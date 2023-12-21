Сказочный «Лестер» и звёздный «Монако». Чемпионы топ-5 лиг, укравшие титул у грандов

В нынешнем европейском сезоне в топ-лигах появилось несколько команд, сенсационно претендующих на золото. В АПЛ рядом с лидерами идёт «Астон Вилла», а в Бундеслиге и Примере таблицу возглавляют «Байер» и «Жирона» соответственно. Есть шанс, что хотя бы одна из команд станет чемпионом. В XXI веке в топ-5 лигах Европы частенько золото забирают неожиданные клубы. Вспоминаем все случаи.

АПЛ

«Лестер» — 2015/2016

«Лестер» с трофеем Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Одна из главных футбольных сказок в истории. «Лестер» ни разу в истории не становился чемпионом Англии, а в элитный дивизион вернулся лишь в 2014-м. И по итогам первого сезона чудесным образом сохранил место в АПЛ, выдав в концовке восьмиматчевую беспроигрышную серию. Летом 2015-го «Лестер» возглавил Клаудио Раньери, за которым закрепилось резюме неудачника. Коэффициент на победу «лис» в АПЛ у некоторых букмекеров составлял 5000! Однако у тренера и футболистов получился мощный симбиоз.

За команду выступали Каспер Шмейхель, Джейми Варди, Рияд Марез, Н’Голо Канте. Мощная банда! И она сотворила невероятное, став чемпионом Англии. Да, в том сезоне у «МЮ», «Челси», «Ливерпуля» возникли проблемы, а главными конкурентами «Лестера» были только «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но это никак не преуменьшает чудо. Интересно, что это первый клуб за 38 лет, ставший чемпионом Англии впервые (до этого в 1978 году свой первый чемпионский титул выиграл «Ноттингем Форест»).

Примера

«Валенсия» — 2001/2002, 2003/2004

«Валенсия» отмечает завоевание титула Фото: twitter.com/valenciacf_en

Бо́льшую долю титулов в Испании забрали три гранда – «Реал» (35 чемпионств), «Барселона» (27) и «Атлетико» (11). А в XXI веке единственным клубом, отбиравшим у них золото, стала «Валенсия». В начале 2000-х «летучие мыши» сначала под руководством Эктора Купера, а затем и Рафаэля Бенитеса были великолепны. «Валенсия» дважды выходила в финал ЛЧ (оба раза проиграла) и забрала два титула Примеры. При этом оба раза валенсийцы не шли в лидерах на протяжении большей части сезона, вырываясь вперёд лишь под концовку (в 34-м туре в 2002 году и в 32-м – в 2004-м).

В той «Валенсии» зажигали несколько крутых футболистов: Сантьяго Каньисарес, Амедео Карбони, Пабло Аймар, Роберто Айяла, Карлос Марчена, Миста, Давид Альбельда, Висенте и Маурисио Пеллегрино. А тренеры собрали их в единый механизм. Также в ту эпоху «Валенсия» забрала Кубок и Суперкубок УЕФА – 2004. Одно из лучших времён в истории клуба.

Серия А

«Рома» — 2000/2001

Франческо Тотти Фото: Grazia Neri/Getty Images

На стыке веков в чемпионате Италии рулил Рим. В сезоне-1999/2000 золото забрал «Лацио», а на следующий год сильнее всех оказался главный соперник – «Рома». На тот момент именно у двух римских клубов были мощнейшие составы. Кстати, «волки» стали первым чемпионом Италии в XXI веке.

Кто зажигал в команде, которую возглавлял Фабио Капелло? Главными звёздами стали игроки атаки: Габриэль Батистута, Франческо Тотти, Винченцо Монтелла и Марко Дельвеккио. Также важными элементами той «Ромы» были голкипер Франческо Антониоли, защитники Вальтер Самуэль и Кафу, а также полузащитники Кристиано Дзанетти и Дамиано Томмази.

«Рома» на протяжении всего сезона возглавляла таблицу. Во второй части чемпионата команда Капелло чуть подпустила к себе «Лацио» и «Ювентус», но в итоге удержала первую строчку. Это золото стало всего лишь третьим в истории «Ромы» и последним на данную секунду. А главный герой Рима Франческо Тотти заявил, что «сбылась его мечта». В середине 2000-х и 2010-х у «волков» было несколько хороших шансов взять скудетто ещё раз, но больше Ческо золото чемпионата не брал.

