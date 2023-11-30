Тренер «Локо» не контролирует даже себя. Как ему управлять командой?

В РПЛ постоянно говорят о падении общего уровня. Обычно подразумевается сама игра. Многие легионеры уехали, денег в целом стало меньше, и мы получили то, что есть. Только вот уровень футбола – это не одно лишь мастерство игроков, но и такая вещь, как дисциплина. И сегодня мы пришли к точке, когда у нас одновременно дисквалифицируют ключевых участников соревнований из-за какой-то фигни. Иначе не назовёшь.

По умению играть в футбол Джон Кордоба выглядит лучшим нападающим РПЛ (да, я видел таблицу бомбардиров, если что). Только теперь он пропустит три тура из-за глупейшей дисквалификации. Он со своей колокольни может быть уверен в чём угодно. Например, что его команду засудили – но это не имеет значения. Даже если так, то он выбрал худшую из возможных реакций и просто подставил «Краснодар» своим жестом.

Правда, в «Локомотиве» ситуация ещё более удивительная. Там просто включили режим самоуничтожения. И ладно ещё полузащитник Дмитрий Баринов мог рассчитывать, что его гнев не услышат. Но о чём думал главный тренер Михаил Галактионов, когда высказался настолько в лоб в прямом эфире?

Очевидно, выдав такую ёмкую характеристику, он подразумевал судейство. Хотя разве арбитры допустили какие-то явные ошибки, сказавшиеся на «Локо»? Возможно, возмущение возникло, потому что к матчу добавили шесть минут, а пенальти в пользу «Крыльев» поставили, когда на табло было 97:03. Если претензия в этом, то она максимально сомнительная.

В компенсированное из-за гола время игра была остановлена с 93:17 по 94:24 – это 67 секунд. Были и другие паузы, но уже этого достаточно. Судья Казарцев правильно сделал, что не остановил игру, когда на секундомере было 96:00 или 97:00. Если эта новость верна и «Локомотив» действительно обратился в ЭСК, чтобы там рассмотрели в том числе этот эпизод, то ситуация выглядит комично. Всё равно, что жаловаться на длину ворот. Почему именно 7 метров и 32 сантиметра? Такие правила футбола. Точно так же с компенсированным временем. Может быть, «Локо» оспаривает, что их защитник Морозов прижал мяч локтём к своему телу? Но такое тоже странно отрицать.

Ждём, что ответит ЭСК по всем четырём эпизодам, которые просит рассмотреть «Локомотив». Хотя даже не так важно, были там ошибки или нет. Реакция Галактионова в любом случае неадекватна. Проблема в том, что тренеры запоминают только плохое судейство. Ну или то, которое им кажется плохим. Это называется избирательная память. В этом сезоне Артём Дзюба забил «Факелу» с нарушением правил. Так, по крайней мере, считает эксперт «Чемпионата» по судейству Игорь Федотов. Запомнил ли тот эпизод Галактионов? Непохоже. Чисто из серии: раз засчитали, значит, гол был. Удобный подход, если эпизод сложился в твою пользу.

Есть пограничные ситуации. Увы, тут приходится оставлять на усмотрение судьей. Здесь действительно не хватает единообразия, но это мировой тренд. Противоречия возникают постоянно. Один и тот же эпизод по-разному трактуют в ЛЧ и АПЛ, что само по себе диковато. Существуют ситуации, когда можно понять оба решения судьи – тут остаётся просто смириться, потому что судьи тоже люди, а это даже не ошибка. А есть и явные косяки.

В судейском департаменте РФС ведут свою таблицу, за/против каких команд РПЛ судьи допускают ошибки. Жаль, что эта информация непублична. У «Чемпионата» есть своя таблица ошибок за/против клубов РПЛ. В этом сезоне «Локо» находится не в таком уж плохом положении. Почти равенство – на одну ошибку против «Локо» больше, чем в его пользу. Выглядит как допустимая погрешность для дистанции в 16 туров. Было бы понятно, если бы эмоции зашкаливали у представителей ЦСКА после эпического косяка Владислава Безбородова в Грозном в этом сезоне. А тут «Локомотив» сам нагнетает.

Михаил Галактионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На самом деле, не так страшно, что тренер пропустит два матча. У Галактионова будет связь со скамейкой, чтобы делать замены. В плане влияния на результат местонахождение тренеров на стадионе второстепенно. Проблема в другом. С тренера вообще другой спрос, нежели с футболистов. Галактионов – руководитель команды и модератор атмосферы в коллективе. Он задаёт нормы, что допустимо в плане поведения. Если ему удобнее свалить всё на судей, то игроки будут склонны делать то же самое.

Проблемы с дисциплиной в «Локомотиве» возникают в этом сезоне регулярно. Для этого даже необязательно проигрывать. Можно вспомнить победу над «Зенитом» в сентябре. Антон Миранчук получил жёлтую, потому что решил дёрнуть судью за руку. Максим Глушенков заработал предупреждение за неспортивное поведение. Наир Тикнизян получил бессмысленную жёлтую за снятую футболку. И после этого налетел на Вендела, когда в игре была пауза – красная. Дзюба после игры помчался устраивать разборки с кем-то со скамейки «Зенита».

Доводилось слышать, что у Галактионова напряжённые отношения с гендиром «Локо» Владимиром Леонченко. Решительно отказываюсь верить в такие инсинуации. Наверняка это всё злые языки наговаривают. Как и в случае с конфликтом Дзюбы и Сергея Пиняева. Разве в такой команде может быть плохая атмосфера?

Если серьёзно, то складывается ощущение, что тренер не контролирует ни себя, ни команду. Тот случай, когда Галактионову стоило не валить всё на судей, а задуматься, почему в Самаре его команда бросила играть в футбол после 84-й минуты и счёт из 3:1 превратился в 3:3.