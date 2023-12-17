«Арсенал» переехал неудобного соперника. Но у команды есть серьёзная проблема

«Арсенал» и «Брайтон» находятся в топ-3 по владению мячом в этом сезоне АПЛ (на первом месте, конечно, «Сити»). Однако на этот раз команда Де Дзерби будто не вышла на первый тайм. Не было и близко никакого фирменного выхода низом от своих ворот.

В свою очередь, «Арсенал» уже полтора года умеет включать режим игры на кураже. И на этот раз врубил его на полную. Если в прошлом туре команда Артеты делала явный упор на левый фланг, где к Мартинелли стягивались Жезус, Зинченко и Хаверц, создавая перегруз, то на этот раз веселее смотрелся правый фланг. Сака раз за разом проходил на скорости Милнера, которому через пару недель исполнится 38 лет. Такое смотрелось немного несправедливо, что ли. Митома пытался страховать партнёра, но не всегда успевал, и тому оставалось только фолить.

«Арсенал» — «Брайтон» Фото: Кадр из трансляции

Когда на Саке нарушил правила уже японец, главный тренер «Арсенала» не выдержал и так эмоционально жестикулировал, что получил жёлтую карточку, как и Митома. Давно, конечно, Артета не пропускал матчи из-за перебора жёлтых (на самом деле совсем недавно — в прошлом туре). С такими эмоциями пропустит ещё не раз в этом сезоне.

Первый тайм завершился с впечатляющей разницей по ударам — 15:0! Несколько хороших моментов упустили Сака и Эдегор, а Мартинелли и вовсе убойный шанс не использовал. Только вот за первые 45 минут было больше замен, чем голов. У «Брайтона» вынужденно поле покинул Велтман. А вот сразу после перерыва хозяева всё-таки забили. После подачи с углового и срезки на дальнюю штангу отличился Жезус, которого никто не прикрыл.

«Арсенал» — «Брайтон» Фото: Кадр из трансляции

На ход игры этот эпизод не сильно повлиял. «Арсенал» продолжил транжирить моменты, правда, что-то начало получаться и у «Брайтона». С 63-й минуты гости, несмотря на все травмы, нашли ресурсы, чтобы бить по воротам, а на 83-й минуте едва не наказали соперника за расточительность. После прострела Митомы с нескольких метров бил Грос, но немножко не попал по воротам.

Сразу же после этого «Арсенал» закрыл вопрос о победителе. Хаверц вышел один на один с вратарём и точно пробил в дальний угол. Фанаты тут же зарядили уже традиционный чант про немца на мотив песни Шакиры Waka Waka. Матч завершился со счётом 2:0, но он явно должен был оказаться крупнее (реализация – действительно проблема). Так лондонцы вернулись на первую строчку в таблице. По крайней мере пока «Ливерпуль» не завершит матч с «МЮ».