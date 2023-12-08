Помните легионеров РПЛ из экзотических футбольных стран? Некоторые стали легендами

Сборная России в последние пару лет активно расширяет географию соперников: сыграла с Кубой (8:0), Кенией (2:2) и другими не самыми футбольными странами. Понятно, что всё это — вынужденное решение из-за международного бана. Тем не менее в РПЛ легионеры из экзотических мест приезжают уже давно. И некоторые — весьма успешно.

За ориентир возьмём рейтинг ФИФА — игрок должен представлять страну, не входящую в 110 лучших из 210. Также исключаем представителей бывшего СССР — Таджикистан, Эстонию и так далее. Таким образом, здесь не будет защитника Режиналя Горо из Гаити (89-е место), и иракского хавбека Сафы Хади (63-я строчка), выступавших в разные годы за «Крылья Советов».

Цой Мин Хо Фото: old.pfcks.ru

Страна: КНДР

Место в рейтинге ФИФА: 116-е

Футболисты РПЛ: Цой Мин Хо («Крылья Советов», 2006-2008 годы), Хон Ён Чо («Ростов», 2009-2010)

Северокорейская национальная команда — самая успешная среди всех в этом тексте. Знали, что она доходила до четвертьфинала ЧМ-1966, обыграв в группе Италию (1:0)? Также в её активе 1/4 финала Олимпиады-1976, четвёртое место на Кубке Азии – 1980 и аж два золота Кубка вызова (2010, 2012), который проводят для слабых азиатских сборных.

Футболисты закрытой от всего мира КНДР — большая редкость для всех любых чемпионатов, однако двое добирались и до РПЛ. Неудивительно, учитывая дружеские отношение северокорейцев с Россией. Никаких успехов они, правда, не добились.

Цой Мин Хо отыграл только один матч в Премьер-Лиге, в основном бегая за дубль самарцев. Министр из КНДР утверждал, что до «Крыльев» центральным полузащитником интересовался «какой-то «Реал» Мадрид». Видимо, всё-таки то был «Реал Овьедо» или «Реал Сарагоса». В итоге Хо вернулся на родину, а с 2018 года до сих пор, в 35 лет, играет в Камбодже. Не зря его в 2005 году назвали лучшим молодым футболистом Азии.

Хон Ён Чо — совсем другая история. В «Ростове» оттянутый нападающий реально закрепился — у него 31 выход на поле и три гола. Вот только в 2010-м он вернулся в Корею (якобы по собственному желанию), а уже в 2013-м завершил карьеру — в 31 год. Видимо, нашёл себе более интересное занятие.

Страна: Сьерра-Леоне

Место в рейтинге ФИФА: 127-е

Футболист РПЛ: Мохамед Камара («Факел», 2001)

Групповой этап Кубка Африки покорялся сьерралеонцам трижды. Других достижений у них нет. Зато, насколько возможно, подробно расскажем про Мохамеда Камара. Просто представьте, в Воронеже он провёл единственный матч на взрослом уровне в карьере! И то отыграл лишь 10 минут! Да, ещё было семь встреч за дубль «Факела». Также парень числился в петербургском «Динамо» в 2002-м, но на поле так и не вышел. Что стало с ним дальше, никто не знает.

Спустя много лет выяснилось, что это вообще было. Оказывается, Камара перебрался в Россию по протекции экс-игрока ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрия Галямина. Ему позвонил бывший одноклубник, камерунский вратарь Тома Н’Коно, и попросил пристроить «талантливого» молодого полузащитника.

Камара приехал на просмотр в Воронеж и сразу же травмировался, тем не менее его всё равно подписали. Не зря же его привёз столь именитый в прошлом футболист? Как выяснилось, зря. Затем Галямин как раз ненадолго заскочил в санкт-петербургское «Динамо», после чего легионера из Сьерра-Лионе больше никуда не пристраивал.

