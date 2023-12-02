Интрига в АПЛ или борьба с «Зенитом» в РПЛ? Выбираем самую крутую чемпионскую гонку

В топ-5 лиг Европы и РПЛ прошло уже достаточно туров, чтобы понять, какие команды будут бороться за самые высокие места. И везде есть реальная интрига! Не всегда получается, что в элитных чемпионатах и нашем как минимум два клуба соревнуются за золото. Но сейчас складывается такая ситуация. Предлагаем именно вам выбрать: в какой лиге самая крутая гонка?

В ходе голосования лиги будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.