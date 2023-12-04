Тащил «Рубин» и сдулся в «Динамо». Что происходит с «русским Роббеном»

Часто случается, что футболист божит в одной команде и тухнет в другой: Кака в «Милане» и «Реале», Фернандо Торрес в «Ливерпуле» и «Челси», Антуан Гризманн в «Атлетико» (дважды) и «Барселоне». Перечислять можно долго. Самый яркий пример в нынешней РПЛ — Денис Макаров, который сегодня, возможно, сыграет против бывшей команды.

Правый вингер в «Рубине» — один из лучших дриблёров и самых прогрессирующих футболистов чемпионата, а также игрок, за которого не пожалели € 9 млн. И особых вопросов по такой сумме не было — да, переплатили, но это же Макаров (российский паспорт тоже сыграл роль, конечно)!

Помните, как он поиздевался над Деяном Ловреном и забил победный гол «Зениту»? А как тащил молодёжную сборную на Евро-2021, посадив на лавку тогда ещё дико перспективного Магомеда-Шапи Сулейманова и выделяясь на фоне других атакующих россиян, в том числе Облякова, Тюкавина, Захаряна и Чалова?

В «Динамо» от Макарова ждали выхода на следующий уровень. Вот что говорил, например, спортивный директор клуба Желько Бувач, ранее много лет работавший в штабе Юргена Клоппа.

Желько Бувач спортивный директор «Динамо» «Нам очень импонирует стиль игры Дениса. Убеждены, что он обладает менталитетом победителя и точно поможет нам стать сильнее. Макаров уже играет на очень высоком уровне, он действительно хорош, но если продолжит упорно трудиться, то вырастет в футболиста топ-уровня».

С момента перехода прошло больше двух лет, но Денис так и не может найти себя. И причины — не только игровые.

Насколько крут был Макаров в Казани

Про гол «Зениту» сказано уже было. Но это лишь главный хайлайт, других тоже хватало. Подписание Макарова в зимнее межсезонье 2020-го стало первым в Казани для Леонида Слуцкого — всего лишь за € 300 тыс. Полузащитник сразу же оправдал ожидания: за первые полгода в команде положил победные банки «Оренбургу», «Краснодару» и ЦСКА, закинул двушку «Уфе» и «Черноморцу».

Позже были и другие голы. Всего их в «Рубине» у Дениса набралось 11 за 40 матчей — вполне приличные цифры. Сравните с тем же Хвичей Кварацхелией: дриблинг грузина смотрелся тоньше, тем не менее забивал он гораздо реже — на противоположном фланге настрелял девять мячей за 73 встречи.

Денис Макаров Фото: rubin-kazan.ru

«Ждите от меня голов в стиле Арьена Роббена», — обещал Макаров перед переездом в Казань. Сильное заявление, правда? Но ведь не обманул! Промчаться по правому флангу, сместиться в центр и нанести пушечный удар с левой — вроде бы простые, доведённые до автоматизма действия. Но что толку, когда защитники раз за разом на них ведутся? Так было и в случае Дениса.

Слуцкий давал полузащитнику свободу. Хочешь идти в обводку — пожалуйста. Хочешь постоянно бить по воротам — вообще без проблем. Футболист отвечал на доверие результативными действиями. Не зря его ценник менее чем за два года вырос до € 5 млн, а «Рубин» стал четвёртым в РПЛ. Трансфер на повышение был неизбежен и случился в августе 2021-го.

Денис Макаров Фото: fcdm.ru

Насколько сдал Макаров в Москве

Денис рассказывал, что вместо перехода в «Динамо» он мог покинуть Россию: «Когда играл в «Рубине», у меня была цель переехать в Европу. Знаю, что был интерес со стороны одного европейского клуба после молодёжного Евро. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста. Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг».

И всё же футболист оказался в Москве. На самом деле вариант был совсем не плохим: перспективный клуб, опирающийся на сильных легионеров (Варела, Лаксальт, Шиманьски), молодых воспитанников (Захарян, Тюкавин, Грулёв) и других россиян (сам Макаров, Фомин, Лесовой) под руководством прогрессивного Сандро Шварца, жизнь в столице и умноженная в несколько раз зарплата. Ну сказка же, разве нет?

