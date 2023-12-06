Одно из главных противостояний Англии. Какой матч между «МЮ» и «Челси» был самым ярким?

Противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – это всегда интересно. Статистика встреч у них такая (во всех турнирах):
- сыграно игр: 193;
- побед «Манчестер Юнайтед»: 79;
- ничьих: 60;
- побед «Челси»: 54.
Сегодня клубы сыграют между собой в 15-м туре АПЛ. По этому поводу собрали для вас главные зарубы между этими грандами за последние 25 лет.
Предлагаем выбрать, какой из матчей был самым ярким! В ходе голосования игры будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1 (6:5 пен.). 21 мая 2008 года. Финал ЛЧ
«МЮ» первым открыл счёт в той встрече силами Криштиану Роналду, но Фрэнк Лэмпард смог сравнять, забив уже в практически пустые ворота. Второй тайм был за «Челси», и команда даже могла вырваться вперёд, но один из самых явных моментов упустил Дидье Дрогба: мяч после его удара попал в штангу и отскочил. В итоге встреча перешла в дополнительное время, и там каждый из клубов имел шанс на победу: Лэмпард со всей силы зарядил мячом в каркас, Райан Гиггз также был близок к тому, чтобы изменить счёт, но мяч буквально из ворот вынес Джон Терри. На 114-й минуте удалили Дрогба – он залепил пощёчину Неманье Видичу, – и после этого стало понятно, что матч всё же завершится серией пенальти.
И это было невероятно драматично! У «МЮ» промахнулся Роналду, у «Челси» – капитан Терри, у которого поехала нога на скользком московском газоне. И вот последние удары, в которых всё решалось: Гиггз — забивает, а Николя Анелька – нет.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3. 5 февраля 2012 года. АПЛ
2012-й – особенный год в истории противостояний «Челси» и «МЮ». Конкретно в этой встрече всё началось с автогола Джонни Эванса на 36-й минуте, а спустя 10 минут продолжилось невероятным ударом Хуана Маты. Во втором тайме Давид Луис пробил точно в цель головой, и к 51-й минуте «Челси» уверенно вёл 3:0.
Но «Манчестер Юнайтед» воспользовался магией сэра Алекса Фергюсона и сравнял счет: Уэйн Руни реализовал два пенальти на 58-й и 69-й минутах, а на 85-й Чичарито с подачи Райана Гиггза с близкого расстояния переправил мяч в сетку ударом головой. «МЮ» бился до конца, чтобы вырвать победу, но не смог. Хотя тогда казалось, что ничья в таком матче вполне закономерна: обе команды не заслужили поражения.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 3:3. 23 сентября 2000 года. АПЛ
В той встрече счёт открыл «Челси» – уже на восьмой минуте. Но хозяева ответили ровно через шесть минут: Пол Скоулз поразил ворота «синих», после чего «МЮ» активизировался и окончательно включился в игру. К 45-й минуте счёт был уже 3:1, и футболисты «Юнайтед» явно расслабились – настолько, что пустили гол прямо в раздевалку. Во втором тайме «Челси» преобразился: Клаудио Раньери провёл тактически важные замены, усилив полузащиту, и этого оказалось достаточно, чтобы навязать борьбу чемпионам. На 70-й минуте «Челси» завершил камбэк третьим забитым мячом, и после этого «МЮ» так ничего и не смог придумать.
Раньери после матча был невероятно счастлив: «Я похвалил команду, потому что они очень духовито сыграли против одной из лучших команд мира. Я похвалил каждого, потому что все играли с той самоотдачей, которую я хочу видеть. Это отличное начало для нашей команды». Фергюсон не был так рад: «Думаю, сегодня игроки были не в тонусе. Мы пропустили гол «в раздевалку», и это стало ключом к успеху «Челси», дало им стимул, шанс изменить свою тактику. Они усложнили нам задачу, используя тройку в центре поля».
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0. 11 августа 2019 года. АПЛ
Это был старт первого полноценного сезона для Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», а для Фрэнка Лэмпарда – в «Челси» (как тренера, конечно). Команды встретились в первом же туре нового розыгрыша АПЛ, и для лондонцев он получился просто ужасным.
