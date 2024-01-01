Трансферное окно в Европе только открылось, а эти переходы уже состоялись

1 января в некоторых ведущих лигах Европы открылось зимнее трансферное окно. В течение месяца у клубов будет возможность покупать или брать в аренду новичков. Рассказываем о сделках, которые уже состоялись.

Луис Суарес: «Гремио» → «Интер Майами» (свободный агент)

Луис Суарес Фото: intermiamicf.com

Дэвид Бекхэм делает всё, чтобы Лионелю Месси было комфортно в Майами. Постепенно в «Интере» собирается клуб тех, кому за 30. И кто когда-то играл с Лео в «Барселоне». Жорди Альба, Серхио Бускетс, а теперь и Луис Суарес. Переход уругвайца нельзя назвать неожиданным, ведь об этом регулярно писали на протяжении предыдущих месяцев. Ветеран подписал контракт по схеме «1+1» (по данным инсайдера Фабрицио Романо).

Американский клуб объявил о переходе, выложив милое фото. На нём дети сидят в футболках «Интер Майами» с фамилиями Месси, Альбы, Бускетса и Суареса. К слову, сам Суарес провёл достаточно приличный сезон в Бразилии. Он отыграл 33 матча в Серии А в составе «Гремио» и набил хорошую статистику (17 голов, 11 ассистов). После перехода в «Интер» Луис заявил, что рассчитывает на титулы в составе этого клуба.

Эмиль Форсберг: «РБ Лейпциг» → «Нью-Йорк Ред Буллз»

Эмиль Форсберг Фото: newyorkredbulls.com

Форсберг отыграл в составе «Лейпцига» девять лет. Швед прошёл путь от второй Бундеслиги до плей-офф Лиги чемпионов. Две победы в Кубке Германии, одна — в Суперкубке страны. 324 матча, 71 гол, 69 результативных передач, статус легенды «Лейпцига». Теперь Форсберг продолжит карьеру за океаном — конечно, в клубе концерна «Ред Булл». Полузащитник подписал контракт по схеме «2+1», который вступил в силу с 1 января 2024 года.

Форсберг занимает второе место в истории «Лейпцига» по числу проведённых матчей и четвёртое — по забитым мячам. Ему принадлежит клубный рекорд по результативным передачам. Он провёл 41 матч в Лиге чемпионов и забил там 11 мячей — лучшие показатели в истории «Лейпцига». «Я провёл девять потрясающих лет в «Лейпциге», — сказал Форсберг. — Этот клуб стал для меня вторым домом. Я провёл более четверти своей жизни в удивительном городе и прекрасном клубе. Никогда не забуду всё, что пережил здесь».

Уго Льорис: «Тоттенхэм» → «Лос-Анджелес»

Уго Льорис Фото: ФК «Лос-Анджелес»

Французский вратарь провёл в «Тоттенхэме» 11,5 года и отыграл за это время 444 матча. Льорис пропустил концовку прошлого сезона из-за проблем со здоровьем (травмы колена и бедра), а в этом ни разу не вышел на поле. Сейчас лондонский клуб делает ставку на другого вратаря — Гильельмо Викарио.

В последний день 2023 года «Тоттенхэм» обыграл дома «Борнмут» (3:1), а Льорис перед матчем вышел на поле и попрощался с болельщиками. «Пришло время сказать «прощай». Но это прощание от игрока, а не от человека. Я буду футболистом «шпор» до конца жизни», — заявил Льорис. Кстати, свой главный трофей в карьере Уго завоевал в России — в 2018 году он стал чемпионом мира.

Элиф Элмас: «Наполи» → «РБ Лейпциг» (€ 24 млн)

Элиф Элмас (слева) Фото: РБ «Лейпциг»

«Наполи» проводит достаточно скомканный сезон. От той магии, что была в прошлом сезоне, почти ничего не осталось. Но клуб заработал на трансфере футболиста сборной Северной Македонии. В 2019-м «Наполи» купил Элмаса за € 16,2 млн, а теперь продал за € 24 млн. В составе неаполитанцев Элиф стал чемпионом Италии и победителем Кубка страны, а также добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В этом сезоне Элмас провёл 16 матчей во всех турнирах (два гола, две жёлтых карточки), но отбегал в общей сложности всего 477 минут. Футболист подписал контракт с «Лейпцигом» до 2028 года и уже 2 января 2024 года начнёт работать в тренировочном лагере команды. Боссы «быков» подчеркнули, что им было важно оперативно отыскать атакующего игрока после ухода Форсберга.

Густаво Скарпа: «Ноттингем Форест» → «Атлетико Минейро» (€ 5 млн)

Густаво Скарпа Фото: atletico.com.br

«Ноттингем» вернулся в АПЛ весной 2022-го и к концу года приобрёл более 20 новичков. Одним из таких стал атакующий полузащитник Густаво Скарпа, которого выцепили из чемпионата Бразилии. До того момента футболист играл исключительно на родине и завоевал там восемь трофеев, включая две победы в Кубке Либертадорес с «Палмейрасом».

В Англии у парня не получилось — всего 10 матчей. Помешала в том числе и травма колена. Перед стартом этого сезона Скарпу отправили в аренду в «Олимпиакос», но он и там не закрепился в основе. Теперь 30-летний бразилец возвращается на аренду. «Атлетико Минейро» выложил за него € 5 млн, а сам игрок подписал контракт на четыре года.

