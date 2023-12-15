10 главных матчей уикенда. «Ливерпуль» — «МЮ», игра Захаряна и интрига в Германии

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 17 декабря, 19:30
Интрига: «Ливерпуль» отправит тен Хага в отставку?
«Ливерпуль» – лидер английской Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа забралась на первое место по итогам прошлого тура. Теперь важно удержаться наверху. В следующем матче «Ливерпуль» встречается с «Манчестер Юнайтед». Их игра – классика английского футбола, противостояние двух самых титулованных клубов страны. Но «Юнайтед» в текущем сезоне катается на американских горках: хорошие результаты сменяются плохими и разговорами об увольнении тренера Эрика тен Хага. По итогам матча «Ливерпуль» рискует потерять лидерство, а «МЮ» – потерять главного тренера.
«Лацио» — «Интер»: воскресенье, 17 декабря, 22:45
Интрига: Сарри остановит чемпионский ход «Интера»?
«Интер» занимает первое место в Серии А. Команда одержала 12 побед в 15 матчах, опережая преследующий «Ювентус» на два очка. Но впереди у «нерадзурри» тяжёлый выезд к «Лацио». Римляне не так успешны в чемпионате Италии (10-е место), но в Лиге чемпионов вышли в плей-офф. Да и время исправить ситуацию в Серии А ещё есть. Почему бы не начать со встречи с «Интером»? Тем более что «Лацио» не проигрывает «нерадзурри» дома последние четыре матча. Хорошие новости для Сарри. Но нужно показать максимум, чтобы остановить мощный ход команды Индзаги.
«Арсенал» — «Брайтон»: воскресенье, 17 декабря, 17:00
Интрига: «Арсенал» вернётся на первое место в АПЛ?
«Арсенал» в прошлом сезоне упустил золото АПЛ, но в текущем чемпионате настроен серьёзно. «Канониры» мощно включились в гонку. Команда Микеля Артеты забралась на первое место, но в последнем матче уступила «Астон Вилле» – 0:1. Из-за этого она потеряла первое место. Но вернуться обратно (в случае если «Ливерпуль» потеряет очки) «Арсенал» может по итогам встречи с «Брайтоном». «Чайки» – не самый простой соперник, к тому же в последних трёх домашних матчах лондонцы уступили сопернику. Необходимо прерывать традицию, чтобы иметь шанс забраться на первую строчку.
«Бавария» — «Штутгарт»: воскресенье, 17 декабря, 21:30
Интрига: «Бавария» опустится на третье место или исправится за разгром?
«Бавария» в прошлом туре была разгромлена «Айнтрахтом» – 1:5. Это поражение стало первым в чемпионате Германии в текущем сезоне для мюнхенцев. Даже с учётом матча в запасе, «Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера». А впереди – матч со «Штутгартом». «Швабы» занимают третье место в таблице, всего на очко отставая от «Баварии». У мюнхенцев есть шанс свалиться на третье место, а у «Штутгарта» – подняться выше. «Бавария» играет дома – большой бонус, но их нестабильность может помочь сопернику.
«Байер» — «Айнтрахт», воскресенье, 17 декабря, 19:30
Интрига: «Байер» исправится после двух ничьих подряд?
«Байер» продолжает лидировать в чемпионате Германии, хотя в последних двух турах сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом». Леверкузенцы пользуются проблемами «Баварии», которая в прошлом туре потерпела разгромное поражение от «Айнтрахта» (1:5). А теперь франкфуртский клуб приезжает в гости к «Байеру»! Второй топ-экзамен для «Айнтрахта». Да и «Байер» в третьем туре подряд встречается с мощным соперником. Для того чтобы стать чемпионом, нужно побеждать и в таких матчах.
«Валенсия» — «Барселона»: суббота, 16 декабря, 23:00
Интрига: проблемная «Барса» против кризисной «Валенсии»
«Барселона» – действующий чемпион Испании. Но в текущем сезоне у каталонцев не всё складывается гладко. Команда на семь очков отстаёт от лидирующей «Жироны», а в последней встрече уступила в очном матче – 2:4. Теперь сине-гранатовые отправляются на игру с «Валенсией». У «летучих мышей» три поражения и одна ничья в последних четырёх матчах. «Валенсия» занимает 11-е место, находясь в середине таблицы. Проблемы испытывают оба клуба. Кто из них окажется круче и встанет на победные рельсы?
«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: воскресенье, 17 декабря, 23:00
Интрига: «Реал» в попытке вернуться на первое место в Примере
«Реал» отстал от «Жироны», отпустив каталонцев на чистое первое место в чемпионате Испании. Нужно догонять. В предстоящем туре мадридцы принимают дома «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» в текущем сезоне испытывает проблемы и после 16 туров занимает 12-е место. Но собраться на матч с «Реалом» они способны. Хотя в последних трёх турах «Вильярреал» уступил трижды. Отметим проблемы «Реала» с травмами. В лазарете команды несколько ключевых игроков, главные – Куртуа, Винисиус, Милитао и Карвахаль. Так что матч может завершиться с любым исходом!
«Атлетик» — «Атлетико»: суббота, 16 декабря, 18:15
Интрига: «Атлетико» не выключится из чемпионской гонки?
В текущем сезоне Примеры – крутая интрига! «Жирона» лидирует после 16 туров, а большое трио – «Реал», «Барса» и «Атлетико» – идут позади. «Матрасники» в следующем туре отправляются в Бильбао к «Атлетику». Баски не проигрывают последние шесть матчей и поднялись на шестое место в таблице. А вот «Атлетико» за пять встреч проиграл дважды. Не лучший ход для команды, претендующей на золото. Чтобы не выключаться из гонки, необходимо обыгрывать «Атлетик».
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: воскресенье, 17 декабря, 18:15
Интрига: Захарян снова отметится результативным действием?
Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян в прошлом туре набрал первое результативное очко в чемпионате Испании. 20-летний футболист отдал ассист в матче с «Вильярреалом» (3:0). Арсен всё чаще выходит в старте. Да, на это повлияла травма конкурента по позиции – Андера Барренечеа – но шансом ещё нужно воспользоваться. Впереди у «Сосьедада» домашний матч с «Бетисом». Клуб из Севильи всего на три очка отстаёт в таблице. Просто «Сосьедаду» не будет. Поможет Захарян своей команде набрать три очка?
«Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад»: пятница, 15 декабря, 21:00
Интрига: Бензема и компания на пути к победе в клубном ЧМ
В Саудовской Аравии проходит клубный чемпионат мира. Местный «Аль-Иттихад» борется за победу. Команда, за которую выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте, в первом раунде разгромила «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Впереди – матч с египетским (не саудовским) «Аль-Ахли». Каирский клуб в 2023 году выиграл африканскую Лигу чемпионов, после чего отобрался на клубный ЧМ. Это первый матч для «Аль-Ахли» на турнире. Получится переиграть звёздный «Аль-Иттихад»?