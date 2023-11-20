Простите, а зачем вообще Карпину нужна сборная России?

Нашим футболистам нужно уезжать в Европу? А их там точно ждут? И ещё много-много вопросов, которые регулярно поднимаются в контексте российских игроков. Особенно когда наступает окно для матчей сборных. На фоне этого бурления будто в стороне оказывается фигура тренера. Хотя его будущее, наверное, ещё более туманно. Есть понимание, чего он хочет добиться? В какой вообще точке находится Валерий Карпин спустя два года и четыре месяца после назначения в сборную России?

При желании можно даже усмотреть некий парадокс. С одной стороны, Карпин хотел уйти из сборной ещё после печального матча в Хорватии. И также говорил, что не держится за своё место. С другой стороны, мы знаем, что есть договорённость между РФС и «Ростовом»: если вернутся международные турниры, то Карпин уйдёт именно из клуба и сконцентрируется на сборной.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На самом деле, эти события вряд ли стоит объединять, потому что у каждого своя предыстория. Если идти хронологически, то всё началось ещё до первого командного собрания. Карпин ездил по футболистам и общался с ними. Спрашивал, что случилось с командой на Евро-2020. Звучали в том числе слова о желании играть в футбол, а не просто сидеть в обороне и навешивать вперёд. Причём именно на Дзюбу — так исторически сложилось.

Тут нужно уточнить, что именно игра от обороны позволила сотворить чудо на ЧМ-2018 и пройти испанцев в 1/8 финала. Достаточно популярный приём, когда новый начальник начинает строить разговор с подчинёнными через «вы понимаете, почему раньше было плохо?». И это безотносительно того, было ли на самом деле плохо. Может, и было, а может, и нет, но важно другое. Карпин решил ставить атакующий футбол и посчитал, что заручился поддержкой футболистов. Первое время сборная показывала хорошие результаты, хотя игра иной раз получалась посредственной.

Валерий Карпин и Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А затем случился тот самый матч с Хорватией, в котором достаточно было сыграть вничью, чтобы получить прямую путёвку на ЧМ-2022. Сборная России не просто проиграла, а отказалась от попытки играть в тот футбол, который хотел видеть тренер. Карпин не стал ссылаться на ливень и заявил, что думает об уходе из сборной. Спустя пару дней выдохнул и успокоился. Сказал, что помог разговор с Романцевым, который поделился ещё более трагичным опытом — переживания из-за того самого поражения от Украины в 1999-м.

Карпин остался, а вот футбол ушёл. По крайней мере, международные турниры. Игра номер один в мире стала ещё политизированнее. Причём на главного тренера давят с обеих сторон. Министр спорта Олег Матыцин среди прочего призвал его определиться, с Россией он или нет. А в Эстонии Карпин не может встретиться за ужином с друзьями, потому что они футболисты сборной и им приходится извиняться за фотографию с россиянином.

Недавно поднялся шум из-за утверждения Карпина, что нашим футболистам по возможности стоит ехать в топовые европейские лиги для развития. Очевидная мысль от человека, который хочет, чтобы сборная России становилась сильнее (в этом заключается его работа, если что). Однако в Карпине почему-то хотят видеть не тренера, а кого-то другого, на что он не подписывался.

Если отношения с министром спорта далеки от гармонии и вряд ли побуждают оставаться на своём посту, то с РФС диалог выстроен лучше. Изначально взаимодействие Карпина шло через Александра Алаева — у них сложились действительно хорошие отношения. Можно даже сказать, дружеские. Затем Алаев возглавил РПЛ и фактически перестал заниматься делами сборной. Насколько нам известно, сейчас отношения Карпина с генсеком РФС Максимом Митрофановым достаточно ровные и деловые.

Валерий Карпин и Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тут ещё нужно учитывать характер Карпина. Он настолько уверен в себе, принципиален и порой даже хамоват, что его невозможно контролировать. Там, где полевой командир возьмёт под козырёк, этот тренер скажет, что действительно думает. Даже если кому-то покажется, что это противоречит корпоративной этике. Карпин не стесняется публично наезжать на РФС, как это было в случае с заявкой «Ростова». Да и вряд ли в Доме футбола все счастливы тем, как тренер критикует введение Fan ID.

Летом 2024 года истекает контракт Карпина с РФС. Захотят ли обе стороны продлить соглашение — непонятно. Жена тренера Дарья Карпина этим же летом возвращается с детьми в Эстонию из-за учёбы дочери. На вопрос, поедет ли Карпин с ними, она ответила, что не знает.

В целом получается уравнение с одним неизвестным — вернут ли Россию к международным турнирам. Всё может быстро измениться, но по состоянию на сегодня выглядит более вероятным продолжение дисквалификации. И тут важно понимать, какие у России дедлайны для участия в отборе ЧМ-2026. Жеребьёвка Лиги наций пройдёт уже через пару месяцев — 8 февраля 2024 года, а сами игры стартуют с сентября 2024-го. И вроде для России плохо, что пришлось упасть в Путь С, но там как раз было бы реальнее выиграть группу и попасть в стыки за последние путёвки на ЧМ-2026.

Что касается основной квалификации, пока непонятно, когда пройдёт жеребьёвка. Возможно, её оттягивают, чтобы у России было больше шансов в ней оказаться. При этом уже известно, что сам отборочный цикл стартует в марте 2025 года. Для сравнения можно взять квалификацию ЧМ-2022, когда отборочный цикл стартовал в марте 2021 года, а жеребьёвку провели в декабре 2020-го. Вероятно, в этот раз она состоится не раньше декабря 2024 года.

Так что вопрос о продлении контракта с Карпиным, скорее всего, придётся решать без окончательного понимания шансов на ЧМ-2026. Хочет ли тренер уйти? Похоже, что он хочет подождать. Если бы было именно желание сменить обстановку, то он мог это сделать, когда появилось предложение от сборной Армении, а контракт с РФС ещё не был продлён. Уехать с семьёй в Эстонию? Это всегда можно, но работать там тренером — далеко не факт. По политическим причинам в нём там могут быть не заинтересованы. Да и как бы ни упал уровень РПЛ в последние годы, кажется, чемпионат Эстонии всё равно ему сильно уступает. Ну а заканчивать карьеру в 55 лет было бы просто странно.