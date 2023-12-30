10 главных цитат 2023-го в российском футболе

Активный Карпин, бита Иванова, жёсткий Галактионов и другие. Кто и как обсуждал важные события года.

Год завершается, а значит, самое время вспомнить его через цитаты любимых спикеров российского футбола. Некоторые из этих реплик точно останутся в истории, и мы будем вспоминать их даже спустя годы.

Здесь и Карпин про мотивацию работы в сборной и отъезд в Европу, и Дюков с объяснением будущего РФС, и даже бита от Григория Иванова.

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