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ПСВ — «Арсенал», прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, 12 декабря 2023, где смотреть

«МЮ» — мимо плей-офф ЛЧ? А забьют ли Беллингем и Хвича? Онлайн 6-го тура группового этапа
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Лига чемпионов
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Внимательно следим!

Сегодня, 12 декабря, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В раннем слоте встретятся ПСВ и «Арсенал», а также «Ланс» и «Севилья». Чуть позднее «Копенгаген» примет «Галатасарай», «МЮ» сыграет с «Баварией», «Реал» приедет в гости к «Униону», «Брага» – к «Наполи», а «Зальцбург» – к «Бенфике». Ну и «Реал Сосьедад» с «Интером» определят, кто займёт первое место в группе D.

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» и ПСВ уже вышли в плей-офф ЛЧ, а потому их встреча не имеет турнирного значения – ребята могут развлекаться как хотят: всё равно на их местах в таблице группы В ничего не изменится. А вот «Ланс» и «Севилья» будут рубиться как в последний раз – хотя так и есть. Испанцев устраивает только победа, иначе они пролетят даже мимо Лиги Европы!

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Настоящая интрига живёт в группе А! «Манчестер Юнайтед» рискует стать последним и лишиться любой евровесны. Это, возможно, станет причиной увольнения Эрика тен Хага, но не будем заранее лишать специалиста работы. Для продолжения лигочемпионского пути нужно побеждать «Баварию». Мюнхенцы хоть и всё уже для себя решили, но на выходных получили по полной от «Айнтрахта» (1:5) и вряд ли готовы уступать во второй встрече подряд. Параллельно судьбу второго места будут решать «Копенгаген» и «Галатасарай» – кто-то из них куда вероятнее, чем «Юнайтед», займёт вторую строчку.

Лига чемпионов . Группа C. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Унион
Берлин, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа C. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» кайфует: команда Карло Анчелотти недосягаема для соперников. Для терпящего бедствие «Униона» это хорошая новость: можно сотворить сенсацию и при определённых обстоятельствах даже выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Но для этого нужно, чтобы «Брага» уступила «Наполи» — обе эти команды претендуют на второе место. На бумаге и после первого круга фаворит – Хвича и его команда. Но случиться может всё что угодно.

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» и «Сосьедад» решают важную задачу – кто закончит групповой этап на первом месте и теоретически встретится в 1/8 финала с соперником более низкого уровня. Но это разговоры, скорее встреча станет имиджевой. А вот «Зальцбург» и «Бенфика» решат судьбу третьей строчки. Португальцам нужна только победа.

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