Григорий Иванов президент «Урала» «Денис Макаров. Отличный футболист, поднял себя сам — от Нижнекамска до сборной России. В «Рубине» ему платили 1,5 млн рублей в месяц. Но покупает Макарова «Динамо» и даёт ему сразу 9 млн! В шесть раз больше! У меня вопрос: неужели футболист сразу в шесть раз лучше играть станет? Игрока переманивают огромными нерыночными деньгами, а потом жалуются на лимит. Но при чём здесь лимит, если вы заваливаете Макарова неадекватной зарплатой и отбираете у него мотивацию уехать в Европу? Сколько же это в евро зарплата будет?!»

В первом же матче Макаров помог новой команде победить ЦСКА — после его удара Фомин сыграл на добивании и забил второй (2:1). Спустя несколько встреч случился и дебютный гол: Денис в излюбленной манере обыграл на фланге двоих игроков «Нижнего Новгорода», отпасовал Шиманьскому, дождался его выстрела и добил в пустые.

После этого новичок бело-голубых даже получил внезапную похвалу от легенды UFC Хабиба Нурмагомедова: «Запомните его. Это Ди Мария нашего футбола», — написал боец в соцсетях.

До конца года Макаров забил ещё трижды и отдал два ассиста, а гол «Рубину» признали лучшим в туре. Динамовцы убежали в контратаку, Денис ложным замахом посадил Дрейера на пятую точку и катнул мяч мимо Дюпина. То было в ноябре. В декабре же полузащитник стал лучшим футболистом «Динамо» по версии болельщиков.

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Проблемы начались дальше: с конца февраля по конец августа Макаров провёл 22 матча, оформив всего один гол. Он так же часто брал игру на себя, но результативность ушла. А без неё со стилем «дайте мне мяч, и я всё сделаю» можно стать для команды обузой.

Когда футболист такого плана часто забивает, никто не замечает, что он предсказуем для противников, зачастую передерживает мяч, тормозит атаки и неподготовленно бьёт. Именно такими характеристиками награждали Дениса, хотя, по факту, он всегда так играл. Просто раньше это приносило результат и никто не считал данные качества отрицательными.

Осенью Макаров вновь показал, чего стоит, и забил пять мячей. Казалось, новый динамовский тренер Славиша Йоканович воскресил карьеру полузащитника. Но первая половина 2023-го — снова провал: 16 матчей, один гол, 0 ассистов. Денис перестал быть основным: то выходил в концовках, то вообще оставался в запасе.

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже при Марцеле Личке Макаров забил «Балтике», «Рубину» и «Ростову». Игрок неплохо влился в безбашенный футбол чешского специалиста и прекрасно о нём отзывался: «Это качественный тренер. Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке».

Что было дальше? Правильно, ещё один регресс. Полузащитник не отметился результативными действиями с начала сентября и вдруг поссорился с Личкой. Конфликт стал следствием прихода конкурента в лице Карраскаля. За это Дениса временно отстраняли от тренировок.

«Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришёл Карраскаль.Но тут нужно понимать, что Макаров — резкий, конфликтный парень», — отмечал агент Тимур Гурцкая.

Во многом именно благодаря характеру Макаров пробился наверх. «У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплёва. Был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах», — говорил про Макарова Слуцкий.

Оказаться забракованным в подростковом возрасте из-за тяжёлой травмы, пройти через низшие лиги, играть среди полулюбителей в Саранске и жить на 10 тысяч рублей, что присылали ему родители, бегать в Якутии с её аномальными холодами, дебютировать на высоком уровне только в 22 года и за короткий срок стать топом РПЛ — у парня явно стальной внутренний стержень.

Теперь это нужно показывать снова — и не конфликтами, а ярким результативным футболом в условиях конкуренции. Иначе через несколько лет будут говорить не о спаде Макарова, а об очередном безумно талантливом игроке, который не оправдал ожиданий.