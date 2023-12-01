Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3

До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам. В нашем списке футболисты до 21 года включительно, у которых есть российский паспорт. При этом мы включали только тех ребят, кто отыграл хотя бы больше 10 минут.
«Ахмат»: 0 игроков, 0 минут
Формально грозненский клуб дал время одному молодому футболисту. 19-летний полузащитник Магомед Якуев принял участие в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2). Но он появился уже в добавленное время и не попал под наши критерии, поскольку провёл на поле меньше 10 минут.
«Факел»: два игрока, 76 минут
У «Факела» ситуация чуть лучше, нежели у «Ахмата», но её тоже никак не назовёшь идеальной. Два молодых футболиста воронежского клуба шесть раз выходили на поле, но провели в общей сложности всего 76 минут.
- Абдула Багамаев, 19 лет (50 минут)
- Матвей Ивахнов, 20 лет (26 минут)
Багамаев не выходил на поле с сентября, а Ивахнов за 16 туров вышел на поле всего два раза. Кстати, ему доверили четыре минуты в последней игре с «Рубином» (0:1).
«Зенит»: два игрока, 186 минут
Коваленко получает стабильную игровую практику в Кубке (четыре раза выходил в стартовом составе), а вот в РПЛ почти не играет. За 16 туров Александр ни разу не попал в основу и отбегал всего 44 минуты. Как правило, его выпускают в концовках. В матче с «Сочи» ему дали 21 минуту — лучший результат в сезоне.
- Дмитрий Васильев, 19 лет (142 минуты)
- Александр Коваленко, 20 лет (44 минуты)
Что касается Васильева, то он один раз вышел в стартовом составе — на игру с «Факелом» (2:0). В остальном парня периодически выпускают в концовках.
Александр Коваленко в этом сезоне чаще сидит в запасе, чем играет
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Оренбург»: 3 игрока, 207 минут
Михайлов начинал нынешний сезон в составе «Пари НН», а после перехода в «Оренбург» играет крайне редко. Пока парень, права на которого принадлежат «Зениту», чаще сидит в запасе, чем выходит на поле.
- Андрей Ходанович, 19 лет (90 минут)
- Ярослав Михайлов, 20 лет (72 минуты)
- Данил Хотулёв, 21 год (45 минут)
Хотулёв и Ходанович вышли на поле всего по одному разу. При этом 19-летний футболист отыграл весь матч, а 21-летний — 45 минут.
«Балтика»: 2 игрока, 568 минут
Калининградцы пробили отметку в 500 минут усилиями одного футболиста. Пряхин шесть раз играл в стартовом составе, но в последнее время присел в запас.
- Сергей Пряхин, 20 лет (534 минуты)
- Тигран Аванесян, 21 год (34 минуты)
Аванесяна трижды выпускали в матчах РПЛ, но делали это в концовках. При этом Тигран не играет с сентября.
ЦСКА: 4 игрока, 794 минуты
Ещё один топ-клуб РПЛ, который не пробил отметку в 1000 минут. Правда, в отличие от «Зенита», армейцы задействовали четырёх футболистов. В списке могло быть и шесть человек, но Ярослав Арбузов отбегал всего восемь минут, а Матвей Кисляк вышел только в добавленное время.
- Михаил Рядно, 18 лет (275 минут)
- Владислав Тороп, 20 лет (270 минут)
- Кирилл Глебов, 18 лет (179 минут)
- Никита Ермаков, 20 лет (70 минут)
На старте сезона многих впечатлила игра защитника Рядно, который регулярно выходил на поле в первых пяти турах. А вот потом парню ни разу не дали шанс.
Михаил Рядно ярко показал себя на старте сезона
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Урал»: 4 игрока, 1158 минут
Из четвёрки молодых футболистов «Урал» уже не сможет задействовать в этом сезоне Железнова, который уехал во вторую команду «Краснодара».
- Игорь Дмитриев, 19 лет (476 минут)
- Илья Ишков, 18 лет (364 минуты)
- Фаниль Сунгатулин, 21 год (251 минута)
- Юрий Железнов, 21 год (67 минут)
Ишков и Дмитриев провели на поле не так много времени, но они играют почти в каждом туре. Иногда — в стартовом составе.
«Спартак»: 2 игрока, 1237 минут
Красно-белые находятся в середине таблицы по количеству игровых минут среди молодых футболистов. Впрочем, такого результата они добились усилиями одного игрока. Денисов занимает третье место в команде по количеству времени в РПЛ. Чаще него на поле выходят только Квинси Промес и Алексис Дуарте.
- Даниил Денисов, 21 год (1157 минут)
- Павел Мелёшин, 19 лет (80 минут)
Мелёшин почти всё время сидит в запасе, хотя у «Спартака» проблемы с количеством центральных нападающих.
Даниил Денисов — один из лидеров «Спартака» по игровому времени
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Рубин»: 3 игрока, 1340 минут
Из тройки казанской молодёжи в последнее время разошёлся Безруков. На старте сезона он почти не играл, а теперь выходит в старте в течение шести туров подряд.
- Илья Рожков, 18 лет (576 минут)
- Руслан Безруков, 21 год (534 минуты)
- Даниил Кузнецов, 20 лет (230 минут)
А вот два других футболиста уже давненько не выходили на поле. Кузнецов не играет с августа, Рожков — с сентября.
«Пари НН»: 4 игрока, 1436 минут
Важно отметить, что Михайлова уже нет в составе «Пари НН». После нескольких туров Ярослав покинул команду и укатил в «Оренбург», где играет довольно редко.