Баштуш (Ростов), Батчи (Краснодар) и Касинтура (Уфа) Фото: «Чемпионат»

Страна: Ангола

Место в рейтинге ФИФА: 117-е

Футболисты РПЛ: Франсишку Зуэла («Кубань» и «Алания», 2009-2012), Бартоломеу Баштуш («Ростов», 2013-2016, 2021-2022), Эгаш Касинтура («Уфа», 2021-2022), Милсон («Пари НН», 2022), Жоау Батчи («Краснодар», 2022-...)

Сборная Анголы никогда не блистала на ЧМ или Кубках африканских наций, стабильно занимая место во второй сотне рейтинга ФИФА. И всё же талантливые футболисты там рождаются, что показали сразу несколько легионеров РПЛ. Коротко обо всех.

Сначала об удачных примерах. Баштуш едва не стал легендой «Ростова», проведя за дончан 87 игр (пять голов) в чемпионате — провёл бы и больше, не получив возможность уйти бесплатно после февраля 2022-го. То было возвращение в Россию на правах аренды, а ведь в 2016-м футболист уехал в «Лацио» и помог заработать ростовчанам € 5 млн. Центральный защитник выиграл Кубок и серебро РПЛ, а сейчас плотно присел на лавку в «Ботафого». Также в Ростове-на-Дону пытался заиграть его брат Фернанду Жасинту. Бесполезно — два месяца в команде, 0 игр и отъезд обратно в Анголу.

Левый же вингер Батчи — один из лидеров нынешнего «Краснодара», который сенсационно лидирует в Премьер-Лиге. В его активе 31 матч, четыре гола и четыре ассиста за полтора сезона.

Атакующий полузащитник Касинтура и вовсе выступал исключительно в России: приехал сюда учиться на нефтяника и заодно устроился в мини-футбольную «Новую генерацию», ушёл в большой футбол и вылетел с «Уфой» в Первую лигу (28 игр, три голевые передачи), а сейчас лидирует там с махачкалинским «Динамо».

Теперь — о не самых известных ангольцах. Центральный защитник Зуэла провёл в чемпионате России суммарно всего 17 матчей за три года, не закрепившись в «Кубани» и «Алании». Через пять лет, уже в 32 года, он закончил с футболом. Ну а левый вингер Милсон неплохо играл слева в атаке у «Пари НН» (23 встречи, 2+2), но в начале февраля 2022-го предвосхитил действия многих коллег и внезапно умотал в турецкий «Анкарагюджю». С этого лета тащит тель-авивский «Маккаби».

Шариф Мухаммад Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Страна: Афганистан

Место в рейтинге ФИФА: 158-е

Футболисты РПЛ: Шариф Мухаммад («Анжи», 2010-2014) и Амир Мухаммад («Анжи», 2018-2019)

Сборная Афганистана ни разу не появлялась на ЧМ и даже Кубках Азии, что красноречиво говорит о её силе. На что-то она способна только во время Южно-азиатского кубка, где также выступают сборные Индии, Мальдив, Ливана, Кувейта и Непала — афганистанцы взяли золото в 2013-м, а также серебро в 2010-м, 2011-м и 2015-м.

Родные братья Мухаммады действительно имеют афганистанские корни, однако родились в Махачкале и никогда не играли за клубы с исторической родины. И хорошо, ведь чемпионат там не только не самый сильный, но и весьма скандальный.

Центральный защитник Шариф провёл за сборную Афганистана 28 матчей и дважды забил, а левого латераля Амира к 27 годам туда не вызывали. Хотя вряд ли он грустит об этом. Оба футболиста немного побегали за «Анжи» в РПЛ: у первого — 13 матчей, у второго — шесть. Причём Шариф — в звёздные времена с Виллианом и Самуэлем Это'О! Также старший из братьев поиграл в Индии, Швеции и Медиалиге, в 33 года фактически завершив карьеру и числясь в GOATS. А младший сейчас — плотный резервист «Химок».

