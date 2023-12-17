«Сити», «Сокол», «Зенит»: угадайте, воспитанниками каких клубов являются игроки РПЛ

Всё проще, чем кажется. 13 вопросов, чтобы проверить себя.

РПЛ ушла на перерыв, но мы уже скучаем – и по этому случаю подготовили тест: мы называем имя и фамилию игрока (фото на всякий случай тоже прикрепляем) и даём несколько вариантов ответа. Вам нужно указать, воспитанником какого клуба является этот спортсмен.

Напоминаем, по правилам УЕФА футболист считается воспитанником клуба, если он был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трёх сезонов в возрасте от 15 до 21 года.