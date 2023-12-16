Как же ужасен «Атлетико»! Должны были пропускать мячей шесть

Этот «Атлетико» было не узнать. В этом сезоне мы привыкли видеть агрессивную команду с доминирующей структурой игры. Это приносило результат. 20 побед подряд на своём поле, первое место в группе Лиги чемпионов, в противовес – семь очков от лидирующей «Жироны» в чемпионате, но игра в запасе. Казалось, в гостевом матче с «Атлетиком» ничто не должно им помешать как минимум забрать ничью. Однако вместо привычной активности от гостей мы увидели что-то заторможенное, невразумительное и в какой-то степени жалкое. Мадрид и правда было жаль. Особенно к середине второго тайма, когда Симеоне использовал уже все замены, но происходящее на поле никак не получалось изменить.

Да, в первую очередь важно отметить «Атлетик». В этом сезоне команда Вальверде очень неплоха. В чемпионате до нынешнего тура они шли наравне с «Реалом Сосьедад» и в четырёх очках от «Барсы» и «Атлетико». Правда, некоторые давно стали прогнозировать команде сценарий прошлого сезона – тогда они тоже бодро начали, но потом скатились из лидирующей группы в середину таблицы. Однако пока к этому не так много предпосылок. В этом сезоне на своём поле баски уступили только «Реалу». Это было в 1-м туре. И вообще, дома они выглядят очень уверенно. А статус соперника их точно не смущал.

Это стало очевидным уже в первом тайме, когда они создали шесть-семь отличных моментов. У «Атлетико» таких было 0. Причём шансы хозяева создавали на любой вкус – и быстрые розыгрыши мяча, и резкие удары после обыгрышей, и после стандартов тоже. Уже на пятой минуте они могли открыть счёт, когда Сансет отпасовал на Гурусету, но Облак вытащил мяч из ближнего угла.

На 12-й минуте его ворота спасла уже штанга – в этот раз ошибся Витсель, который проводил не самый удачный матч. Перехват, мяч у Иньяки Уильямса – и быстрый удар. Но гостям повезло.

Дальше шансы были у Сансета после удара головой, у Нико Уильямса, который бил в упор, и апофеоз нерезультативного доминирования – нереализованный пенальти, когда Сансет не попал в створ. Даже удивительно, что после первого тайма статистические порталы насчитали всего 1.58 xG у «Атлетика». Наиграли они на три-четыре мяча при полной бестолковости соперника.

Естественно, Симеоне отреагировал. Сделал в перерыве две замены, но ничего не изменилось. А на 51-й минуте хозяева всё-таки добились своего. Очень справедливо. Сансет набросил мяч на линию вратарской в ноги Гурусете, которого потерял Витсель. И тот всё-таки пробил Облака. Симеоне сделал ещё несколько замен, в том числе убрал Гризманна и Морату. Давно такого не было, чтобы лидеров снимали за полчаса до конца матча. Но, похоже, тренер понимал – нужны агрессивные меры. Однако и они не помогли. На 64-й минуте «Атлетико» снова пропустил. И какой же роскошный мяч положил Нико Уильямс! Получил мяч в штрафной, качнул Эрмосо и Витселя и пульнул в дальнюю девятку. Вышло очень стильно!

Дальше «Атлетик» мог забивать третий, четвёртый, но случилась новая полоса невезения. Симеоне бесился от бессилия у бровки. Единственный момент его команда создала на 83-й минуте, когда Льоренте бил из выгодной позиции, мяч отрикошетил и чудом не опустился в ворота. Повезло. Однако этот гол совсем не вытекал бы из логики происходящего.

У гостей не получилось организовать даже последний навал. Кошмарный матч и для обороны, и для атаки. «Атлетико» имел шанс выйти на единоличное третье место, приблизившись к «Реалу» и «Жироне». Но вместо этого они лишь позволили подобраться к себе «Атлетику».