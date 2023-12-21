Лаутаро жёстко подставил «Интер». Клуб сенсационно выкинули из Кубка Италии!

«Болонья» — главная выскочка нынешней Серии А. Команда Тьяго Мотты после 16 туров идёт в четвёрке, не проиграв ни «Ювентусу» (1:1), ни «Наполи» (0:0), ни «Интеру» (2:2). А ещё она убрала с пути римлян: 1:0 с «Лацио» и 2:0 — с «Ромой».

Но то были игры чемпионата. Кубок — совсем другое дело. Даже без евротурниров у итальянцев тяжелейший график, ведь нынешней зимой перерыва у них не будет. Если и ротировать ростер, так это здесь. В смешанных составах футбол непредсказуем и больше зависит от глубины скамейки, что и должна была показать новая игра «Болоньи» с «Интером». Фаворит действительно доминировал, но неожиданно упустил победу!

Мотта оставил в запасе лучшего бомбардира команды Зиркзее, а также других тащеров: Скорупского, Ндоя, Фергюсона, Фройлера и Калафьори. Индзаги, само собой, также приберёг многих лидеров: Зоммера, Димарко, Бареллу, Мхитаряна, Чалханоглу и Тюрама.

Зато с первых же минут на поле появился Лаутаро, и это стало большой неожиданностью — даже несмотря на травму Алексиса. Тем не менее основная угроза для «Болоньи» исходила от Аслани: в первом тайме он отдал два ключевых паса, пять раз навесил (дважды — точно) и крайне редко ошибался в передачах — 42 точных из 44.

Албанец стал главным конструктором миланских атак, и во многом благодаря нему «Интер» в первом тайме с огромным запасом перебил соперника: девять ударов в сторону ворот против одного. Особой остроты, правда, они не принесли. А самый опасный момент был как раз у гостей: Салемакерс пробил пяткой после навеса Ликоянниса и совсем чуть-чуть промахнулся. Попади бельгиец, видео с его голом моментально стало бы хитом.

Алексис Салемакерс в матче «Интер» — «Болонья» 20.12.23 Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Во втором тайме, если не считать промах Фраттези по мячу из убойной позиции, к 63-й минуте ничего опасного не было. А потом 19-летний Корацца неловко сыграл рукой при угловом «Интера», и судья, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый. Бить его пошёл Лаутаро, не зря же он сегодня не отдыхал. И дублёр Скорупски, Равалья, потащил бесхитростный удар Мартинеса на удобной высоте в правый угол! Похоже, Симоне Индзаги стоило выпустить и Чалханоглу: всё-таки именно он — основной пенальтист чёрно-синих.

«Интер» тут же разозлился сам на себя и принялся создавать момент за моментом: опасно закручивали в дальний угол Арнаутович и Аугусто, интересно издали бил Лаутаро. 15:2 по ударам к 73-й минуте — «нерадзурри» явно не хотели уходить в овертайм. Подтвердили это и замены их тренера: на последние 25 минут основного времени он выпустил Димарко, Бареллу и Тюрама. Мотта же бросил в бой Зиркзее и Ндоя 10 минут спустя.

И те, и другие рокировки к голу до овертайма не привели. А в его начале моментально забил Аугусто, вколотив дебютный за «Интер» мяч головой после подачи углового Димарко.

Карлос Аугусто празднует гол «Болонье» Фото: Inter/Inter via Getty Images

Казалось, после этого «Болонья» обречена. Тем более Индзаги укрепил центр поля, выпустив Мхитаряна вместо Лаутаро. Красно-синие всеми силами пытались додержаться до серии пенальти, а когда пропустили, им пришлось перестроиться на игру в атаку. Кроме подходов ничего не удавалось, а на 112-й минуте гости заработали первый угловой и сразу же забили! Ликояннис подал, Зеркзее скинул пяткой на Бёкема, и тот в касание вколотил ответный мяч.

Ну теперь-то точно впереди послематчевая серия 11-метровых? Нет! Зеркзее уничтожил финтом Ачерби в середине поля и точной передачей вывел на ворота Ндоя. Швейцарец издевательски перекинул мяч через Аудеро и оформил невероятные 2:1.

«Болонья» вообще не наиграла на победу и всё равно шагнула в ¼ Кубка Италии, где её ждёт «Фиорентина». «Интер» же расслабился слишком рано и получил крайне болезненное поражение. Единственное, в чём он был слабее, так это в характере.