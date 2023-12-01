А у «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге.

Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3

До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам. В нашем списке футболисты до 21 года включительно, у которых есть российский паспорт. При этом мы включали только тех ребят, кто отыграл хотя бы больше 10 минут.

«Ахмат»: 0 игроков, 0 минут

Формально грозненский клуб дал время одному молодому футболисту. 19-летний полузащитник Магомед Якуев принял участие в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2). Но он появился уже в добавленное время и не попал под наши критерии, поскольку провёл на поле меньше 10 минут.

«Факел»: два игрока, 76 минут

У «Факела» ситуация чуть лучше, нежели у «Ахмата», но её тоже никак не назовёшь идеальной. Два молодых футболиста воронежского клуба шесть раз выходили на поле, но провели в общей сложности всего 76 минут.

Абдула Багамаев, 19 лет (50 минут)

Матвей Ивахнов, 20 лет (26 минут)

Багамаев не выходил на поле с сентября, а Ивахнов за 16 туров вышел на поле всего два раза. Кстати, ему доверили четыре минуты в последней игре с «Рубином» (0:1).

«Зенит»: два игрока, 186 минут

Коваленко получает стабильную игровую практику в Кубке (четыре раза выходил в стартовом составе), а вот в РПЛ почти не играет. За 16 туров Александр ни разу не попал в основу и отбегал всего 44 минуты. Как правило, его выпускают в концовках. В матче с «Сочи» ему дали 21 минуту — лучший результат в сезоне.

Дмитрий Васильев, 19 лет (142 минуты)

Александр Коваленко, 20 лет (44 минуты)

Что касается Васильева, то он один раз вышел в стартовом составе — на игру с «Факелом» (2:0). В остальном парня периодически выпускают в концовках.

Александр Коваленко в этом сезоне чаще сидит в запасе, чем играет Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург»: 3 игрока, 207 минут

Михайлов начинал нынешний сезон в составе «Пари НН», а после перехода в «Оренбург» играет крайне редко. Пока парень, права на которого принадлежат «Зениту», чаще сидит в запасе, чем выходит на поле.

Андрей Ходанович, 19 лет (90 минут)

Ярослав Михайлов, 20 лет (72 минуты)

Данил Хотулёв, 21 год (45 минут)

Хотулёв и Ходанович вышли на поле всего по одному разу. При этом 19-летний футболист отыграл весь матч, а 21-летний — 45 минут.

«Балтика»: 2 игрока, 568 минут

Калининградцы пробили отметку в 500 минут усилиями одного футболиста. Пряхин шесть раз играл в стартовом составе, но в последнее время присел в запас.

Сергей Пряхин, 20 лет (534 минуты)

Тигран Аванесян, 21 год (34 минуты)

Аванесяна трижды выпускали в матчах РПЛ, но делали это в концовках. При этом Тигран не играет с сентября.

ЦСКА: 4 игрока, 794 минуты

Ещё один топ-клуб РПЛ, который не пробил отметку в 1000 минут. Правда, в отличие от «Зенита», армейцы задействовали четырёх футболистов. В списке могло быть и шесть человек, но Ярослав Арбузов отбегал всего восемь минут, а Матвей Кисляк вышел только в добавленное время.

Михаил Рядно, 18 лет (275 минут)

Владислав Тороп, 20 лет (270 минут)

Кирилл Глебов, 18 лет (179 минут)

Никита Ермаков, 20 лет (70 минут)

На старте сезона многих впечатлила игра защитника Рядно, который регулярно выходил на поле в первых пяти турах. А вот потом парню ни разу не дали шанс.

Михаил Рядно ярко показал себя на старте сезона Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Урал»: 4 игрока, 1158 минут

Из четвёрки молодых футболистов «Урал» уже не сможет задействовать в этом сезоне Железнова, который уехал во вторую команду «Краснодара».

Игорь Дмитриев, 19 лет (476 минут)

Илья Ишков, 18 лет (364 минуты)

Фаниль Сунгатулин, 21 год (251 минута)

Юрий Железнов, 21 год (67 минут)

Ишков и Дмитриев провели на поле не так много времени, но они играют почти в каждом туре. Иногда — в стартовом составе.

«Спартак»: 2 игрока, 1237 минут

Красно-белые находятся в середине таблицы по количеству игровых минут среди молодых футболистов. Впрочем, такого результата они добились усилиями одного игрока. Денисов занимает третье место в команде по количеству времени в РПЛ. Чаще него на поле выходят только Квинси Промес и Алексис Дуарте.

Даниил Денисов, 21 год (1157 минут)

Павел Мелёшин, 19 лет (80 минут)

Мелёшин почти всё время сидит в запасе, хотя у «Спартака» проблемы с количеством центральных нападающих.

Даниил Денисов — один из лидеров «Спартака» по игровому времени Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин»: 3 игрока, 1340 минут

Из тройки казанской молодёжи в последнее время разошёлся Безруков. На старте сезона он почти не играл, а теперь выходит в старте в течение шести туров подряд.

