В России официально умерло два футбольных клуба. Как они до этого докатились

Печальные новости для российских болельщиков и, в частности, поклонников «Анжи» и «Томи». Томскую и махачкалинскую команды исключили из числа членов РФС. Таким образом, они официально отправились в «небесную лигу». Что же происходило в клубах в последнее время?

«Анжи»

«Анжи» потерял профессиональный статус ещё летом прошлого года. На тот момент команда играла в ФНЛ-2 — третьей по силе лиге российского футбола. Дагестанский клуб не прошёл лицензирование на новый сезон, что повлекло за собой потерю профессионального статуса. Руководство «Анжи» оценило финансовое состояние клуба и пришло к выводу, что закрыть долги без поддержки спонсоров и партнёров не представляется возможным.

Генеральный директор команды Абсалутдин Агарагимов летом 2022-го сообщил, что основные задолженности составили 12,7 млн рублей. По его словам, проблемы начались ещё в те времена, когда клуб выступал в РПЛ. Долг перед ФИФА, УЕФА и РФС накапливался в течение трёх лет. На тот момент в «Анжи» числились 45 человек, включая футболистов и сотрудников. Естественно, все они потеряли работу.

Гендиректор посетовал на недостаток людей, готовых спонсировать дагестанский клуб. И выразил слабую надежду, что найдётся человек, который в будущем возродит бренд. 5 июня 2022 года «Анжи» провёл заключительный матч — разгромил дубль «Ротора» со счётом 4:0. После этого пресс-служба опубликовала в социальных сетях фото из командной раздевалки. «Запомните нас такими», — гласила подпись к снимку. В 2013-м «Анжи» занял третье место в РПЛ и попал в еврокубки, а через девять лет потерял профессиональный статус.

Победная раздевалка «Анжи» после последнего матча клуба Фото: ФК «Анжи»

Занимавший в 2022 году пост генерального секретаря РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Анжи» потерял профессиональный статус: «У клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие — десятки миллионов рублей. Клуб нашел партнёров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. К сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию».

По информации «Чемпионата», в клубе играли исключительно местные игроки и получали в районе 25 тысяч рублей. При этом зарплаты задерживались, а команда держалась за счёт того, что молодые футболисты просто хотели играть. Основная версия исчезновения клуба: «Анжи» прикрыли, чтобы не «кормить» из бюджета республики три команды примерно одного уровня: местное «Динамо» вышло в Первую лигу, а кроме того, в городе есть команда «Легион» во Второй лиге.

Футболисты «Анжи» в сезоне-2021/2022 Фото: ФК «Анжи»

После расформирования «Анжи» не проводил матчей. На официальных страницах клуба в социальных сетях периодически мелькают новости о бывших футболистах и тренерах команды, которые трудоустроились в том или ином клубе. А ещё там радовались, что Гамид Агаларов стал лучшим молодым игроком РПЛ в сезоне-2022/2023, а потом провожали Юрия Жиркова, завершившего карьеру.

«Томь»

У томского клуба многократно возникали финансовые проблемы, но неразрешимые — примерно в то же время, что и у «Анжи». Сезон-2022/2023 команда должна была провести в Первой лиге, однако не прошла лицензирование. Тем не менее клуб планировал заявиться во Вторую лигу. О причинах отказа в выдаче лицензии сообщил Максим Митрофанов.

«Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. «Томь» заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта», — сказал заместитель генерального секретаря РФС.

Артём Дзюба играл за «Томь» в 2009 и 2010 годах Фото: Владимир Пак, «Чемпионат»

Кроме того, Митрофанов добавил, что у «Томи» накопились задолженности перед игроками и сотрудниками. Клуб получил время для принятия решения о подаче документов на лицензию для участия во Второй лиге. Позднее стало известно, что «Томь» всё-таки не сыграет на профессиональном уровне. Учредители клуба не завизировали гарантийное письмо, подтверждающее бюджет. В «Томи» сами отправили в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но это не удовлетворило футбольные власти. Итог — отказ в выдаче лицензии для участия во Второй лиге.

Летом 2022 года врио губернатора Томской области Владимир Мазур сообщил, что в экстренном порядке нашёл деньги на покрытие долгов по зарплате. По его словам, это должно было спасти «Томь» от банкротства. В сентябре того же года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова помочь томскому клубу вернуть профессиональный статус.

В начале 2023 года пресс-служба «Томи» сообщила неприятные новости: «Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы — как и самих ребят, воспитанников академии. Проект ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола».

Весной 2023-го «Томь» направила письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой решить вопрос с долгами по зарплате. Это далеко не первое подобное прошение со стороны томского клуба. В конце нулевых — начале 2010-х «Томь» несколько раз обращалась с Путину, который тогда занимал пост председателя Правительства РФ. Он связывался с крупными компаниями с просьбой оказать клубу финансовую поддержку. Проблема «Томи» с деньгами стала хронической и продолжалась из года в год. Теперь клуба не стало, а вместе с ним и проблемы…