Страна: Бурунди

Место в рейтинге ФИФА: 139-е

Футболист РПЛ: Парфе Бизоза («Уфа», 2021)

Сборная Бурунди — ещё один футбольный карлик: на крупные турниры выходила всего один раз, в 2019-м не набрав ни одного очка на Кубке Африки. Зато её тренировали двое россиян: экс-полузащитник «Торпедо» Николай Ефимов в 1980-м (он же работал с Афганистаном с 1977-го по 1978-й), а ещё бывший вратарь московского и петербургского «Динамо» Александр Ракитский (1993-1996).

Опорник Бизоза, впрочем, никогда не представлял сборную родной страны. Да и в «Уфе» он, честно говоря, особо не выделялся: 11 матчей, 0 результативных действий, красная карточка на 14-й минуте дебютного (!) матча и переход в датский клуб с забавным названием – «Веннсюсель». Теперь он играет в Дании за «Люнгбю».

Али Соу Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Страна: Гамбия

Место в рейтинге ФИФА: 126-е

Футболисты РПЛ: Эбрима Эбу Силла («Рубин», 2003-2005), Али Соу («Ростов», 2021-2022)

Сборная Гамбии куда круче предыдущих команд, ведь она доходила до четвертьфинала Кубка Африки — 2021. На этом её достижения, правда, заканчиваются. В рейтинге ФИФА гамбийцев опережают даже Танзания (121-е место) и Коморские острова (119-е). Тем не менее танзанийцев и коморцев в РПЛ не было.

«Эбрима Силла, да пребудет с нами сила!» — популярная казанская кричалка середины нулевых в честь гамбийского атакующего полузащитника. Он не был железно основным в «Рубине», но поучаствовал в 46 матчах РПЛ, забил четыре гола и помог клубу взять бронзовые медали-2003. Позже Эбрима представлял не самые известные команды из Израиля, Бельгии и Нидерландов. Период в Казани остался лучшим в его карьере.

Фактурный 191-сантиметровый нападающий Али Соу до сих пор принадлежит «Ростову» — до лета 2025-го. За команду Валерия Карпина тем не менее он не играет с апреля 2022 года, а сейчас пылит в аренде за «Анкарагюджю». В РПЛ у него 29 матчей и семь голов — довольно уверенная статистика. В Турции получается ещё лучше — 15 мячей в 42 встречах. Также в России выступал защитник Джамме Абду, но то было в Первой лиге за «Текстильщик» (2007) и «Торпедо» (2008).

Страна: Зимбабве

Место в рейтинге ФИФА: 124-е

Футболисты РПЛ: Ньютон Катанья («Спартак» Нальчик, 2006), Мусавенкоси Мгуни («Терек», 2011-2012)

Зимбабвийцы аж пять раз врывались на групповой этап Кубок Африки и там же заканчивали. Большего они не добивались, да и на уровне РПЛ футболисты из этой страны выглядели посредственно.

Атакующий полузащитник Ньютон Катанья заслужил чисто символического упоминания — перебрался из чемпионата Малайзии в Нальчик и вышел в РПЛ всего один раз. Обрёл себя он только в низших лигах Швейцарии, а завязал с футболом и вовсе в Камбодже.

Карьера нападающего Мусавенкоси Мгуни в России получилась успешнее, но не намного — 21 матч и аж два гола. Его уровнем оказался чемпионат Кипра, где он за четыре года сменил пять команд и понял, что пора остановиться.

Страна: Либерия

Место в рейтинге ФИФА: 153-е

Футболисты РПЛ: Секу Олисе (ЦСКА и «Кубань», 2009-2012 и 2013), Дио Уильямс («Алания», 2010), Сильванус Нимели («Спартак», 2018)

Сборная Либерии поразительна: только дважды добиралась до группы Кубка Африки, тем не менее в стране вырос обладатель «Золотого мяча» и её будущий президент – Джордж Веа.

