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Главные футбольные матчи выходных, 15-17 декабря: Ливерпуль — МЮ, Захарян, Интер, Барселона, Бавария, Арсенал, Реал

10 главных матчей уикенда. «Ливерпуль» — «МЮ», игра Захаряна и интрига в Германии
Никита Паглазов
10 главных матчей уикенда
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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 15-17 декабря
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 17 декабря, 19:30

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» отправит тен Хага в отставку?

«Ливерпуль» – лидер английской Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа забралась на первое место по итогам прошлого тура. Теперь важно удержаться наверху. В следующем матче «Ливерпуль» встречается с «Манчестер Юнайтед». Их игра – классика английского футбола, противостояние двух самых титулованных клубов страны. Но «Юнайтед» в текущем сезоне катается на американских горках: хорошие результаты сменяются плохими и разговорами об увольнении тренера Эрика тен Хага. По итогам матча «Ливерпуль» рискует потерять лидерство, а «МЮ» – потерять главного тренера.

«Лацио» — «Интер»
Фото: Getty Images
2 место

«Лацио» — «Интер»: воскресенье, 17 декабря, 22:45

Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сарри остановит чемпионский ход «Интера»?

«Интер» занимает первое место в Серии А. Команда одержала 12 побед в 15 матчах, опережая преследующий «Ювентус» на два очка. Но впереди у «нерадзурри» тяжёлый выезд к «Лацио». Римляне не так успешны в чемпионате Италии (10-е место), но в Лиге чемпионов вышли в плей-офф. Да и время исправить ситуацию в Серии А ещё есть. Почему бы не начать со встречи с «Интером»? Тем более что «Лацио» не проигрывает «нерадзурри» дома последние четыре матча. Хорошие новости для Сарри. Но нужно показать максимум, чтобы остановить мощный ход команды Индзаги.

«Арсенал» — «Брайтон»
Фото: Getty Images
3 место

«Арсенал» — «Брайтон»: воскресенье, 17 декабря, 17:00

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» вернётся на первое место в АПЛ?

«Арсенал» в прошлом сезоне упустил золото АПЛ, но в текущем чемпионате настроен серьёзно. «Канониры» мощно включились в гонку. Команда Микеля Артеты забралась на первое место, но в последнем матче уступила «Астон Вилле» – 0:1. Из-за этого она потеряла первое место. Но вернуться обратно (в случае если «Ливерпуль» потеряет очки) «Арсенал» может по итогам встречи с «Брайтоном». «Чайки» – не самый простой соперник, к тому же в последних трёх домашних матчах лондонцы уступили сопернику. Необходимо прерывать традицию, чтобы иметь шанс забраться на первую строчку.

«Бавария» — «Штутгарт»:
Фото: Getty Images
4 место

«Бавария» — «Штутгарт»: воскресенье, 17 декабря, 21:30

Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» опустится на третье место или исправится за разгром?

«Бавария» в прошлом туре была разгромлена «Айнтрахтом» – 1:5. Это поражение стало первым в чемпионате Германии в текущем сезоне для мюнхенцев. Даже с учётом матча в запасе, «Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера». А впереди – матч со «Штутгартом». «Швабы» занимают третье место в таблице, всего на очко отставая от «Баварии». У мюнхенцев есть шанс свалиться на третье место, а у «Штутгарта» – подняться выше. «Бавария» играет дома – большой бонус, но их нестабильность может помочь сопернику.

«Байер» — «Айнтрахт»
Фото: Getty Images
5 место

«Байер» — «Айнтрахт», воскресенье, 17 декабря, 19:30

Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» исправится после двух ничьих подряд?

«Байер» продолжает лидировать в чемпионате Германии, хотя в последних двух турах сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом». Леверкузенцы пользуются проблемами «Баварии», которая в прошлом туре потерпела разгромное поражение от «Айнтрахта» (1:5). А теперь франкфуртский клуб приезжает в гости к «Байеру»! Второй топ-экзамен для «Айнтрахта». Да и «Байер» в третьем туре подряд встречается с мощным соперником. Для того чтобы стать чемпионом, нужно побеждать и в таких матчах.