Тэмми Абрахам попал в штангу, упустив возможность открыть счёт, а дальше всё стало только хуже: Курт Зума сбил Маркуса Рашфорда, за что судья назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал. «Челси» попытался переломить ход игры, но ушёл на перерыв с пропущенным мячом и без забитых. В середине второго тайма Антони Марсьяль увеличил преимущество «МЮ», и после этого игра гостей совсем развалилась. Три минуты спустя Поль Погба отдал великолепный пас сквозь всю защиту «Челси» чётко на Рашфорда, который отправил мяч в ворота. Точку в этой игре поставил Дэниел Джеймс – тоже с передачи Погба.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3. 28 октября 2012 года. АПЛ
Осенью «Юнайтед» вернулся на «Стэмфорд Бридж», но уже в рамках нового сезона. Перед этой встречей «Челси» лидировал, а «МЮ» шёл вторым, поэтому накал страстей в матче был как никогда высок. Давид Луис положил отличное начало матчу – уже на четвёртой минуте забил в свои ворота. На 12-й минуте Робин ван Перси замкнул прострел с правого фланга и переправил мяч в сетку, но «Челси» всё же смог сократить отставание к перерыву – за несколько минут до конца первого тайма Мата забил со штрафного.
В начале второй половины встречи Рамирес сравнял счёт, но дальше случилась катастрофа: сначала удалили Бранислава Ивановича, а потом вторую жёлтую получил Фернандо Торрес – и «Челси» оказался вдевятером. «МЮ» воспользовался преимуществом и в концовке добил хозяев: Чичарито нанёс удар по воротам после того, как Петр Чех каким-то чудом вынес мяч с линии. Правда, мексиканец бил из офсайда, но гол всё равно засчитали.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0. 23 октября 2016 года. АПЛ
«Челси» открыл счёт через 20 секунд после стартового свистка, и уже тогда стало понятно: «Юнайтед», который переживал худший старт сезона после ухода Фергюсона, вряд ли сможет справиться с хозяевами. Перед перерывом Гари Кэхилл сделал счёт 2:0, а Эден Азар забил третий гол во втором тайме, когда «Челси» прошёл мимо защиты «МЮ», как будто её там и не было. Точку в унижении Жозе Моуринью, который играл против бывшей команды, поставил Н'Голо Канте, который прорвался сквозь защиту и покатил мяч мимо Давида де Хеа.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 5:0. 3 октября 1999 года. АПЛ
«Челси» открыл счёт на первой же минуте, а если быть точнее – Густаво Пойет забил на 28-й секунде, отправив мяч головой чётко в сетку. Второй гол лондонцы праздновали уже на 16-й минуте – он стал дебютным для Криса Саттона, который ранее перешёл в «Челси» за £ 10 млн. К перерыву статистика по ударам была грустная для «МЮ» — 7:1 в пользу хозяев. На второй тайм «Челси» тоже вышел разрывать: третий мяч залетел в ворота гостей на 54-й минуте, спустя ещё две минуты счёт на табло стал уже 4:0. На 81-й «Челси» окончательно прибил «Юнайтед», забив пятый.
«Лицо Фергюсона было похоже на гром», – написал тогда The Guardian. Неудивительно: «Челси» жестоко прервал беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед», которая длилась 29 матчей, а ещё скинул команду Ферги с первого места (правда, ненадолго).
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1. 19 января 2014 года. АПЛ
«Челси» выдержал давление в начале матча, да и глобально во многих аспектах хозяева были лучше. На 17-й минуте Самуэль Это’О забил первый мяч, а потом ещё два — на 45-й и 49-й. «МЮ» смог отыграть только один – ближе к концу второго тайма Чичарито зарядил по воротам и попал точно в цель. Эта победа «Челси» продлила их беспроигрышную серию при Жозе Моуринью, а ещё положила конец надеждам «Юнайтед» побороться за чемпионство.