Жонни Кардозо: «Интернасьонал» → «Бетис» (€ 6 млн)

Жонни Кардозо Фото: realbetisbalompie.es

Американский футболист оказался в основной команде «Интернасьонала» четыре года назад. С того момента отыграл за бразильский клуб 144 матча, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Помимо этого, на счету Кардозо девять матчей в составе сборной США. Впереди 22-летнего игрока ждёт первый опыт выступления в Европе. «Бетис» уже давно следил за футболистом. Предполагалось, что Кардозо присоединится к испанскому клубу перед стартом сезона-2024/2025, но сделку ускорили на полгода. Американец подписал контракт до лета 2029-го.

Бруно Мендес: «Коринтианс» → «Гранада» (свободный агент)

Бруно Мендес Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Ещё один футболист, покинувший Южную Америку ради Европы. Защитник Мендес предыдущие четыре года провёл в Бразилии, где поиграл за «Коринтианс» и «Интернасьонал». На счету 22-летнего футболиста шесть матчей за сборную Уругвая, но в отборе ЧМ-2026 он провёл на поле всего 26 минут (22 — в игре с Бразилией).

«Гранада» заполучила Мендеса бесплатно, поскольку у него истёк срок контракта с «Коринтиансом». Испанский клуб нуждался в укреплении обороны, поскольку пропустил уже 40 мячей в Ла Лиге. Мендес подписал договор до 2027 года, однако у него есть возможность расторгнуть договор в случае вылета команды из Примеры. Ранее сообщалось, что в услугах игрока был заинтересован ЦСКА, однако футболист отказался от переезда в Россию.

Жаилсон: «Палмейрас» → «Сельта» (свободный агент)

Жаилсон Фото: rccelta.es

Это не первая поездка бразильца в Европу. В период с 2018 по 2020 год он отыграл 63 матча в составе «Фенербахче». А после этого укатил в Китай, но там у Жаилсона не сложилось. Он провёл там всего шесть матчей, а потом у него возникли проблемы со въездом в страну. Наилучших результатов бразилец добился на родине. Он стал победителем Кубка Либертадорес с «Гремио», а вместе с «Палмейрасом» дважды победил в чемпионате страны. В 28 лет Жаилсон впервые в карьере оказался в топовой европейской лиге. Он подписал контракт до лета 2025 года с опцией продления.

Эрик Бейи: «Бешикташ» → «Вильярреал» (свободный агент)

Эрик Бейи Фото: villarrealcf.es

Африканский защитник оказался в «Бешикташе» в сентябре 2023 года, но сменил клуб уже через четыре месяца. Он отбегал в Турции всего восемь матчей. Были и травмы, было и отстранение от основной команды. После дерби с «Фенербахче» (1:3) Бейи, как и ещё нескольких игроков, убрали из состава. Руководство посчитало, что Эрик непрофессионально делает свою работу и негативно влияет на атмосферу внутри команды. Бейи вернулся в «Вильярреал», откуда он переходил в «МЮ» в 2016 году.

И ещё один любопытный момент. Бейи утверждал, что во время игры в Стамбуле ему угрожал некий агент. Тот требовал с игрока денег за посреднические услуги при переходе футболиста в «Бешикташ». При этом отец Эрика заявил, что его сын не заключал контрактов с другими агентами. Дошло до того, что злоумышленник регулярно глумился над Бейи, когда тот совершал ошибки в матчах.

Донни ван де Бек: «Манчестер Юнайтед» → «Айнтрахт» (аренда)

Донни ван де Бек Фото: ФК «Айнтрахт»

Ван де Бек наконец-то ушёл из «Манчестер Юнайтед». Кажется, тот случай, когда довольны обе стороны. Правда, пока нидерландец покинул «МЮ» на правах аренды, но у «Айнтрахта» есть право выкупа. В этом сезоне 26-летний полузащитник провёл всего 21 минуту на поле (две — в АПЛ). В такой ситуации смена обстановки — вполне логичное решение. Три года назад «МЮ» купил игрока у «Аякса» за € 39 млн, но с того момента он так и не закрепился в составе английского клуба. Была аренда в «Эвертон», а теперь Донни укатил в Германию.

Саломон Рондон: «Ривер Плейт» → «Пачука» (свободный агент)

Хосе Саломон Рондон Фото: ФК «Пачука»

Тот самый форвард, отыгравший в общей сложности более 100 матчей за ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». В начале 2023 года Рондон переехал в Аргентину — подписал контракт с «Ривер Плейт». Там он отыграл 35 матчей и забил 10 мячей. Однако в конце года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Причина — семейные трудности и проблемы с адаптацией. Рондон отказался от варианта с переходом в колумбийскую лигу и подписал договор с мексиканской «Пачукой». Он рассчитан до декабря 2025 года.

Лукас Бералдо: «Сан-Паулу» → «ПСЖ» (€ 20 млн)

Лукас Бералдо Фото: psg.fr

Ранее сообщалось, что этим центральным защитником интересовался «Зенит». В итоге бразилец продолжит карьеру в одном из топовых клубов Европы. Парижане ради приобретения 20-летнего игрока расщедрились на € 20 млн. Естественно, до этого Бералдо играл исключительно на родине. Он подписал с «ПСЖ» контракт на 5,5 года и взял себе 35-й номер. Сам Бералдо после трансфера назвал этот переход важным шагом в карьере.