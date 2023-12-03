«Зенит» не продержался на первом месте и тура! «Локо» отгрузил гостям «трёшку»

«Зенит» всего один тур продержался в лидерах чемпионата. Проиграв «Локомотиву», петербуржцы снова отдали первое место «Краснодару». Вот это интрига в РПЛ!

Начало матча задержали на полчаса из-за обильного снегопада в Москве. Проведение игры между командами Михаила Галактионова (он смотрел футбол с трибуны из-за дисквалификации) и Сергея Семака было под вопросом, но если не отменили снежное шоу с участием ЦСКА и «Ростова», то эту встречу тем более не стоило переносить. Поле «РЖД Арены» благодаря в том числе накрывавшей его плёнке оказалось в достаточно хорошем состоянии. По этой причине «Зенит» не отказался от своего стиля, контроля мяча и многоходовых комбинаций вопреки словам Семака о том, что в таких условиях игра будет упрощённой. Спишем это на «маленькие футбольные хитрости», свойственные тренеру чемпионов России.

«Зенит» с самого начала завладел большим территориальным преимуществом, контролировал мяч около 70% времени. Прицеливался к воротам Лантратова, а забил первым ударом «Локо»! Получился один из самых курьёзных голов сезона РПЛ. После подачи Глушенкова с углового скользкий мяч неожиданно для Кержакова нырнул под ближнюю штангу, ударился о землю и от тела голкипера сине-бело-голубых залетел в сетку. Стопроцентная ошибка Кержакова, которой в другую погоду можно было бы избежать.

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«Зенит» с трудом вскрывал оборону «Локомотива», который максимально плотно закрыл центр и полуфланги. Экс-форвард железнодорожников Изидор действовал невпопад, не использовал имевшиеся шансы, хотя пять из своих 15 касаний мяча за тайм совершил в штрафной хозяев и дважды пробил. К слову, экс-нападающему «Зенита» Дзюбе, вышедшему с капитанской повязкой из-за дисквалификации Баринова, тоже нечем было похвастаться к перерыву (лишь одно касание в штрафной Кержакова, 0 ударов). Ответный гол петербуржцев в результате пришёл с фланга. Эракович поддержал наступление справа, сбросил с плеч Сильянова и вырезал идеальный кросс во вратарскую. Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра забил головой свой 13-й гол в чемпионате, грамотно открывшись между Фассоном и Ненаховым. Лантратов вряд ли мог пойти на перехват.

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«Зениту» помог отыграться и тактический ход Семака. Тренер перестроил команду прямо во время игры, отказавшись от схемы 3-5-2. Дуглас Сантос ушёл в центр поля, с правого фланга на привычный левый передвинулся Круговой, а Эракович как раз превратился в чистого правого защитника с более атакующими функциями. После перерыва игра стала более равной, и следующий ход сделал штаб Галактионова. Правда, вынужденный. Травму на ровном месте получил Карпукас – его поменял Миранчук. И уже через четыре минуты Антон сделал голевой пас со штрафного! Классный стандарт придумали железнодорожники, а Глушенков гениально исполнил удар головой, находясь спиной к воротам.

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Во втором тайме новая система «Зенита» не очень-то работала. Только спустя 20 минут игры команда Семака сумела нанести удар по воротам Лантратова. Игроки «Локо» эффективно отодвигали чемпиона от своих ворот, хотя Пиняев однажды сильно перестарался в отборе. Каким-то приёмом из восточных единоборств юный вингер остановил Клаудиньо. Пиняеву сильно повезло, что судья достал только жёлтую карточку, а не красную.

Семак на концовку убрал с поля и Клаудиньо, и растворившегося Изидора, чей трансфер в «Зенит» вызывает всё больше вопросов. Выпустил залечившего травму Фернандеса, потом Мостового. Сине-бело-голубые доигрывали с тройкой защитников и свежими крайками. Только на 86-й минуте «Зенит» впервые пробил в створ в этом тайме, да и тот удар Алипа не был страшным для Лантратова. А «Локо» добил чемпиона в концовке, спровоцировав ошибку соперника прессингом на его половине. Как же угадали тренеры «Локо», не сняв с игры Дзюбу, хотя капитан тоже как-то потерялся на поле. Но именно Артём своим вторым касанием в штрафной Кержакова в сегодняшнем матче сделал классный тонкий голевой пас.

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А уроженец Санкт-Петербурга Тикнизян, как и в матче первого круга в родном городе, стал автором последнего, решающего удара. По второму тайму «Локо» точно заслужил победу.