Кто из арбитров работал больше всех? А кто лидирует по количеству удалений? Изучаем статистику.

Карпин и Кордоба зажестили в этом сезоне РПЛ! Судейство и наказания в цифрах

РПЛ выпустила отчёт по разнообразным статистическим данным первой половины сезона. Мы подробно изучаем его – и этом тексте разбираем данные по судьям и дисциплинарным наказаниям.

Дисциплинарные наказания и сравнение с ведущими лигами Европы

По итогам первой части сезона в РПЛ зафиксировано 3422 фола, то есть в среднем по 23,8 нарушения за один матч. Чаще других фолят футболисты «Сочи» — по 13,5 раза в среднем за матч. Реже других это делает «Зенит» (9,3 нарушения). В 18 турах показано 536 жёлтых карточек (в среднем по 3,7 за матч). Чаще других предупреждениями наказывали «Оренбург» (50 карточек), реже других — «Зенит» (23).

Лидер по числу нарушений в РПЛ — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (45 фолов). А вот по числу жёлтых карточек лидируют сразу три игрока: Александр Черников («Краснодар»), Фернандо Костанца («Крылья Советов») и Матиас Перес («Оренбург»). Каждый из них заработал по восемь предупреждений. Чаще других красные карточки получали Виктор Александров («Пари НН»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Марсело («Сочи»).

В среднем за матч каждая команда РПЛ нарушает правила 11,9 раза. Такой же показатель и в чемпионате Испании. Во Франции каждый клуб фолит 11,2 раза, в Германии — 10,5, в Англии — 9,9. А вот по числу жёлтых карточек наш чемпионат проигрывает ведущим лигам Европы. В РПЛ показывают по 3,7 жёлтой карточки за матч, во Франции — 3,8, в Германии — 4, в Италии — 4,3, в Англии — 4,7, в Испании — 4,9. Кстати, в нашем чемпионате уменьшилось количество жёлтых карточек в среднем за матч. В прошлом сезоне этот показатель составил 4,6, в этом — 3,7.

Никто не фолит в этом сезоне так часто, как Джон Кордоба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Типы нарушений, связанных с дисквалификациями

Давайте рассмотрим, какими были дисквалификации в нынешнем сезоне.

6 — лишение соперника очевидной возможности забить гол

4 — нарушение против официальных лиц матча

3 — неприменение дисквалификации, помимо автоматической

3 — нарушение против игроков и иных лиц матча

3 — агрессивное поведение

1 — грубая игра

1 — исправление ошибки, допущенной судьёй.

Наибольший срок спортивной дисквалификации (реальное исполнение санкций) получил нападающий Джон Кордоба из «Краснодара» (три матча). Он же получил и наибольший штраф с дисквалификацией (200 тысяч рублей). По этому показателю колумбиец делит лидерство в РПЛ с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

Валерий Карпин заплатил один из самых крупных штрафов в сезоне Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Судьи и дисциплинарные наказания

23 арбитра работали в первой части сезона РПЛ в качестве главных. Чаще других назначения получал Сергей Карасёв. Его бригада работала на 11 матчах. По 10 раз на поле выходили Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Алексей Сухой и Рафаэль Шафеев. По девять матчей у Павла Кукуяна и Артёма Чистякова. Всего одно назначение получил Артур Фёдоров, два — Роман Галимов.

Больше других жёлтые карточки раздавал Кукуляк (49 штук). На счету Карасёва 42 предупреждения, у Шафеева — 41, у Чистякова — 39, у Левникова — 37, у Кукуяна — 36. Безбородов — лидер среди арбитров РПЛ по количеству назначенных пенальти (восемь, ну, вы помните матч ЦСКА в Грозном). По шесть раз на «точку» указывали Карасёв, Кукуляк и Любимов, пять раз — Левников.

За что чаще всего платят штрафы?

Клубы РПЛ по итогам 18 туров заплатили штрафы на общую сумму 4 млн 805 тысяч рублей. 31% от этой цифры пришёлся на клубные штрафы за дисциплинарные нарушения, а 69% — на личные штрафы игроков и официальных лиц клубов за дисциплинарные нарушения. На общем фоне выделяется 16-й тур — по его итогам клубы заплатили 800 тысяч рублей. Именно тогда Дмитрий Баринов наехал на помощника главного арбитра, Михаил Галактионов употребил нецензурное слово, а Кордоба показал неприличный жест в Екатеринбурге.

Меньше всего штрафов было выписано по итогам 6-го тура. Тогда клубы заплатили в общей сложности всего 20 тысяч рублей. В среднем за тур команды РПЛ выплачивали почти 267 тысяч рублей. Больше других за 18 туров пострадал «Ахмат», который выложил 600 тысяч, меньше других — «Крылья Советов» (20 тысяч).