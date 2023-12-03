«Краснодар» справился без Кордобы. И возродил чемпионскую интригу

Как же непривычно видеть картинку из Краснодара. Слишком большой контраст с матчами в Москве. Солнце, +16, болельщики в лёгких куртках и совсем не замёрзшие игроки. Да, на юге России ещё играют в настоящий футбол, а не в снежное регби. «Краснодару» сейчас сложно — всего одна победа в последних пяти матчах. Команда дружелюбно пропустила «Зенит» на первое место, и ощущение, что к концу первой части сезона у неё просто закончились силы. «Оренбург», наоборот, вдохновлен — победили «Спартак» на своём поле в Кубке. Хоть и дела в РПЛ тоже неважные. В общем, вряд ли кто-то считал, что «Краснодару» будет легко. Так и получилось.

У «Краснодара» проблемы не только с результатами. Но и с футболистами. Основной нападающий Джон Кордоба забыл, что не стоит хватать себя за пах, находясь на поле. Итог — дисквалификация до весны. Кади Боржес получил четвёртую карточку в матче с «Уралом» и пропускал встречу с «Оренбургом». А на 16-й минуте воскресной игры заднюю дернул Оласа. Его заменил Арутюнян. Минус три игрока основного состава. Ивичу не позавидуешь.

Правда, к моменту ухода Оласы «Краснодар» уже мог открывать счёт. Из-за отсутствия Кордобы главным героем в атаке команды стал Сперцян. Именно он на 12-й минуте из-под Сивакова зарядил в угол с линии штрафной. Но Кеняйкин спас.

Вообще, главное наблюдение в первом тайме — очень открытый футбол. «Оренбург» совсем не собирался играть вторым номером и зажиматься в обороне и при каждой возможности бежал вперёд. Да, не всегда это заканчивалось ударами, сзади часто сохранялись свободные зоны, но это их не останавливало.

«Краснодар» — «Оренбург» — 2:1 Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» старался больше владеть мячом, резко разыгрывать его впереди. И, естественно, в первом тайме команда уже насоздавала достаточно моментов. Мог забивать Кокшаров, но парню не хватило опыта, чтобы вовремя подставить ногу после прострела Волкова. Потом пробить ему помешал Баньяц, а следом мимо мяча махнул Сперцян.

«Краснодар» был ближе к голу, но забить получилось только в добавленное к первому тайму время. Олусегун вылетел один на один с голкипером, а тот вместо мяча бросился на футболиста. Пенальти. И потенциально красная карточка. Однако судья ограничился жёлтой, а видеоассистенты не стали вмешиваться. К мячу подошёл Сперцян и реализовал шанс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В перерыве тренеры решили ничего не менять. Ведь игра действительно смотрелась. А подходы были в том числе и у гостей. Но раз за разом чего-то не хватало. Зато на 50-й минуте всё получилось идеально. Вера подал в штрафную на Оганесяна, и тот пробил головой без шансов для Сафонова. Вот и 1:1!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Результат совершенно не устраивал «Краснодар». Но в момент, когда ожидалось, что они рванут отыгрываться, игра словно встала. Много контроля, но отсутствие моментов. Хозяева с большим трудом находили свободные зоны, а «Оренбург» уже не так агрессивно бежал вперёд. В какой-то момент даже показалось, что ничья станет самым справедливым результатом.

Ивич пытался изменить игру заменами. И с одной всё же угадал! На 64-й минуте на поле вышел Ахметов, а спустя 12 минут он уже бежал праздновать гол. Парадокс, но совсем невысокий полузащитник забил головой, реализовав один из немногих моментов команды во втором тайме.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Дальше «Краснодар» сыграл на результат. Прагматично и уверенно. И перед последним зимним туром (до момента окончания матча «Локо» — «Зенит») вернулся на первое место.