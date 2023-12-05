Новичок «Барселоны» и бунтарь из «Боруссии». 5 звёзд чемпионата мира до 17 лет

Юношеский ЧМ завершился ярким финальным триллером — пора подводить итоги. Как и все предыдущие турниры подобных возрастов, этот не стал исключением и раскрыл сразу несколько игроков, очередь за которыми выстроится в ближайшие недели.

Лучшие игроки чемпионата мира до 17 лет Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Хамиду Макалу — 17 лет, опорник, сборная Мали

Катализатор сборной-открытия турнира. Удивительно низкий для своей позиции — 164 см. Но свой, казалось бы, недостаток в антропометрии Хамиду превратил в достоинство: прекрасно контролирует мяч, а благодаря низкому центру тяжести не только легко его удерживает, но и сам легко вступает в отбор. Хамиду тяжело сбить с ног. В среднем за матч Макалу совершал 8,5 отбора и выиграл 70% дуэлей.

Хамиду вышел на пик практически в самый нужный момент — к матчу за третье место. С Аргентиной малийский опорник провёл лучший матч на турнире: семь ключевых передач, 11 выигранных дуэлей, четыре успешные обводки и великолепный гол. Принял мяч в штрафной, прокатил между ног защитнику себе под левую и забил практически в пустые — голкипер не успел ни выйти, ни занять позицию, чтобы хоть как-то попытаться отразить удар.

Хамиду Макалу празднует гол в ворота сборной Аргентины Фото: Robertus Pudyanto — FIFA/FIFA via Getty Images

На турнире малиец дважды признавался лучшим игроком матча, а в команде стал лучшим сразу по нескольким показателям:

общий пробег — 71,12 км;

наибольшее количество навесов — 23;

наибольшее количество ударов — 31;

наибольшее количество спринтов — 351;

наибольшее количество предложений для получения мяча (открывания) — 212;

наибольшее количество передач между линиями — 98.

Ещё до ЧМ Макалу предлагали просмотр в академии одного из клубов АПЛ — теперь вообще должны забрать. Хамиду — проект академии JMG, откуда вышли, например, Ив Биссума, Шейк Дукуре и Амаду Айдара. Сейчас выступает за малийский «Гуидарс».

Ибрагим Диарра — 16 лет, вингер, сборная Мали

Капитан сборной, второй лучший бомбардир и лучший ассистент турнира. Ушёл без результативного действия только в одном матче — с Испанией (0:1). Практически наверняка игрок «Барселоны»: сразу несколько каталонских СМИ написали о подписании контракта ещё после 2-го тура. Единственный нюанс — в любом случае придётся ждать совершеннолетия.

Ибрагим Диарра Фото: Robertus Pudyanto — FIFA/FIFA via Getty Images

Помимо сокрушительных 5+4 на турнире, Диарра раздал аж 18 ключевых передач! Ибрагим — яркий пример акселерата — уже в 16 лет у него широко развиты физически данные. 180 см, прекрасные удар и скорость, умение укрыть мяч корпусом. Был сильнее и быстрее своих оппонентов.

Клаудио Эчеверри — 17 лет, плеймейкер, сборная Аргентины

Дьяволёнок (прозвище, которое Клаудио дали фанаты «Ривер Плейт») добавил в копилку ещё один потрясающий турнир. Лидер и капитан сборной после восхитительной Копы U17 в апреле не сдал и на ЧМ — пять голов, один ассист, 16 ключевых передач, 16 успешных обводок. И, пожалуй, второй самый яркий перформанс на турнире — единоличное уничтожение сборной Бразилии в четвертьфинале.

Сейчас на Эчеверри претендуют сразу несколько топ-клубов: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал» и «Атлетико». Сам он признавался в любви к «Барселоне». Но переход зимой может и не состояться — парень будет набирать игровое время за «Ривер Плейт». За клуб уже дебютировал, но пока сыграл всего 72 минуты.

Клаудио Эчеверри Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

Парис Бруннер — 17 лет, вингер, сборная Германии

Лидер чемпионов. Талант, о котором известно ещё с прошлого сезона — выделялся в дортмундской «Боруссии» до 17 лет. На международном уровне проявил себя летом: со сборной выиграл Евро и получил награду лучшему игроку турнира. После — золотую медаль премии Фрица Вальтера как главный талант Германии в категории до 17 лет.

На этом ЧМ Бруннеру удалось развить успех. Как и на Евро, Парис был лидером атаки и превращал каждый подход в момент. Талант обладает главным навыком вингера — умением раскачивать оппонентов. Парис делает это не столько за счёт скорости, сколько за счёт умения укрыть мяч и резко взвинтить темп. За весь турнир так и не встретил соперника, способного его сдержать. Ближе всех был, возможно, аргентинец Дилан Горосито, но и у него была одна позиционная оплошность, воспользоваться которой Парису удалось: раскачал, прострелил — отдал ассист.

Парис Бруннер Фото: Robertus Pudyanto — FIFA/FIFA via Getty Images

Кроме умения действовать на дриблинге, Бруннер выделяется ударом и пониманием, когда бить действительно стоит. В матче с той же Аргентиной после обреза голкипера Бруннер быстро сообразил за пару секунд: приблизился к углу штрафной, а потом наказал соперника за ошибку — пробил в дальний, без шансов. Находясь в штрафной, Парис тоже не стремится бить — выждет максимально выгодную позицию или прострелит на партнёра.

Действительно большой талант мирового уровня. Однако и у такой звёздочки есть недостаток — дисциплина. «Боруссия» во время тренировочного процесса работает не только над физической составляющей Бруннера, но и над ментальной. И даже так уже дважды прибегала к крайней мере — отстранению. Впервые ещё в прошлом сезоне за опоздание, во второй раз — всего полтора месяца назад. Клуб даже делал официальное заявление, но причину не объяснял.

Агустин Руберто — 17 лет, форвард, сборная Аргентины

Седьмой случай в истории, когда аргентинский игрок стал лучшим бомбардиром ЧМ, вне зависимости от возрастной рамки. Всего два гола не хватило до рекорда Виктора Осимхена — в 2015 году нигериец забил 10. Новая веха в аргентинской истории!

Несмотря на бомбардирские качества, Агустин выделяется своей работоспособностью: лучший в команде по общему пробегу — 66,22 км. Сиять в составе юношеской сборной начал, как и Эчеверри, ещё с Копы в апреле: четыре гола, два ассиста. Но тогда всё-таки не было того влияния, которое проявилось на ЧМ. А ведь Руберто начинал как игрок защиты! Однако желание забивать перевесило.

Агустин Руберто — с «Золотой бутсой» ФИФА Фото: Alex Caparros — FIFA/FIFA via Getty Images

С Клаудио Эчеверри они знакомы уже очень давно — вместе играли за юношеские команды «Ривер Плейт». И даже первое время, когда Клаудио пришёл в клуб, боролись за единоличное лидерство. Один из первых тренеров Агустина, Хуан Хосе Борелли, так описывает их тандем: «Клаудио более техничен, он дриблёр, а Агустин — убийца в штрафной, с хорошим ударом, потрясающим голевым чутьём, хорошей игрой головой. Полноценный нападающий. Но отличается от Эчеверри — дриблёра со скоростью. Он — нечто другое».

Разница лишь в том, что Агустин пока не дебютировал за первую команду. Но после такого перформанса есть все шансы.