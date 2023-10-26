Эти 7 команд вышли из группы ЛЧ после жёсткого провала. С них надо брать пример «Милану»

Завершился первый круг группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Его неудачниками стали сразу несколько команд: все три матча проиграли берлинский «Унион», «Антверпен» и «Бенфика», а «Копенгаген», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Селтик» набрали лишь по одному очку. «Милан», ПСВ и «Севилья» с двумя очками тоже неубедительны.

В компании лузеров мог оказаться и «Манчестер Юнайтед», но в матче с «Копенгагеном» (1:0) выручили бомбардирские навыки Гарри Магуайра и отвратное исполнение пенальти Джорданом Ларссоном. Если бы не эти два фактора, манкунианцы также остались бы с одним очком.

Подобный расклад звучит как приговор. Тем не менее есть семь примеров, когда неудачники первого круга преобразились и заставили критиков замолчать.

«Ньюкасл» в сезоне-2002/2003

«Ньюкасл» — «Ювентус» Фото: John Giles/Getty Images

«Сороки» мало того, что слили все матчи первого круга, так ещё и ни разу в них не забили: поочерёдно уступили киевскому «Динамо» (0:2), «Фейеноорду» (0:1) и «Ювентусу» (0:2). И это при том, что в нападении у них бегали монструозные Алан Ширер и Крейг Беллами.

Зато во втором круге англичане воспряли и выдали уже победную серию: сперва вернули должок итальянцам (1:0), а следом и украинцам (2:1) с нидерландцами (3:2). Причём решающий гол Беллами забил «Фейеноорду» на 90-й минуте. Если бы не этот мяч, в следующий этап с семью очками шагнуло бы «Динамо».

«Ни одна команда раньше такого не делала. Не буду лгать и говорить, что мы думали о выходе из группы», — вспоминал экс-защитник «Ньюкасла» Кирон Дайер. На второй групповой стадии сказка, впрочем, закончилась: «сороки» ничего не смогли противопоставить «Барселоне» и «Интеру», став третьими в квартете.

«Арсенал» в сезоне-2003/2004

«Интер» — «Арсенал» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Тот «Арсенал» Патрика Виейра, Робера Пиреса, Фредди Юнгберга и Тьерри Анри не просто так считается одной из лучших команд в истории. В АПЛ «пушкари» ни разу за сезон не уступили, а в ЛЧ дали соперникам фору и на классе её отыграли.

Групповой этап начался для «канониров» унизительными 0:3 от «Интера», а продолжился нулевой ничьей в Москве с «Локомотивом» и холостым выездом в Киев (1:2). После этого парни Арсена Венгера поняли, что терять уже нечего, и трижды подряд победили: 1:0 — «Динамо», 5:1 — «Интер» (отомстили так отомстили!) и 2:0 — «Локо». Результат — первое место в группе с 10 очками. Второй тогда, к слову, стала российская команда с восемью баллами.

В 1/8 финала серия «Арсенала» продолжилась двумя победами над «Сельтой» — 3:2, 2:0, но дальше «пушкарей» притормозил «Челси» — 1:1, 1:2.

«Вердер» в сезоне-2005/2006

«Вердер» — «Панатинаикос» Фото: Adam Davy/Getty Images

Помните ту рок-н-ролльную команду Томаса Шаафа с Налдо, Тимом Боровски, Торстеном Фрингсом и Миро Клозе? Она не только была второй силой в Германии, но и шумела в ЛЧ.

Первый круг группового этапа бременцы тем не менее провели слабо: проиграли «Панатинаикосу» (1:2) и «Барселоне» (0:2), а также скатали ничью с «Удинезе» (1:1). Окей, «Барса» Франка Райкарда была недосягаема, и всё же других оппонентов можно и нужно было обыгрывать.

Во втором круге так и получилось: каталонцев вновь не сломили (1:3), однако с итальянцами (4:3) и греками (5:1) разобрались. «Вердер» и «Удинезе» набрали по семь очков, и дальше пошли именно немцы. В 1/8 финала они даже чуть не прошли «Ювентус», но исход решили гостевые голы (2:3, 2:1).

«Ливерпуль» в сезоне-2007/2008

«Марсель» — «Ливерпуль» Фото: Adam Davy/Getty Images

Мерсисайдцы были действующими финалистами ЛЧ, однако на новый розыгрыш они сперва не настроились. Иначе как объяснить, что великая команда Рафы Бенитеса с Хавьером Маскерано, Стивеном Джеррардом, Хаби Алонсо и Фернандо Торресом набрала только одно очко в матчах с «Порту» (1:1), «Марселем» (0:1) и «Бешикташем» (1:2)?