Бундеслига

«Вердер» — 2003/2004

Игроки «Вердера» празднуют чемпионство Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Многие привыкли, что «Бавария» царит в Бундеслиге. На счету команды 33 золота, у ближайшего преследователя – «Нюрнберга» – всего девять. Но периодически мюнхенцы допускают осечки, пропуская вперёд менее статусные клубы. Если дортмундскую «Боруссию» можно отнести к категории топов, то чемпионство «Вердера» в сезоне-2003/2004 стало неожиданностью. Бременцы всего лишь четвёртый раз в истории взяли золото, хотя в чемпионате сезоном ранее финишировали на шестой строчке.

В розыгрыше-2003/2004 главным футболистом стал массивный бразильский форвард Аилтон: несмотря на проблемы с лишним весом, он забил 28 голов в 33 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Также за «Вердер» из известных имён выступали: Тим Боровски, Валерьен Исмаэль, Фабиан Эрнст, Младен Крстаич, Иван Класнич, Умит Давала, Ангелос Харистеас и Нельсон Вальдес. А ещё по итогам сезона бременский клуб выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Алеманию» (3:2).

«Штутгарт» — 2006/2007

Футболисты «Штутгарта» с заветным трофеем Фото: Sandra Behne/Getty Images

«Штутгарт» шумит в текущем сезоне Бундеслиги, занимая третье место в таблице. А в середине 2000-х «швабы» вовсе стали чемпионами Германии. В сезоне-2005/2006 финишировали девятыми, а уже на следующий год взяли золото. В клуб пришёл новый тренер – Армин Фе. И он смог собрать из качественных футболистов чемпионскую банду. «Бавария» в том сезоне буксовала: в январе Феликса Магата на тренерском посту сменил Оттмар Хитцфельд. Но это не помогло «Баварии» забрать хотя бы один трофей. В Бундеслиге мюнхенцы вовсе финишировали четвёртыми.

А вот «Штутгарт» воспользовался слабостью гранда. Хотя у «швабов» на тот момент собрался классный состав: голкипер Тимо Хильдебранд, защитники Рикардо Осорио, Фернанду Мейра, Сердар Таски и Матье Дельпьер, полузащитники Томас Хитцльшпергер, Сами Хедира и Павел Пардо, а также форварды Какау и Марио Гомес. «Штутгарт» до конца сезона ожесточённо боролся за трофей с «Шальке», в итоге опередив гельзенкирхенцев всего на два очка.

«Вольфсбург» — 2008/2009

Игроки «Вольфсбурга» на церемонии награждения Фото: Stuart Franklin/Getty Images

После успеха «Штутгарта» на следующий сезон «Бавария» вернула титул в Мюнхен. Но затем объявился дерзкий «Вольфсбург», впервые в истории ставший чемпионом. До этого клуб даже ни разу не занимал второе место. В 2007 году в «Вольфсбург» пришёл Феликс Магат. Также он стал спортивным директором клуба. Жёсткие тренерские методы помогли «волкам». Бо́льшую часть сезона «Вольфсбург» шёл в середине таблицы (лидерами были «Хоффенхайм» и «Герта»), резко вырвавшись вперёд к 26-му туру.

«Бавария» также к концу сезона перестала барахлить, но «Вольфсбург» в итоге всё же опередил мюнхенцев на два очка. «Большой тройкой» звёзд клуба стали Эдин Джеко, Графите и Звездан Мисимович. На их счету львиная доля голов. Джеко забил 26 голов, Графите – 28, Мисимович – семь. Из других любопытных игроков: голкипер Диего Бенальо, защитники Марсель Шефер, Макото Хасебе и Андреа Барцальи, а также полузащитники Жозуэ и Кристиан Гентнер. Позже «Вольфсбург» финишировал максимум вторым (сезон-2014/2015) и тогда же выиграл Кубок Германии.

Лига 1

«Нант» — 2000/2001

Футболисты «Нанта» в чемпионских майках Фото: fcnantes.com

«Нант» – четвёртый по титулам чемпиона клуб Франции. Однако сейчас их золото выглядит как чудо. На стыке веков чемпионы во Франции менялись ежегодно: ими становились «Осер», «Монако», «Ланс», «Бордо», а первое золото в XXI веке забрал «Нант». До этого «канарейки» становились сильнейшими в 1995 году. А в 2001-м в плотной борьбе опередили набиравший силу «Лион».

