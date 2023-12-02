Интрига в АПЛ или борьба с «Зенитом» в РПЛ? Выбираем самую крутую чемпионскую гонку

В топ-5 лиг Европы и РПЛ прошло уже достаточно туров, чтобы понять, какие команды будут бороться за самые высокие места. И везде есть реальная интрига! Не всегда получается, что в элитных чемпионатах и нашем как минимум два клуба соревнуются за золото. Но сейчас складывается такая ситуация. Предлагаем именно вам выбрать: в какой лиге самая крутая гонка?
В ходе голосования лиги будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Германия — Бундеслига
Кто в гонке: «Байер», «Бавария»», «Штутгарт»
Мы уже привыкли, что чемпионом Германии буднично становится «Бавария». Мюнхенцы уже на протяжении 11 лет не отдают титул никому. «Боруссия» была очень близка к «тарелке» в прошлом сезоне, но в последнем туре оступилась и отдала трофей хедлайнеру лиги. Как бы плохи дела ни были у команды, она всё равно становится чемпионом.
Но в текущем сезоне «Баварии» придётся постараться. У мюнхенцев появился серьёзный конкурент в лице «Байера». Команда Хаби Алонсо лидирует после 12 туров с 34 очками. Единственная потеря – в очной встрече с «Баварией» (2:2), где леверкузенцы показали себя максимально круто. Команда Томаса Тухеля одержала 10 побед и всего два раза сыграла вничью, но всё равно идёт второй. Это многое говорит о силе «Байера». Главное, чтобы Леверкузену хватило запала до конца сезона.
А ещё есть «Штутгарт», который в семи очках от лидера. Вряд ли «швабы» серьёзно поборются за титул, но стоит поаплодировать команде, давно не боровшейся за высокие места.
Италия — Серия А
Кто в гонке: «Интер», «Ювентус», «Милан», «Наполи»
Серия А – самая конкурентная лига Европы. Последние четыре сезона чемпион неизменно менялся: «Ювентус» (2020 год), «Интер» (2021), «Милан» (2022) и «Наполи» (2023). А сейчас именно эти четыре клуба находятся в гонке за скудетто. Действующий чемпион – «Наполи» – аутсайдер. Команда на девять очков отстаёт от лидирующего «Ювентуса» (32), не демонстрируя стабильный футбол. «Милан» (26) также лихорадит, а СМИ раздувают тему возможного ухода Стефано Пиоли.
Так что вот «Интер» и «Ювентус» – два главных фаворита. Интересно, что клубы пропогандируют противоположный стиль. «Интер» – про атаку, а «Юве» любит обороняться и устраивать хаос в нападении. Но тактика приносит плоды обоим клубам. Кто же окажется чуть удачливее в конце сезона?
Англия — АПЛ
Кто в гонке: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»
В последние годы мы привыкли, что в АПЛ чемпионом в любом случае становится «Манчестер Сити». Команда отыгрывала отставание от «Арсенала» и постоянно обгоняла «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола находил способы, как забрать трофей. Но, возможно, в этом сезоне всё изменится? Тем более что гонка за титулом выглядит горячей.
Сейчас в зоне четырёх очков от лидера – «Арсенала» – находятся сразу пять команд. У лондонцев 30 очков, а следом идут «Сити» (29), «Ливерпуль», «Астон Вилла» (у обоих – по 28) и «Тоттенхэм» (26). Да и «Манчестер Юнайтед» (24) с «Ньюкаслом» (23) не так далеко. В чемпионате Англии прошло 13 туров – треть сезона. Если хотя бы три-четыре клуба до финиша останутся в гонке, нас ждёт мощнейший сезон АПЛ!
Испания — Ла Лига
Кто в гонке: «Реал», «Жирона», «Атлетико», «Барселона»
Мы привыкли, что в гонке за трофей в Испании находятся «Реал», «Барселона» и периодически – «Атлетико». Но в текущем сезоне в игре новый клуб – «Жирона». Каталонцы сенсационно делят первое место с «Реалом», после 14 туров набрав 35 очков. «Атлетико» и «Барселона» отстают на четыре очка от лидеров, но, без сомнений, поборются за первое место. Два главных вопроса: сможет ли «Жирона» биться с гигантами на дистанции? И получится ли у «Барселоны» справиться с кадровыми проблемами, чтобы не отпустить конкурентов? Но сам факт, что в Испании за трофей борются четыре команды – впечатляет.
Россия — РПЛ
Кто в гонке: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин»
В чемпионате России мы давно ждём интриги, но уже пять лет всё завершается дежурным золотом «Зенита». Вопросов нет: петербуржцы – действительно сильнейший клуб РПЛ. Спрашивать нужно другие команды: почему они не могут навязать борьбу? В текущем сезоне в гонку ввязался «Краснодар». Однако в последних турах «быки» потеряли ход и опустились на второе место, пропустив вперёд команду Сергея Семака.
Чуть дальше в таблице располагаются «Динамо», «Спартак» и другие. Главные же претенденты – «Зенит» и «Краснодар». Другим клубам нужны ошибки лидеров либо идеальная форма, чтобы подобраться к топ-2. Интрига во многом зависит от «Краснодара». Если южане окончательно не «поплывут», нас ждёт интересная борьба за золото. А если расклеятся – кажется, трофей в шестой раз подряд отправится в Санкт-Петербург.
Франция — Лига 1
Кто в гонке: «ПСЖ», «Ницца», «Монако», «Лилль»
Мы дождались интриги в чемпионате Франции? За последние 10 сезонов «ПСЖ» всего два раза терял статус чемпиона. Но сейчас есть шанс, что парижан лишат золота. В гонке – четыре команды. Помимо самого гегемона (30 очков), за трофей борются «Ницца» (29), «Монако» (24) и «Лилль» (23). Да, парижане – фавориты. Но «Ницца» с новым тренером Франческо Фариоли показывает классную игру от обороны с хаотичной атакой, «Монако» с лидером в лице Александра Головина стал сильнее. А «Лилль» Паулу Фонсеки преобразился по ходу сезона. Получится лишить Килиана Мбаппе статуса чемпиона Франции?