У Англии 77% вероятность получить пятое место в Лиге чемпионов. Расклады в рейтинге сезона

Только Италия и Франция ещё не потеряли ни одной команды в еврокубках.

Для начала главное. Вы же помните, что в следующем сезоне меняется формат Лиги чемпионов, и в основной стадии турнира стартует не 32, а 36 команд? Мы писали о том, как будет выглядеть турнир и кому достанутся четыре дополнительные путёвки. Тут самое интересное – два места в ЛЧ, которые отдадут на основании рейтинга сезона в еврокубках.

На этой неделе завершилась групповая стадия во всех трёх еврокубках. Давайте разбираться, кто сейчас находится в топ-2, а кто претендует на эти места. Вот так выглядит рейтинг еврокубкого сезона-2023/2024 (учитываются выступления в ЛЧ, ЛЕ и ЛК):

14,000 – Италия

13,642 – Германия

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13,625 – Англия

12,867 – Испания

12,000 – Чехия

11,600 – Бельгия

11,583 – Франция

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных всеми клубами этой страны в еврокубках очков делится на количество команд, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Например, победа английских клубов на этом этапе даст +0,250 в рейтинг страны, потому что два балла делится на восемь (количество изначально заявленных в еврокубки команд). Плюс клубы получают бонусные очки за попадание и продвижение в плей-офф еврокубков. Размер бонуса отличается от турнира (бонус в ЛЧ больше, чем в ЛЕ и тем более чем в ЛК).

Лидерство Италии в рейтинге легко объяснить. Все семь клубов из этой страны (как и год назад) сохранили место в еврокубках. Пускай даже «Милан» при этом сменил турнир – перешёл из ЛЧ в ЛЕ. Для набора очков в рейтинг страны это может оказаться даже выгоднее, потому что во втором турнире соперники в целом слабее и проще добиваться побед. В этом сезоне, помимо Италии, только у Франции все клубы продолжают участвовать в еврокубках (правда, у французов шесть из шести, а не семь из семи).

Единственное, что может напрягать итальянцев: все три команды, оставшиеся в ЛЧ («Интер», «Наполи» и «Лацио»), не будут сеяными в понедельник во время жеребьёвки 1/8 финала.

Участники 1/8 финала ЛЧ-2023/2024 Фото: «Чемпионат»

Глядя на эту фотографию, назревает вопрос, почему Испания идёт лишь на четвёртом месте, если у этой страны сразу четыре команды вышли с первого места в 1/8 финала ЛЧ (а тут не только набранные очки в группе, но и бонус за выход в 1/8 финала)? Проблема испанцев в первую очередь в том, что среди топ-лиг только эта страна потеряла клуб ещё до группового этапа («Осасуна» вылетела в отборе Лиги конференций от «Брюгге»). Ну и сказалось неубедительное выступление севильских клубов. Один занял последнее место в группе ЛЧ, а другой лишь третье — в группе ЛЕ.

Что касается Англии, то эта неделя получилась неудачной, и страна выпала из топ-2, хотя отставание – микроскопическое. С одной стороны, по англичанам ударил вылет «Ньюкасла» и «МЮ». С другой стороны, остальные шесть команд заняли первые места в группах: «Сити» и «Арсенал» – в ЛЧ, «Ливерпуль», «Брайтон» и «Вест Хэм» – в ЛЕ, а ещё «Астон Вилла» – в ЛК. Статистическое агентство Opta Analyst утверждает, что Англия остаётся фаворитом в борьбе за попадание в топ-2. В процентном соотношении указываются такие пропорции после завершение группового этапа:

77,0% – Англия

50,4% – Италия

48,3% – Германия

12,5% – Испания

9,9% – Франция

1,1% – Чехия

0,8% – Бельгия.

То есть с большой вероятностью пятое место в АПЛ уже в нынешнем чемпионате даст путёвку в Лигу чемпионов сезона-2024/2025. А ещё одно место получит, скорее всего, пятая команда либо Серии А, либо Бундеслиги.