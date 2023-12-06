Одно из главных противостояний Англии. Какой матч между «МЮ» и «Челси» был самым ярким?

Противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – это всегда интересно. Статистика встреч у них такая (во всех турнирах):

сыграно игр: 193;

193; побед «Манчестер Юнайтед»: 79;

79; ничьих: 60;

60; побед «Челси»: 54.

Сегодня клубы сыграют между собой в 15-м туре АПЛ. По этому поводу собрали для вас главные зарубы между этими грандами за последние 25 лет.

Предлагаем выбрать, какой из матчей был самым ярким! В ходе голосования игры будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.