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Евро-2024, какие звёзды могут пропустить турнир, Холанд, Эдегор, Кварацхелия, Левандовски, Зинченко, Мудрик, Кулушевски

Евро-2024 пройдёт без множества звёзд. Кто точно пропустит или может пропустить турнир
Никита Паглазов
Какие звёзды могут пропустить Евро-2024
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Холанд и Эдегор уже гарантированно не сыграют в Германии.

Отборочный цикл Евро-2024 подошёл к концу. Известна 21 из 24 команд, которые примут участие в финальном турнире в Германии. Оставшиеся три путёвки будут разыграны в плей-офф Лиги наций за места на Евро. А кто из звёзд уже точно не сыграет на чемпионате Европы либо рискует не попасть после отборочных матчей?

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Норвегия: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»)

Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд

Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд

Фото: Getty Images

Лучший бомбардир и игрок прошлого сезона АПЛ + капитан «Арсенала» — одна из главных потерь для Евро. Нет сомнений, что Холанд и Эдегор украсили бы турнир в Германии. Однако сборная Норвегии неудачно выступила в квалификации. В отборочной группе А норвежцы заняли третье место, на шесть очков уступив Шотландии и на 10 – Испании. Причем шансы на Евро Норвегия, по сути, потеряла уже после трёх туров, набрав в них всего одно очко. Холанд забил шесть голов за пять матчей, а Эдегор за семь встреч набрал 2 (1+1) балла за результативность. Норвегии не хватает класса других футболистов, чтобы отобраться на ЧМ или ЧЕ. Классическая проблема для команд с одной-двумя суперзвёздами и средним общим уровнем. Холанду и Эдегору нужно выдавать лучший футбол в сборной, чтобы вытащить её на большой турнир. И пока это не получается. Норвегии даже не поможет плей-офф Лиги наций – она в нём не участвует.

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Хвича Кварацхелия (Грузия)

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Getty Images

Лидер чемпионского «Наполи» и сборной Грузии не помог национальной команде попасть на Евро через отборочный турнир. Грузины также играли в группе А с Испанией, Шотландией и Норвегией. Команда Вилли Саньоля набрала всего восемь очков, давно потеряв шансы на топ-2. Хвича стал лучшим бомбардиром Грузии, забив четыре гола в восьми встречах. Однако этого оказалось недостаточно. Правда, в отличие от Норвегии, у Грузии ещё есть шанс попасть на Евро. В Лиге наций команда заняла первое место в группе 4 Лиги С и примет участие в плей-офф за право отобраться на чемпионат Европы. В первом матче грузины сыграют дома с Люксембургом. И в случае победы встретятся с победителем пары Греция – Казахстан. Так что у нас ещё есть шансы увидеть Кварацхелию в Германии!

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Роберт Левандовски (Польша)

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Getty Images

У сборной Польши тяжёлая история с Евро. На турнире в 2021 году команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Швецией, Испанией и Словакией. А в отборах к Евро-2024 поляки финишировали третьими в не самой трудной компании: Албания, Чехия, Молдавия и Фарерские острова. Польша умудрилась набрать всего одно очко в двух играх с молдаванами, а также уступала Чехии и Албании. Да и Левандовски показал не лучший футбол: всего три гола за шесть встреч. Однако у Польши, как и Грузии, есть шанс попасть на Евро. Для этого нужно одержать две победы в плей-офф Лиги наций. В первой встрече жеребьёвка определила в соперники Эстонию. А затем нужно обыграть победителя пары Уэльс – Финляндия.

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Аарон Рэмси (Уэльс)

Аарон Рэмси

Аарон Рэмси

Фото: Getty Images

Бронзовый призёр ЧЕ-2016 не помог Уэльсу в последних встречах валлийцев в отборе. Всё дело в травме колена Рэмси, из-за которой он не играет за сборную и «Кардифф Сити» с середины сентября. Аарон вернётся в строй в декабре, так что сможет помочь Уэльсу в матче плей-офф Лиги наций с Финляндией. В случае если валлийцы обыграют финнов, то в финале отбора встретятся с победителем матча Польша – Эстония. А в квалификации Евро-2024 Уэльс пропустил вперёд Турцию и Хорватию, финишировав в итоге третьим. Рэмси провёл пять матчей, забив один гол латвийцам в сентябре 2023 года.

Александер Исак, Деян Кулушевски, Виктор Линделёф (Швеция)

Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Фото: Getty Images

Сборная Швеции на прошлом Евро выходила в плей-офф, а на турнире в Германии не сыграет. У сине-жёлтых выдался провальный отборочный этап. Шведы заняли третье место в группе F, уступив Австрии и Бельгии 9 и 10 очков соответственно. Команда не смогла показать стабильный футбол, проиграв слишком много матчей – четыре. Не слишком помогли лидеры. Лучшим бомбардиром стал форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш, забивший четыре гола. А после провала в квалификации пост главного тренера сборной Швеции покинул Янне Андерссон. На помощь шведам не придёт и Лига наций. В ней они, наоборот, заняли четвёртое место в группе Лиги В и в следующем розыгрыше сыграют дивизионом ниже. В общем, в Швеции наблюдается кризис национальной команды.

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Эдин Джеко, Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

Эдин Джеко

Эдин Джеко

Фото: Getty Images

Боснийцы ещё ни разу в истории не отбирались на чемпионат Европы. В отборочном цикле Евро-2024 команда провалилась, заняв лишь пятое место в группе J. Босния пропустила вперёд Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию. Слабое выступление: всего девять очков за 10 туров. Но боснийцев спасает Лига наций. В группе Лиги В команда заняла первое место, поэтому сыграет в плей-офф за право отобраться на Евро. В первом матче Босния и Герцеговина сыграет с Украиной. В случае победы боснийцы встретятся с победителем пары Израиль – Исландия. Дождёмся «последнего танца» от звёзд-ветеранов – Эдина Джеко и Миралема Пьянича?

Александр Зинченко, Михаил Мудрик (Украина)

Александр Зинченко в сборной Украины

Александр Зинченко в сборной Украины

Фото: Getty Images

Сборная Украины со скандалом завершила отборочный турнир Евро-2024. Команда Сергея Реброва в последнем туре билась за прямое попадание с Италией. На 90+3-й минуте защитник итальянцев Брайан Кристанте, возможно, сфолил в своей штрафной на вингере украинцев Михаиле Мудрике, но судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол. Эпизод вызвал резонанс. Тем более что в случае назначения пенальти и забитого гола именно Украина отбиралась на Евро. Однако команда во главе с Зинченко и Мудриком ещё может оказаться на турнире в Германии. Украина сыграет в плей-офф Лиги наций. Первый соперник – Босния и Герцеговина. В случае победы украинцы встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.

Подробности громкой развязки встречи Украины и Италии:
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