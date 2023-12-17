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Воспитанником какого клуба является этот игрок: Промес, Смолов, Изидор, Обляков, Гарре, Вера, и другие — тест

«Сити», «Сокол», «Зенит»: угадайте, воспитанниками каких клубов являются игроки РПЛ
Полина Куимова
Воспитанники футбольных клубов
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Всё проще, чем кажется. 13 вопросов, чтобы проверить себя.

РПЛ ушла на перерыв, но мы уже скучаем – и по этому случаю подготовили тест: мы называем имя и фамилию игрока (фото на всякий случай тоже прикрепляем) и даём несколько вариантов ответа. Вам нужно указать, воспитанником какого клуба является этот спортсмен.

Напоминаем, по правилам УЕФА футболист считается воспитанником клуба, если он был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трёх сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

А после прохождения теста вы можете проголосовать за лучший матч первой части сезона:
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