- Виктор Александров, 21 год (1094 минуты)
- Ярослав Михайлов, 20 лет (233 минуты)
- Николай Толстопятов, 21 год (111 минут)
- Михаил Шнапцев, 19 лет (98 минут)
Обращает на себя внимание показатель Александрова, который уже пробил отметку в 1000 минут. По этому показателю он занимает шестое место в команде, а среди полевых игроков — пятое.
Виктор Александров пробил отметку в 1000 минут
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Сочи»: 4 игрока, 1665 минут
У черноморского клуба относительно высокий показатель благодаря Кравцову. Полузащитник отбегал почти 1000 минут. Представить состав «Сочи» без этого футболиста уже нереально. Если Кравцов играет, то регулярно выходит в стартовом составе.
- Кирилл Кравцов, 21 год (955 минут)
- Амир Батырев, 21 год (583 минуты)
- Данил Аносов, 18 лет (69 минут)
- Тимофей Шипунов, 20 лет (58 минут)
Что касается Батырева, то в этом сезоне он вышел на поле 12 раз. При этом в шести случаях его выпускали на поле в стартовом составе.
«Динамо»: 7 игроков, 2089 минут
У бело-голубых лучший показатель в лиге по количеству задействованных игроков в категории U21. Но тут есть один важный нюанс. Ни Сазонов, ни Захарян уже не числятся в команде, а Кутицкий в последние недели не попадает в заявку из-за травмы.
- Константин Тюкавин, 21 год (1213 минут)
- Ярослав Гладышев, 20 лет (281 минута)
- Станислав Бессмертный, 19 лет (213 минут)
- Арсен Захарян, 20 лет (199 минут)
- Саба Сазонов, 21 год (85 минут)
- Иван Лепский, 18 лет (71 минута)
- Александр Кутицкий, 21 год (27 минут)
После ухода Захаряна вполне предсказуемо, что лидером среди молодых игроков стал Тюкавин. Константин уже наколотил семь голов — лучший результат в команде.
Константин Тюкавин не только много играет, но и часто забивает
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Локомотив»: 3 игрока, 2232 минуты
Железнодорожники пробили 2000 минут благодаря игре трёх футболистов. При этом Погостнов не выходит на поле уже три месяца.
- Артём Карпукас, 21 год (960 минут)
- Сергей Пиняев, 19 лет (935 минут)
- Егор Погостнов, 19 лет (337 минут)
А вот два других футболиста довольно часто выходят на поле. Проблематично представить центр поля «Локо» без Карпукаса, да и Пиняев регулярно попадает в стартовый состав.
Артём Карпукас — лидер среди молодёжи «Локо» по игровому времени
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Крылья Советов»: 3 игрока, 2318 минут
Самарская команда входит в тройку лидеров. В нынешнем сезоне она задействовала трёх игроков в категории U21, и каждый из них провёл на поле больше 500 минут.
- Никита Салтыков, 19 лет (1140 минут)
- Владислав Шитов, 20 лет (656 минут)
- Сергей Бабкин, 21 год (522 минуты)
Салтыков регулярно выходит на поле в стартовом составе. По количеству минут он занимает шестое место в команде.
Никита Салтыков — единственный молодой футболист «Крыльев», который отыграл больше 1000 минут
Фото: vk.com/fckssamara
«Ростов»: 5 игроков, 2411 минут
У донского клуба обращает на себя внимание показатель Мелёхина. Чаще него в составе «Ростова» на поле выходили только капитан Данил Глебов и вратарь Сергей Песьяков.
- Виктор Мелёхин, 19 лет (1340 минут)
- Кирилл Щетинин, 21 год (578 минут)
- Андрей Лангович, 20 лет (408 минут)
- Иван Комаров, 20 лет (47 минут)
- Давид Семенчук, 19 лет (38 минут)
У остальных игроков цифры гораздо скромнее. Но при этом «Ростов» задействовал сразу пять молодых футболистов.
«Краснодар»: 5 игроков, 2484 минуты
«Быки» немного опережают «Ростов» во многом благодаря тому, что у них в составе сразу два «тысячника». И Волков, и Кривцов стали важными футболистами одного из лидеров чемпионата.
- Сергей Волков, 21 год (1124 минуты)
- Никита Кривцов, 21 год (1122 минуты)
- Георгий Арутюнян, 19 лет (135 минут)
- Александр Кокшаров, 18 лет (58 минут)
- Станислав Агкацев, 21 год (45 минут)
У остальной молодёжи «Краснодара» скромные цифры. Агкацев вышел на поле только в предыдущем туре из-за травмы Матвея Сафонова. Кстати, в той же игре появился и Арутюнян, поскольку Витор Тормена не доиграл даже до перерыва.
Сергей Волков — один из двух «тысячников» «Краснодара»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
|Клуб
|Задействовано молодых игроков
|Количество сыгранных ими минут
|«Краснодар»
|5
|2484
|«Ростов»
|5
|2411
|«Крылья Советов»
|3
|2318
|«Локомотив»
|3
|2232
|«Динамо»
|7
|2089
|«Сочи»
|4
|1665
|«Пари Нижний Новгород»
|4
|1436
|«Рубин»
|3
|1340
|«Спартак»
|2
|1237
|«Урал»
|4
|1158
|ЦСКА
|4
|794
|«Балтика»
|2
|568
|«Оренбург»
|3
|207
|«Зенит»
|2
|186
|«Факел»
|2
|76
|«Ахмат»
|0
|0