«Нант» опирался на мощную форму трёх игроков атаки: вингера Оливье Монтеррубио (14 голов в 35 матчах), а также форвардов Виорела Молдована (22 гола в 33 матчах) и Марама Ваируа (15 голов в 28 матчах). С тех пор «Нант» ни разу не забирался даже на подиум, а единственным трофеем стал Кубок Франции-2021/2022.

«Бордо» — 2008/2009

«Золотая» эпоха «Бордо» пришлась на середину 1980-х, когда клуб трижды стал чемпионом. Но в конце нулевых команду возглавил Лоран Блан. Это был первый тренерский опыт легендарного защитника. И он с ходу сделал мощный «Бордо»! Уже на второй сезон жирондинцы стали чемпионом Франции, прервав семилетнюю гегемонию «Лиона». Также в 2008 и 2009 году «Бордо» забрал Суперкубок Франции, а в сезоне-2008/2009 – Кубок лиги. Ещё один мощнейший эпизод в истории клуба.

В группу лидеров того «Бордо» входили несколько известных российскому болельщику имён: Йоанн Гуркюфф, Алу Диарра, Маруан Шамах, Фернандо Кавенаги, Вендел. Но главная звезда – тренер Блан.

«Монпелье» — 2011/2012

В окно между доминацией «Лиона» и «ПСЖ» во Франции чемпион менялся каждый сезон. «Бордо», «Лилль», «Марсель» и… «Монпелье». Клуб лишь в сезоне-2010/2011 появился в Лиге 1 и уже в следующем году забрал золото. Сенсация уровня «Лестера», но с пометкой, что АПЛ конкурентнее Лиги 1. Успехи «Монпелье» связаны с именем Рене Жирара. Он пришёл в клуб в 2009-м, сначала вывел его в Лигу 1, а затем сделал чемпионом.

А кто из игроков сиял в той команде? Главная звезда – форвард Оливье Жиру, с 21 голом ставший лучшим бомбардиром сезона. Также выделялись защитники Илтон и Мапу Янга-Мбива, полузащитники Юнес Беланда и экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. После победы в Лиге 1 «Монпелье» больше не выигрывал трофеев, преимущественно находясь в середине таблицы.

«Монако» — 2016/2017

Игроки «Монако» с трофеем Лиги 1 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Первое золото в XXI веке монегаски взяли в 2017 году, прервав четырёхлетнюю серию «ПСЖ». Если посмотреть на состав «Монако» в том сезоне, то не возникает вопросов, почему команда стала чемпионом. Фабиньо, Жоау Моутинью, Фалькао, Бернарду Силва, Тьемуэ Бакайоко, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Камил Глик, Тома Лемар, Абду Диалло и Килиан Мбаппе. Мощнейший состав, во главе которого стоял Леонарду Жардим.

«Монако» с середины сезона забрался на первое место, не уступив его никому. Монегаски на восемь очков опередили «ПСЖ», так что чемпионство было эффектным и убедительным. После розыгрыша-2016/2017 клуб не взял ни одного трофея, но раз становился вторым и дважды – третьим. А крутой состав разобрали европейские гранды.

«Лилль» — 2010/2011, 2020/2021

«Лилль» празднует чемпионство Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

«Лилль» не всегда считался грозной силой во Франции. Но в сезоне-2010/2011 собралась классная команда, прервавшая 57-летнюю серию клуба без золота. «Догов» тащили Адиль Рами, Матьё Дебюши, Рио Мавуба, Йоан Кабай, Идрисса Гейе, Жервиньо и главная звезда – Эден Азар. «Лилль» уверенно стал чемпионом, на восемь очков опередив «Марсель».

Четвёртое золото в истории пришло к «Лиллю» спустя 10 лет. Под руководством Кристофа Галтье клуб выиграл чемпионскую гонку у «ПСЖ» и «Монако». «Лиллю» помогли проблемы парижан (по ходу сезона Томаса Тухеля уволили и назначили Маурисио Почеттино). Да и состав у «догов» собрался приличный.

Большой ряд футболистов в итоге перебрались в клубы рангом выше. В их числе, например, Мик Меньян (ушёл в «Милан»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Рейнилду Мандава («Атлетико»), Бубакари Сумаре («Севилья»), Ренату Саншеш («Рома»), Тимоти Веа («Ювентус»), Жонатан Иконе («Фиорентина»), а Юсуф Языджи и Джонатан Дэвид продолжают выступать за клуб.