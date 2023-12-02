Всё о жеребьёвке Евро-2024. Полностью сформируются не все группы

Жеребьёвка Евро-2024 состоится уже сегодня, 2 декабря! И самое время узнать главное о том, что будет происходить этим вечером в Гамбурге. Начало — в 20:00 мск.
Самое главное — корзины
Их всего четыре. В первую попала Германия (как страна-хозяйка), а также Португалия, Франция, Англия, Испания и Бельгия. Это пять лучших команд по количеству набранных очков, занявшие первые места в своих отборочных группах. Интересно, что для тех, у кого в группе было шесть команд, применялось такое правило: из общего количества очков минусовались те, что были набраны в матчах со сборной, занявшей последнюю (шестую) строчку.
Во вторую корзину попали пять худших по очкам команд, занявших первые места в своих группах, а также одна лучшая сборная по очкам среди вторых мест. Ей стала Австрия — она присоединилась к Венгрии, Турции, Албании, Румынии и Дании.
В третью корзину отправились сборные, занявшие вторые места в группах: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия и Чехия.
В четвёртой оказались Италия, Сербия и Швейцария — три худших команды по количеству набранных очков, занявших второе место в своих группах. Также к ним присоединятся три команды по итогам весенних стыков: победители Путей А, В и С Лиги наций. Места в группах для них определят уже сегодня.
Когда станут известны последние участники?
Весной за право поехать в Германию будут бороться 12 команд, прошедших в стыки через Лигу наций.
Путь А:
Польша — Эстония;
Уэльс — Финляндия.
Победитель второй пары станет хозяином финала.
Путь В:
Израиль — Исландия;
Босния и Герцеговина — Украина.
Победитель второй пары станет хозяином финала.
Путь С:
Грузия — Люксембург;
Греция — Казахстан.
Победитель первой пары станет хозяином финала.
Эти пары сформировались на основе последнего сезона Лиги наций. Изначально в плей-офф были предусмотрены места только для победителей Путей А, В и С, но есть нюансы:
- если победитель Пути отобрался на Евро через отборочные игры, то место в стыковых матчах получает следующая команда из того же дивизиона;
- если в одном из Путей остаётся меньше четырёх команд, которые не смогли квалифицироваться на Евро, то место в стыках получает лучшая команда Пути D;
- если остаётся меньше трёх команд, то дополнительное место в плей-офф получает лучшая команда по рейтингу Лиги наций, которая не смогла отобраться на Евро через основную квалификацию.
Из-за бана России во всём Пути В не учитывались очки, набранные с последними командами в группах. Это объясняет, почему Норвегия, которая набрала больше очков, чем Исландия, не попала в плей-офф.
Ответные матчи в плей-офф не предусмотрены. Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта.
Будут ли кого-то разводить при жеребьёвке?
Нет, таких сборных нет.
Как будет проходить жеребьёвка?
В корзинах с командами, которые распределятся по группам B-F, будет по четыре шара, каждый из которых представляет соответствующую позицию в группе (например, B1, B2, B3 и B4). В корзине A будет всего три шара для позиций A2, A3 и A4, потому что Германия не будет участвовать в жеребьёвке, а автоматом попадёт в группу А на правах хозяйки турнира.
Сборная Германии
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Где можно следить за жеребьёвкой?
Трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также мы проведём текстовый онлайн на «Чемпионате». Обязательно присоединяйтесь!