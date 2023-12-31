Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года

2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. В том числе футбольных. Некоторые из них длятся не первый год, а какие-то только родились. Мы вспомнили самые интересные и предлагаем вам выбрать главный в уходящем году.

В ходе голосования сюжеты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.