Илья Рожков, 18 лет (576 минут)

Руслан Безруков, 21 год (534 минуты)

Даниил Кузнецов, 20 лет (230 минут)

А вот два других футболиста уже давненько не выходили на поле. Кузнецов не играет с августа, Рожков — с сентября.

«Пари НН»: 4 игрока, 1436 минут

Важно отметить, что Михайлова уже нет в составе «Пари НН». После нескольких туров Ярослав покинул команду и укатил в «Оренбург», где играет довольно редко.

Виктор Александров, 21 год (1094 минуты)

Ярослав Михайлов, 20 лет (233 минуты)

Николай Толстопятов, 21 год (111 минут)

Михаил Шнапцев, 19 лет (98 минут)

Обращает на себя внимание показатель Александрова, который уже пробил отметку в 1000 минут. По этому показателю он занимает шестое место в команде, а среди полевых игроков — пятое.

Виктор Александров пробил отметку в 1000 минут Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи»: 4 игрока, 1665 минут

У черноморского клуба относительно высокий показатель благодаря Кравцову. Полузащитник отбегал почти 1000 минут. Представить состав «Сочи» без этого футболиста уже нереально. Если Кравцов играет, то регулярно выходит в стартовом составе.

Кирилл Кравцов, 21 год (955 минут)

Амир Батырев, 21 год (583 минуты)

Данил Аносов, 18 лет (69 минут)

Тимофей Шипунов, 20 лет (58 минут)

Что касается Батырева, то в этом сезоне он вышел на поле 12 раз. При этом в шести случаях его выпускали на поле в стартовом составе.

«Динамо»: 7 игроков, 2089 минут

У бело-голубых лучший показатель в лиге по количеству задействованных игроков в категории U21. Но тут есть один важный нюанс. Ни Сазонов, ни Захарян уже не числятся в команде, а Кутицкий в последние недели не попадает в заявку из-за травмы.

Константин Тюкавин, 21 год (1213 минут)

Ярослав Гладышев, 20 лет (281 минута)

Станислав Бессмертный, 19 лет (213 минут)

Арсен Захарян, 20 лет (199 минут)

Саба Сазонов, 21 год (85 минут)

Иван Лепский, 18 лет (71 минута)

Александр Кутицкий, 21 год (27 минут)

После ухода Захаряна вполне предсказуемо, что лидером среди молодых игроков стал Тюкавин. Константин уже наколотил семь голов — лучший результат в команде.

Константин Тюкавин не только много играет, но и часто забивает Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив»: 3 игрока, 2232 минуты

Железнодорожники пробили 2000 минут благодаря игре трёх футболистов. При этом Погостнов не выходит на поле уже три месяца.

Артём Карпукас, 21 год (960 минут)

Сергей Пиняев, 19 лет (935 минут)

Егор Погостнов, 19 лет (337 минут)

А вот два других футболиста довольно часто выходят на поле. Проблематично представить центр поля «Локо» без Карпукаса, да и Пиняев регулярно попадает в стартовый состав.

Артём Карпукас — лидер среди молодёжи «Локо» по игровому времени Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов»: 3 игрока, 2318 минут

Самарская команда входит в тройку лидеров. В нынешнем сезоне она задействовала трёх игроков в категории U21, и каждый из них провёл на поле больше 500 минут.

Никита Салтыков, 19 лет (1140 минут)

Владислав Шитов, 20 лет (656 минут)

Сергей Бабкин, 21 год (522 минуты)

Салтыков регулярно выходит на поле в стартовом составе. По количеству минут он занимает шестое место в команде.

Никита Салтыков — единственный молодой футболист «Крыльев», который отыграл больше 1000 минут Фото: vk.com/fckssamara

«Ростов»: 5 игроков, 2411 минут

У донского клуба обращает на себя внимание показатель Мелёхина. Чаще него в составе «Ростова» на поле выходили только капитан Данил Глебов и вратарь Сергей Песьяков.

Виктор Мелёхин, 19 лет (1340 минут)

Кирилл Щетинин, 21 год (578 минут)

Андрей Лангович, 20 лет (408 минут)

Иван Комаров, 20 лет (47 минут)

Давид Семенчук, 19 лет (38 минут)

У остальных игроков цифры гораздо скромнее. Но при этом «Ростов» задействовал сразу пять молодых футболистов.

«Краснодар»: 5 игроков, 2484 минуты

«Быки» немного опережают «Ростов» во многом благодаря тому, что у них в составе сразу два «тысячника». И Волков, и Кривцов стали важными футболистами одного из лидеров чемпионата.

Сергей Волков, 21 год (1124 минуты)

Никита Кривцов, 21 год (1122 минуты)

Георгий Арутюнян, 19 лет (135 минут)

Александр Кокшаров, 18 лет (58 минут)

Станислав Агкацев, 21 год (45 минут)

У остальной молодёжи «Краснодара» скромные цифры. Агкацев вышел на поле только в предыдущем туре из-за травмы Матвея Сафонова. Кстати, в той же игре появился и Арутюнян, поскольку Витор Тормена не доиграл даже до перерыва.

Сергей Волков — один из двух «тысячников» «Краснодара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»