В РПЛ игроки если не калибра Веа, а хотя бы с таким же паспортом — крайне редкие гости. И всё же три других либерийца тут поиграли. Правый вингер Секу Олисе считался дико перспективным, однако не доказал этого ни в ЦСКА (66 матчей, четыре гола), ни в «Кубани» (12, 4), ни вообще где-либо. Уже с 30 лет и 2020 года он доигрывает на родине. Нападающий Дио Уильямс провёл в «Алании» всего одну встречу с ЦСКА и разочаровал тренерский штаб владикавказцев. Следующие шесть лет он бегал в Швеции, где когда-то начинал пинать мяч, и там же закончил.

У коллеги Дио по амплуа, Сильвануса Нимели, также один матч в РПЛ. Зато в Первой лиге за вторую команду красно-белых их набралось аж 109 (23 гола), что привело его в «Сурхан» и чемпионат Узбекистана.

Страна: Малави

Место в рейтинге ФИФА: 123-е

Футболист РПЛ: Исо Каньенда («Ростов» и «Локомотив», 2003-2007)

Малавийцы также особо ничего на уровне сборных не добивались, разве что можно отметить их выход в 1/8 финала Кубка Африки — 2021. Тем не менее легионер оттуда стал настоящей легендой в России. Нападающий Исо Каньенда провёл свыше 100 матчей в Премьер-Лиге за «Ростов» с «Локомотивом» и забил больше 20 голов (111, 21), получив яркое прозвище Чёрная мамба. И это ещё не всё.

Не потянув РПЛ, футболист поехал покорять Первую лигу: с 2008-го по 2012-й выступал в «КАМАЗе», «Роторе» и брянском «Динамо», после чего стал послом зимней Олимпиады в Сочи. Да, африканец пиарил соревнования со снегом и льдом, бывает и такое. А затем он поиграл ещё и в Дании с ЮАР, зафиналив карьеру в родной стране в 2018 году, в 36 лет. О подобном пути простому парню из Малави можно было только мечтать.

Страна: Нигер

Место в рейтинге ФИФА: 129-е

Футболисты РПЛ: Моусса Маазу (ЦСКА, 2009), Амаду Мутари («Анжи», 2015-2016, 2021-2022)

Расцвет сборной Нигера пришёлся на 2013 год, когда она во второй раз подряд пробилась на Кубок Африки. Ни до, ни после ей это сделать не удавалось. И как раз тогда за команду играли Моусса Маазу и Амаду Мутари.

Первый светится чуть ли не во всех подборках о провальных трансферах РПЛ в целом и ЦСКА в частности. Ниже — одна из таких. Нападающий пошумел в бельгийском «Локерене», а в Москве пристрастился к выпивке, странно себя вёл (Акинфеев называл его отморозком) и затапливал соседей. Естественно, его карьера пошла под откос, но, что поразительно, Моусса до сих пор играет — с этого лета в любительском клубе из Люксембурга! В РПЛ на его счету 15 матчей и три гола.

Период же левого вингера в России провальным совсем не назвать. Мутари провёл три года в России: шестью голами помог «Анжи» вернуться в РПЛ и провёл там 23 встречи за два года, отметившись двумя ассистами. Да, в Премьер-Лиге статистика заметно ухудшилась, но это не помешало ему следующие годы провести в Венгрии и Саудовской Аравии. Правда, наплыв сильных легионеров привёл к прощанию с «Аль-Кадисией» из второй лиги, и теперь Мутари играет за «Аль-Сахель» из аравийской ноунейм-лиги.

Дональд Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Страна: Суринам

Место в рейтинге ФИФА: 143-е

Футболист РПЛ: Митчелл Дональд («Мордовия», 2014-2015)

Суринам — один из доноров и так мощной сборной Нидерландов, поэтому ничего за всю историю не добился. Причина банальна: долгое время страна была голландской колонией. Суринамские корни есть у многих легенд: Гуллита, Райкарда, Давидса, Зеедорфа, Клюйверта, ван Дейка и многих других. Так что повод для гордости у простых суринамцев точно имеется.