Дальше «Ливерпуль» максимально эффектно доказал случайность итогов первого круга, разгромив всех противников: 8:0 (!!!) в матче с турками, 4:1 — с португальцами и 4:0 — с французами. Особенно не повезло «Бешикташу», ведь над ним вдоволь покуражился даже Йосси Бенаюн — на его счету хет-трик.

«Порту» всё-таки не пустил англичан на первое место, однако второе с 10 очками те справедливо заняли. В плей-офф их тормознул лишь «Челси» в полуфинале (1:1, 2:3), зато «Интер» (2:0, 1:0) и «Арсенал» (1:1, 4:2) мерсисайдцы прошли.

«Манчестер Сити» в сезоне-2014/2015

«Манчестер Сити» — «Бавария» Фото: MI News/Getty Images

Многие поклонники российского футбола наверняка помнят тот розыгрыш, потому что английский гранд тогда притормозил ЦСКА. «Ман Сити» Мануэля Пеллегрини считался одним из фаворитов ЛЧ. Оно и понятно, когда в твоём составе россыпь звёзд вроде Венсана Компани, Яя Туре, Давида Сильвы и Серхио Агуэро. Но что-то пошло не так.

Началось всё вполне безобидно: поражение от «Баварии» (0:1) и ничья с «Ромой» (1:1) — совсем не критично, когда впереди четыре тура. Однако потом было сдвоенное противостояние с ЦСКА, и россияне неожиданно забрали в нём четыре очка — 2:2, 2:1.

«Манчестер» при таком раскладе спасли бы только две победы, и он их добился. Причём как! За пять минут до финального свистка Агуэро положил немцам дубль и превратил кошмарные 1:2 в невероятные 3:2, а итальянцев удалось осилить только во втором тайме с помощью мячей Насри и Сабалеты (2:0). В 1/8 финала, впрочем, «Барселона» была сильнее — 2:1, 1:0.

«Тоттенхэм» в сезоне-2018/2019

«Тоттенхэм» — «Интер» Фото: Julian Finney/Getty Images

Пожалуй, самый громкий камбэк среди всех благодаря его исходу — «Тоттенхэм» не просто запрыгнул в плей-офф после невыразительного старта, но и дошёл до финала ЛЧ! Воспоминания о той команде легко могут вызвать слёзы ностальгии у болельщиков «шпор»: ещё не состарился Уго Льорис, не покинул клуб Кристиан Эриксен, не скатился Деле Алли, Сон Хын Мин и Гарри Кейн… просто Сон Хын Мин и Гарри Кейн, разве элементарного упоминания не достаточно?

«Тоттенхэм» набрал за первый круг только одно очко с ПСВ (2:2), проиграв «Барселоне» (2:4) и «Интеру» (1:2). Следующие три встречи принесли уже семь очков: 2:1 с нидерландцами, 1:0 с итальянцами и 1:1 с каталонцами. Но даже этого могло не хватить.

Чтобы пробиться в 1/8 финала, «шпорам» в 6-м туре нужно было либо одолеть «Барселону», либо скатать с ней ничью и ждать, что «Интер» оступится с ПСВ. Как раз второй вариант и сработал! Более того, Лукас Моура забил «Барсе» на 85-й минуте! Дальше были убраны с пути дортмундская «Боруссия» (3:0, 1:0), «Ман Сити» (1:0, 3:4) и «Аякс» (0:1, 3:2). Не справился «Тоттенхэм» лишь с «Ливерпулем» — 0:2 в финале.

«Аталанта» в сезоне-2019/2020

«Аталанта» — «Шахтёр» Фото: EPA/TASS

Ну и самый свежий случай. «Аталанта» с праймовыми Робином Госенсом, Папу Гомесом, Йосипом Иличичем и Дуваном Сапатой вскарабкалась в четвёрку лучших в Серии А и впервые пробилась в групповой этап ЛЧ. Где получила в соперники вместе с «Ман Сити» вполне проходимых загребское «Динамо» и «Шахтёр». Несмотря на статус, аутсайдеры всё же дали бой команде Джан Пьеро Гасперини.

В дебютных матчах бергамасков разгромно уступили аж дважды: не только «Сити» (1:5), но и «Динамо» (0:4)! «Шахтёру» они также проиграли (1:2). Тем не менее команда не поникла и взяла своё: сыграла вничью с англичанами (1:1) и спокойно одолела донетчан (2:0) с хорватами (3:0).

«Аталанта» стала первой и пока единственной, кто вышел в плей-офф после трёх поражений в первом круге. Да, при таких же исходных выпрыгивал из группы и «Ньюкасл», однако формат турнира тогда был другим. В 1/8 финала итальянцы закошмарили «Валенсию» — 4:1, 4:3, а в ковидном четвертьфинале их только чудом остановил «ПСЖ» — двумя голами на 90-й минуте — 2:1.