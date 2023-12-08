Помните английского суперталанта «Локо»? Всего за два года он безумно скатился

Летом 2021 года «Локомотив» с размаху распахнул трансферное окно и потратил больше всех в РПЛ: за € 12 млн выписал из ЦСКА юных Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, столько же отдал «Кану» и «Утрехту» за перспективных европейцев Алексиса Бека-Бека и Гирано Керка соответственно, за € 4 млн забрал из «Байера» именитого Тина Едвая, а ещё € 2 млн отсыпал «Ахмату» за талантливого Максима Ненахова.

И всё же больше всего приковывала внимание бесплатная сделка — аренда 19-летнего атакующего полузащитника Тино Анджорина из «Челси» с приоритетным правом выкупа за € 20 млн и зарплатой в € 1,5 млн в год. Не просто так ему выдали легендарный 10-й номер Лоськова. Неплохо для парня, карьера которого только стартовала, верно?

Не просто так Анджорину выдали легендарный 10-й номер Лоськова Фото: Сергей Литвак, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Совсем не верилось, что в Россию едет настолько монструозный футболист. И вот почему:

Тино дебютировал за основу «Челси» уже в 17 лет. Прямо как Джон Терри, Натан Аке, Каллум Хадсон-Одои и другие будущие звёзды.

Полузащитник вызывался в молодёжные сборные Англии (U17, U18 и U19), проведя за них 16 игр и отметившись пятью голами.

В 2018-м он выдал безумную голевую серию в молодёжке «Челси», забивая в восьми матчах подряд: в том числе сверстникам из «Арсенала», «Ньюкасла» и «Брайтона».

Анджорин удостоился личной похвалы от Томаса Тухеля: «Он уверен, силён и креативен, много забивает и отдаёт на тренировках». Немец утверждал, что Тино не заиграл при нём в Лондоне исключительно из-за перенесённого коронавируса: «Когда сезон закончился, мы договорились, что он останется на предсезонную подготовку и получит минуты, которых заслуживает. Перед первой товарищеской встречей тест Тино дал положительный результат».

Журналист известного британского издания Mirror Пол Браун утверждал, что Ральф Рангник видел в Анджорине нового Кевина Де Брёйне и лично убеждал англичанина уйти в «Локо». А уж немец-то шарит в талантах, чего только стоит его период в «Лейпциге».

Тино Анджорин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Анджорин отбегал восемь дебютных минут с «Крыльями» в РПЛ (2:0) и ничем не запомнился. «Как могу оценить свой дебют? Хорошо, но я могу сыграть лучше», — утверждал он. И не обманул.

На 63-й минуте встречи Лиги Европы с «Марселем» Анджорину доверили спасать положение — железнодорожники «горели» дома 0:1. За минуту до конца основного времени Тино точно пробил в дальний угол и сравнял счёт! «Локо» при этом с 57-й минуты играл в меньшинстве — две жёлтые схлопотал Тикнизян.

Англичанин получил за тот матч высокий рейтинг 7,0 от Sofascore: помимо гола, на его счету было 16 касаний мяча, семь точных передач из семи и один ключевой пас.

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Кто б тогда мог подумать, что это первый и последний гол полузащитника за «Локомотив» и его единственная оценка выше 6,9. 28 минут с «Уралом» (0:0), 9 — с «Химками» (0:0), 82 — с «Лацио» (0:2), 46 — с «Ростовом» (1:2), 20 — с «Рубином» (2:2), 12 — с «Сочи» (2:1) и 65 — с «Нижним Новгородом» (2:1) не привели ни к одному результативному действию от Тино. Лишь к одной жёлтой карточке. Полнейшая безнадёга.

Помешали в том числе и травмы. Анджорин из-за мышечного повреждения пропустил игру с «Галатасараем» в ЛЕ, а позже сломал на тренировке плюсневую кость. На этом период в России для него был закончен: выкупать полузащитника аж за € 20 млн при таких исходных никто бы не стал.