Центральный полузащитник и воспитанник «Аякса» Митчелл Дональд, разумеется, легендой не стал. Но видным игроком точно был. Юрий Сёмин, кстати, называл его Дональдом Даком — в копилку к Гжежеву Крыховяку и Джефферсону Форлану. Митчелл провёл за два сезона в РПЛ всего 14 матчей с тремя голами (помешали травмы), однако внёс неплохой вклад в рекордное восьмое место «Мордовии» в сезоне-2014/2015.

После Саранска он несколько лет бегал в «Црвене Звезде», где знают толк в бывших игроках РПЛ, поиграл в малоизвестных турецких командах и с 2021 года познал статус свободного агента.

Мамах и Джако Фото: «Чемпионат»/РПЛ

Страна: Того

Место в рейтинге ФИФА: 118-е

Футболисты РПЛ: Абдул-Гафар Мамах («Алания», 2010), Арафат Джако («Анжи», 2011)

Сборная Того многим запомнилась во время ЧМ-2006, проиграв все три матча в группе. То был единственный её чемпионат мира на данный момент. Высшее же достижение команды на Кубке Африки — выход в четвертьфинал в 2013 году.

На том турнире играл и правый защитник Абдул-Гафар Мамах, тем не менее во Владикавказе закрепиться ему не удалось — 13 матчей хватило, чтобы с ним попрощаться. Хотя за него вообще-то заплатили € 1,5 млн «Шерифу». Как раз в Молдавии прошла значительная часть его карьеры, которую он зафиналил летом 2022-го в одной из низших лиг Франции.

Нападающий Арафат Джако не играет вообще с 2020-го, хотя ему тогда было всего 32 года. Но он и до этого четыре года бегал в слабеньком чемпионате Эфиопии. В Махачкале у него всего один матч, зато хватало скандалов. Игрок угрожал жалобами в ФИФА за отсутствие практики, а его агент Балик Нимоге утверждал, что тому зажали комиссионные — якобы из-за этого Джако и не играет. Вероятно, агент как раз и прикончил карьеру своего клиента.

Страна: Чад

Место в рейтинге ФИФА: 181-е

Футболист РПЛ: Эзекьель Ндуассель («Терек», 2012-2013)

Чад входит в тридцатку худших футбольных сборных и не участвовал ни в одном крупном турнире. Самое его известное появление случилось в фильме «Кошки против собак», где главные герои (среди людей) собирались на матч Уругвай — Чад. Что ж, спасибо продюсерам.

Удивительно, но до РПЛ добрался, причём за € 1,2 млн, футболист сборной Чада — нападающий Эзекьель Ндуассель. Из-за травмы он, правда, толком не играл — появился на поле 15 раз за два года, забил четырежды и вернулся в Тунис, откуда его и забрали. Последующие 10 лет игрок провёл также в Алжире, Израиле и Индонезии, а с этого лета сидит без клуба. Удастся найти его в 35?

Ямбере Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Страна: ЦАР

Место в рейтинге ФИФА: 131-е

Футболист РПЛ: Седрик Ямбере («Анжи», 2016)

Национальная команда ЦАР также не отбиралась на известные соревнования. Возможно, у неё получилось бы, реализуй карьеру лучше Седрик Ямбере. Защитник и воспитанник французского футбола перешёл в «Бордо» (уже говорит о многом), играл против топов вроде «Марселя» и «ПСЖ», а вторым даже забивал.

В Махачкале увидели потенциал в африканце и арендовали его. Увы, не сложилось — за 12 матчей Седрик не показал себя будущим Кулибали и поехал в кипрский АПОЭЛ. Дальше были «Дижон» из Лиги 1, выбор в пользу денег саудовского «Аль-Иттифака» и падение до низших дивизионов Греции, Бельгии и Франции. В 33 года карьера Ямбере, по сути, завершена.