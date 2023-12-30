10 главных цитат 2023-го в российском футболе

Год завершается, а значит, самое время вспомнить его через цитаты любимых спикеров российского футбола. Некоторые из этих реплик точно останутся в истории, и мы будем вспоминать их даже спустя годы.
Здесь и Карпин про мотивацию работы в сборной и отъезд в Европу, и Дюков с объяснением будущего РФС, и даже бита от Григория Иванова.
А чтобы было интереснее, предлагаем вам выбрать главную цитату года и заодно расставить остальные по порядку. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Валерий Карпин: кто может — уезжайте из РПЛ
Главный тренер сборной и «Ростова», как всегда, был искренен. И пожелал лучшим российским футболистам уезжать в европейские лиги.
«Уезжать из России? Я этот совет уже давал 586 тысяч раз: кто может — уезжайте. Могу сказать это ещё раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными».
На Карпина тут же накинулись депутаты, назвав его врагом страны. Некоторые бывшие коллеги тоже были не в восторге, заявляя, что внутренняя лига должна быть сильной. В итоге тренеру пришлось ссылаться на контекст вопроса и объяснять, что он имел в виду отъезд в топовые лиги и только при наличии предложения.
Сергей Юран: если до игры памперсы надевать, зачем в футбол играть?
Главный тренер «Пари НН» в этом году жёг словом точно не хуже Карпина. Там и про судейство, и про свою команду, и про тренеров, которые незаслуженно работают в топ-клубах. Но мы выбрали последнюю — после игры с «Зенитом», где нижегородцы хоть и проиграли, но выглядели достойно.
«Особого рецепта игры с «Зенитом» у меня нет. Долблю парням и говорю не обращать внимания на имя соперника. Если выиграем больше единоборств, больше пробежимся — результат будет. Всё в голове. А если до игры памперсы надевать, зачем играть в футбол? Для таких есть шахматы. Требую бойцовских качеств от парней».
А после первой части сезона Юран дал огромное интервью «Чемпионату», которое мы для удобства разделили на две части.
Валерий Карпин: я не держусь за место в сборной
Перед мартовским матчем с Ираком Карпин выдал спич, за который пришлось объясняться. На вопрос о том, готов ли он подать в отставку в случае поражения, тренер заявил следующее.
«Я не держусь за место что в сборной, что в «Ростове». Мне нравится работа. Но это не значит, что я держусь за место и буду от всех отбиваться, вцепившись в стул. Уволят и уволят. В чём проблема? Ничего не случится. Будем так же жить. Не надо бояться ничего».
Эту цитату впоследствии пришлось оправдывать Дюкову, который подтвердил, что Карпин достаточно мотивирован для работы в национальной команде, а отсутствие официальных матчей угнетает всех. Но это было только начало. Ещё раз тренер привлёк внимание осенью.
Михаил Галактионов: если это ******** нравится кому‑то, нам — нет
Главный тренер «Локомотива» выдал одну из мощнейших цитат осени. Его команда обыгрывала «Крылья», но в концовке умудрилась пропустить два мяча (3:3).
«То, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это ******** нравится кому‑то, нам — нет. Я всё».
Естественно, фраза спровоцировала много обсуждений. И в очередной раз подчеркнула проблемы с судейством в РПЛ. КДК РФС дисквалифицировал Галактинова на два матча. Но слова надолго останутся в памяти.
Александр Соболев: дельфины ныряют так же, как и я
Форвард «Спартака» теперь позитивно относится к сравнениям с дельфинами, которые появились из-за его частых симуляций. И даже согласился сняться в ролике РФС, где рядом находился дельфин. Вышла хорошая самоирония.
«Символ Камеруна — львы, там снимались другие. Я же вроде как с дельфинами больше. Съёмки были в «Москвариуме»: сначала посмотрел представление, потом вышел к своим братьям и чуть с ними побыл. На одной ли я волне с дельфинами? Да, конечно. Они ныряют так же, как и я».
Реакция в медиа — сверхпозитивная. Соболев признал очевидное, правда, судя по матчу в Кубке с «Оренбургом», отказываться от этого образа он не намерен.
Григорий Иванов: всех судей надо утопить
Босс «Урала» не сдержался после матча с «Ростовом». Того самого, когда Виктор Гончаренко молчал в ответ на все вопросы журналистов. Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбуржцев за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.
«По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и всё сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как? Не могу сказать, что бы сделали с судьёй в 90-е за такую работу. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что ещё делать? Всё, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу».
Иванова поддержали в том числе и бывшие арбитры, которые обычно не критикуют коллег. Но руководство судейского корпуса никак не отреагировало.
Александр Алаев: ЭСК РФС себя дискредитировала
9 октября президент РПЛ впервые публично наехал на ЭСК РФС и главу судейского корпуса Милорада Мажича. Повод — комиссия поддержала решение Галимова в матче «Ростов» — «Урал».
«Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей через три дня. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа. Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала».
После этого история дошла даже до Дюкова, который сообщил, что переговорил с Алаевым по поводу его слов. В последующих высказываниях глава лиги был уже мягче.
Зарема Салихова: Абаскаль — провал года
Жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна не стало меньше в инфополе, хотя их семья уже не имеет никакого отношения к клубу. Не так давно Зарема подводила итоги года и критически прошлась по главному тренеру команды.
«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера — это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше».
Примечательно, что Салиховой тут же припомнили её же слова из декабря прошлого года. Тогда она говорила, что Абаскаль — «рыжий лучик света» для российского футбола. Как быстро меняется мнение о некогда любимом тренере.
Сергей Семак: летом думал, что будет хуже
Мы так привыкли, что «Зенит» постоянно лидирует, что видеть команду на втором месте — крайне необычно. Но ещё удивительнее слышать слова главного тренера, для которого такой результат стал хорошим. А ожидал он худшего.
«Если бы летом сказали, что будет такая ситуация, я бы, конечно, был двумя руками за. Планируя подготовку и глядя на наше состояние, думал, что будет ещё хуже в плане турнирной таблицы. Но думаю, что на хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и боремся за чемпионство».
После уже ассистент Семака Виллиам де Оливейра объяснял «Чемпионату», что дело в уходе Кузяева и Малкома и в позднем приезде новичков. Аргументы важные. Но всё равно заявление Семака выглядит удивительно.
Александр Дюков: возможность для перехода в Азию сохраняется
РФС в декабре продлил нахождение в УЕФА как минимум на полгода. Аргументы: формальный допуск юношей и отсутствие гарантии участия в международных турнирах от Азии.
«Возможность перехода в Азию сохраняется, но членам исполкома и попечительского совета нужны гарантии, что мы там сможем участвовать в турнирах. В Азии есть поддержка со стороны определённых стран, но не стану называть их. Однако какой-то единой поддержки нет. Там тоже будет определённое сопротивление. Также можно ожидать и сопротивления при нашем переходе в вопросе участия в соревнованиях».
Собственно, подобные слова уже звучали и в декабре 2022-го. Риторика не изменилась. В следующий раз РФС может вернуться к смене конфедерации.