«Валенсия» — «Барселона»
Фото: Getty Images
6 место

«Валенсия» — «Барселона»: суббота, 16 декабря, 23:00

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проблемная «Барса» против кризисной «Валенсии»

«Барселона» – действующий чемпион Испании. Но в текущем сезоне у каталонцев не всё складывается гладко. Команда на семь очков отстаёт от лидирующей «Жироны», а в последней встрече уступила в очном матче – 2:4. Теперь сине-гранатовые отправляются на игру с «Валенсией». У «летучих мышей» три поражения и одна ничья в последних четырёх матчах. «Валенсия» занимает 11-е место, находясь в середине таблицы. Проблемы испытывают оба клуба. Кто из них окажется круче и встанет на победные рельсы?

«Реал» Мадрид — «Вильярреал»
Фото: Getty Images
7 место

«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: воскресенье, 17 декабря, 23:00

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» в попытке вернуться на первое место в Примере

«Реал» отстал от «Жироны», отпустив каталонцев на чистое первое место в чемпионате Испании. Нужно догонять. В предстоящем туре мадридцы принимают дома «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» в текущем сезоне испытывает проблемы и после 16 туров занимает 12-е место. Но собраться на матч с «Реалом» они способны. Хотя в последних трёх турах «Вильярреал» уступил трижды. Отметим проблемы «Реала» с травмами. В лазарете команды несколько ключевых игроков, главные – Куртуа, Винисиус, Милитао и Карвахаль. Так что матч может завершиться с любым исходом!

«Атлетик» — «Атлетико»
Фото: Getty Images
8 место

«Атлетик» — «Атлетико»: суббота, 16 декабря, 18:15

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» не выключится из чемпионской гонки?

В текущем сезоне Примеры – крутая интрига! «Жирона» лидирует после 16 туров, а большое трио – «Реал», «Барса» и «Атлетико» – идут позади. «Матрасники» в следующем туре отправляются в Бильбао к «Атлетику». Баски не проигрывают последние шесть матчей и поднялись на шестое место в таблице. А вот «Атлетико» за пять встреч проиграл дважды. Не лучший ход для команды, претендующей на золото. Чтобы не выключаться из гонки, необходимо обыгрывать «Атлетик».

«Реал Сосьедад» — «Бетис»
Фото: Getty Images
9 место

«Реал Сосьедад» — «Бетис»: воскресенье, 17 декабря, 18:15

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян снова отметится результативным действием?

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян в прошлом туре набрал первое результативное очко в чемпионате Испании. 20-летний футболист отдал ассист в матче с «Вильярреалом» (3:0). Арсен всё чаще выходит в старте. Да, на это повлияла травма конкурента по позиции – Андера Барренечеа – но шансом ещё нужно воспользоваться. Впереди у «Сосьедада» домашний матч с «Бетисом». Клуб из Севильи всего на три очка отстаёт в таблице. Просто «Сосьедаду» не будет. Поможет Захарян своей команде набрать три очка?

«Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад»
Фото: alahlyegypt.com/Getty Images
10 место

«Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад»: пятница, 15 декабря, 21:00

Клубный чемпионат мира - 2023 . 2-й раунд
15 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бензема и компания на пути к победе в клубном ЧМ

В Саудовской Аравии проходит клубный чемпионат мира. Местный «Аль-Иттихад» борется за победу. Команда, за которую выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте, в первом раунде разгромила «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Впереди – матч с египетским (не саудовским) «Аль-Ахли». Каирский клуб в 2023 году выиграл африканскую Лигу чемпионов, после чего отобрался на клубный ЧМ. Это первый матч для «Аль-Ахли» на турнире. Получится переиграть звёздный «Аль-Иттихад»?

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