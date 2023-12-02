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Всё о жеребьёвке Евро-2024. Полностью сформируются не все группы

Жеребьёвка Евро-2024 состоится уже сегодня, 2 декабря! И самое время узнать главное о том, что будет происходить этим вечером в Гамбурге. Начало — в 20:00 мск.

Самое главное — корзины

Их всего четыре. В первую попала Германия (как страна-хозяйка), а также Португалия, Франция, Англия, Испания и Бельгия. Это пять лучших команд по количеству набранных очков, занявшие первые места в своих отборочных группах. Интересно, что для тех, у кого в группе было шесть команд, применялось такое правило: из общего количества очков минусовались те, что были набраны в матчах со сборной, занявшей последнюю (шестую) строчку.

Во вторую корзину попали пять худших по очкам команд, занявших первые места в своих группах, а также одна лучшая сборная по очкам среди вторых мест. Ей стала Австрия — она присоединилась к Венгрии, Турции, Албании, Румынии и Дании.

В третью корзину отправились сборные, занявшие вторые места в группах: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия и Чехия.

В четвёртой оказались Италия, Сербия и Швейцария — три худших команды по количеству набранных очков, занявших второе место в своих группах. Также к ним присоединятся три команды по итогам весенних стыков: победители Путей А, В и С Лиги наций. Места в группах для них определят уже сегодня.

Когда станут известны последние участники?

Весной за право поехать в Германию будут бороться 12 команд, прошедших в стыки через Лигу наций.

Путь А:

Польша — Эстония;

Уэльс — Финляндия.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Путь В:

Израиль — Исландия;

Босния и Герцеговина — Украина.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Путь С:

Грузия — Люксембург;

Греция — Казахстан.

Победитель первой пары станет хозяином финала.

Эти пары сформировались на основе последнего сезона Лиги наций. Изначально в плей-офф были предусмотрены места только для победителей Путей А, В и С, но есть нюансы:

если победитель Пути отобрался на Евро через отборочные игры, то место в стыковых матчах получает следующая команда из того же дивизиона;

если в одном из Путей остаётся меньше четырёх команд, которые не смогли квалифицироваться на Евро, то место в стыках получает лучшая команда Пути D;

если остаётся меньше трёх команд, то дополнительное место в плей-офф получает лучшая команда по рейтингу Лиги наций, которая не смогла отобраться на Евро через основную квалификацию.

Из-за бана России во всём Пути В не учитывались очки, набранные с последними командами в группах. Это объясняет, почему Норвегия, которая набрала больше очков, чем Исландия, не попала в плей-офф.

Ответные матчи в плей-офф не предусмотрены. Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта.

Будут ли кого-то разводить при жеребьёвке?

Нет, таких сборных нет.

Как будет проходить жеребьёвка?

В корзинах с командами, которые распределятся по группам B-F, будет по четыре шара, каждый из которых представляет соответствующую позицию в группе (например, B1, B2, B3 и B4). В корзине A будет всего три шара для позиций A2, A3 и A4, потому что Германия не будет участвовать в жеребьёвке, а автоматом попадёт в группу А на правах хозяйки турнира.

Сборная Германии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где можно следить за жеребьёвкой?

Трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также мы проведём текстовый онлайн на «Чемпионате». Обязательно присоединяйтесь!