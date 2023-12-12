«МЮ» — мимо плей-офф ЛЧ? А забьют ли Беллингем и Хвича? Онлайн 6-го тура группового этапа

Сегодня, 12 декабря, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В раннем слоте встретятся ПСВ и «Арсенал», а также «Ланс» и «Севилья». Чуть позднее «Копенгаген» примет «Галатасарай», «МЮ» сыграет с «Баварией», «Реал» приедет в гости к «Униону», «Брага» – к «Наполи», а «Зальцбург» – к «Бенфике». Ну и «Реал Сосьедад» с «Интером» определят, кто займёт первое место в группе D.
«Арсенал» и ПСВ уже вышли в плей-офф ЛЧ, а потому их встреча не имеет турнирного значения – ребята могут развлекаться как хотят: всё равно на их местах в таблице группы В ничего не изменится. А вот «Ланс» и «Севилья» будут рубиться как в последний раз – хотя так и есть. Испанцев устраивает только победа, иначе они пролетят даже мимо Лиги Европы!
Настоящая интрига живёт в группе А! «Манчестер Юнайтед» рискует стать последним и лишиться любой евровесны. Это, возможно, станет причиной увольнения Эрика тен Хага, но не будем заранее лишать специалиста работы. Для продолжения лигочемпионского пути нужно побеждать «Баварию». Мюнхенцы хоть и всё уже для себя решили, но на выходных получили по полной от «Айнтрахта» (1:5) и вряд ли готовы уступать во второй встрече подряд. Параллельно судьбу второго места будут решать «Копенгаген» и «Галатасарай» – кто-то из них куда вероятнее, чем «Юнайтед», займёт вторую строчку.
«Реал» кайфует: команда Карло Анчелотти недосягаема для соперников. Для терпящего бедствие «Униона» это хорошая новость: можно сотворить сенсацию и при определённых обстоятельствах даже выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Но для этого нужно, чтобы «Брага» уступила «Наполи» — обе эти команды претендуют на второе место. На бумаге и после первого круга фаворит – Хвича и его команда. Но случиться может всё что угодно.
«Интер» и «Сосьедад» решают важную задачу – кто закончит групповой этап на первом месте и теоретически встретится в 1/8 финала с соперником более низкого уровня. Но это разговоры, скорее встреча станет имиджевой. А вот «Зальцбург» и «Бенфика» решат судьбу третьей строчки. Португальцам нужна только победа.
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