обеспечено веселье.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Спустя несколько минут на поле вспыхнула потасовка. Футболист сборной ФНЛ Шамиль Саадуев толкнул рукой в шею Мушвига Рзаева. По всей видимости, последний что-то сказал сопернику в спину и спровоцировал стычку. Судья Юрий Апонасенко быстро всё разрулил и показал каждому игроку по жёлтой карточке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Временами на поле было очень комично. Так, у сборной Медиалиги на поле по ходу игры вышли сразу два футболиста с 25-м номером — Илья Давыдов и Георгий Батяев. Параллельно организаторы вели альтернативный счёт. Командам присуждались очки за разнообразные действия. К примеру, за удар в створ из-за пределов штрафной площади присуждались два балла. Очки могли начислить за красивое празднование гола, несколько точных передач подряд и всякие технические приёмы типа проброса мяча между ног сопернику.

В конце первой половины футболист сборной ФНЛ Саид Алиев боднул головой соперника. Арбитр посмотрел повтор на предмет красной карточки, но посчитал, что действия игрока не тянули на удаление. Любопытно, что в этот момент повтор смотрели представители обеих команд, которые активно давили на судью и припоминали ему решения, которые он принимал в прошлом.

Во второй половине был ещё один спорный момент, связанный с судейством. Апонасенко назначил пенальти после падения игрока ФНЛ Александра Гаглоева. Впрочем, арбитр поменял решение после просмотра повтора. На повторе показалось, что Гаглоев действительно немного. «нарисовал». Сразу после Алан Багаев (игрок ФНЛ) сцепился с Аланом Гатаговым, который вошёл в тренерский штаб сборной Медиалиги. Дошло до того, что с бывшего игрока «Локомотива» сбили очки. Перед этим, кстати, Багаев закусился с Павлом Деобальдом. В итоге футболиста ФНЛ наградили жёлтой карточкой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Через несколько минут Апонасенко снова указал на «точку» — на этот раз после падения футболиста «Акрона» Абу-Саида Эльдарушева. А дальше всё по уже привычному сценарию. Арбитр снова бежит к монитору и снова меняет решение. По его мнению, Эльдарушев приукрасил момент.

А потом сборная ФНЛ укрепила своё преимущество. И сделал это 42-летний Эльдар Низамутдинов. Убежал по левому флангу и направил мяч между ног вратарю. Сразу после этого сборная ФНЛ в полном составе высыпала на поле и поздравила ветерана. Эмоционален на бровке был и Калешин. Кстати, за красивое празднование гола сборная ФНЛ получила четыре очка в альтернативный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В концовке сборная ФНЛ откровенно «возила» соперника. Защитники команды Медиалиги просто наблюдали за игрой и надеялись, что мяч больше не влетит в ворота. Но вместо этого Низамутдинов оформил дубль. На этот раз 42-летний нападающий оказался первым на добивании и с метра вогнал мяч в сетку. После гола партнёры принялись качать ветерана и подбрасывать его в воздух.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но номинальные хозяева не собирались останавливаться. Дмитрий Шадринцев мощно пробил в ближний угол, а вратарь сборной Медиалиги Иван Зириков вытащил мяч уже за линией ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В концовке мы увидели красный мяч (его ввели в игру футболисты сборной Медиалиги). Правда, никто так и не забил этим мячом. Сборная ФНЛ спокойно разобралась с соперником, который в концовке выглядел откровенно плохо. Кстати, альтернативный счёт (с учётом челленджей во время игры) — 24:17 в пользу сборной «Лучшей лиги мира». Напоследок команды выяснили отношения в серии буллиталити. И снова победили футболисты сборной ФНЛ — 3:2.