В начале 2022-го даже пошли слухи, что «Локомотив» якобы хочет досрочно вернуть Тино в Англию и забрать оттуда другого таланта «Челси» Армандо Брою, но не срослось. Ограничились прощанием с Анджорином.

«Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и решил прекратить аренду», — говорилось в заявлении клуба. Но все всё понимали: ушёл Рангник, а за ним и его протеже, к тому же тот пропустил бы значительную часть предсезонки и не факт, что пригодился бы весной.

«Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личности. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!» — написал на прощание Анджорин. И отправился обратно на родину — его тут же сбагрили «Хаддерсфилду» из Чемпионшипа.

«Не могу сказать ничего плохого про «Локомотив» или Томаса Цорна. У нас только позитивные чувства к красно-зелёным. Мы фанаты «Локо» на всю жизнь», — признавался Анджорин-старший. Жаль, что позитив не удалось воплотить в удачное выступление.

Тино Анджорин в «Хаддерсфилде» Фото: htafc.com

Тино оправился от повреждения и попал в ротацию «Хаддерсфилда»: с марта по сентябрь 2022-го на его счету 624 сыгранные минуты, три гола (один — с пенальти) и одна результативная передача. Неплохо, но явно не уровень некогда одного из главных английских талантов. А дальше — снова серьёзная травма, из-за которой он пропустил 243 дня.

Как итог — Анджорин не играл с 17 сентября 2022-го по 16 сентября 2023-го, то есть пропустил целый год! С нынешней осени он выступает в третьей по силе лиги Англии за «Портсмут». И также находится далеко не на первых ролях: только 255 игровых минут и один гол. В то время как его одноклубники по молодёжке «Челси» — Рис Джеймс, Коннор Галлахер, Билли Гилмор и другие — строят неплохие карьеры.

Тино уже 22 года, и по английским меркам он давно выбрался из категории перспективных. Сейчас его родной клуб, например, тащит 21-летний воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер. На той самой позиции атакующего полузащитника, где должен был сверкать Анджорин.

Карьеру экс-игрока «Локо» точно нельзя хоронить, но понятно, что она и близко не та, которой должна была стать. Во многом произошло это вследствие эпидемии коронавируса: именно из-за него он толком не заиграл в «Челси» и отправился покорять Россию, без должной межсезонной подготовки получив травмы. А дальше всё пошло под откос. Тем не менее ковидом болели и многие футболисты, однако далеко не на всех он сказался настолько пагубно.

«Когда я перешёл в «Локомотив», мне, как и сейчас, нужно было постараться набрать игровую форму, — говорил Анджорин в апреле 2022-го. — И как раз в тот момент, когда я почувствовал себя сильным и готовым, получил травму. Я вышел на поле против «Марселя», а мы проигрывали и остались вдесятером. Сложная ситуация. Но я забил гол, и это было по-настоящему особенное чувство. Я не мог в это поверить.

В эти полгода всё было совершенно по-другому: новый город, культура, образ жизни. Это была смена обстановки, и мне такое нравится: переезд в новую страну — одно из самых нескучных занятий. Я окунулся в самую гущу событий: другой язык, город, ни одного знакомого человека. Это было то, с чем я должен был свыкнуться и из чего нужно было извлечь уроки. Это помогло мне повзрослеть».

Тино Анджорин празднует гол в ворота «Марселя» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хочется верить, что гол «Марселю» не останется главным достижением Тино во взрослом футболе. Однако пока всё идёт по иному сценарию. Он до сих пор принадлежит «Челси». Его соглашение с родным клубом истекает летом 2025-го, и едва ли его продлят.

Вряд ли Анджорина в ближайшее время позовут и в одну из топовых лиг. Для него остаётся только один вероятный сценарий возвращения в элиту — зажечь в английском подземелье и заслужить повышение. У Иана Райта и Джейми Варди, по крайней мере, получилось.