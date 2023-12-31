Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года

2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. В том числе футбольных. Некоторые из них длятся не первый год, а какие-то только родились. Мы вспомнили самые интересные и предлагаем вам выбрать главный в уходящем году.
В ходе голосования сюжеты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в ЛЧ
Мемы про трофей Лиги чемпионов и Хосепа Гвардиолу стали классикой. Испанец постоянно проходил в решающие раунды: сначала с «Баварией», а затем и с «Сити». Но неизменно проваливался. Две Лиги чемпионов с «Барселоной» так и оставались единственными «ушастыми» в коллекции Пепа. Но в прошедшем сезоне плохая для Гвардиолы традиция прервалась. «Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории, а испанец обнулил серию из 12 лет без главного евротрофея. Причём «горожане» сделали это в нетипичном для себя стиле, добыв трудовую победу над «Интером». Но как же Гвардиола был доволен!
Чемпионская развязка Бундеслиги в последнем туре
Дортмундская «Боруссия» была близка к тому, чтобы скинуть «Баварию» с её насеста. Для этого команде Эдина Терзича нужно было обыграть дома в последнем туре «Майнц». Тогда даже гостевая победа «Баварии» над «Кёльном» не меняла ничего – «Боруссия» становилась чемпионом. Однако дортмундцы умудрились сыграть вничью – 2:2. А «Бавария» в параллельной встрече одержала победу над «Кёльном» (2:1), в итоге забрав трофей. В 11-й раз подряд! А на игроков «Боруссии» после финального свистка было больно смотреть. Особенно на капитана Марко Ройса, упустившего реальный шанс наконец-то стать чемпионом Германии. Главная драма на финише евросезона-2022/2023.
Победа «Наполи» в Серии А
«Наполи» не побеждал в чемпионате Италии со времён Диего Марадоны. Перед прошедшим сезоном не было явных намёков, что серия без золота прервётся. Однако Лучано Спаллетти собрал в Неаполе классную команду, которая влюбляла в себя своей игрой. «Наполи» добывал победу за победой, продвигаясь к долгожданному чемпионству. Казалось, неаполитанцы могут оступиться в решающий момент, но нет. Они добрались до титула, выиграв Серию А впервые за 33 года. Чемпионов носили на руках: Спаллетти, Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и другие представители «золотой» команды стали иконами Неаполя.
Лидерство «Краснодара» в РПЛ
В РПЛ появилась чемпионская интрига? На зимнюю паузу лидером ушёл «Краснодар». В чемпионате России клуб не из Москвы или Санкт-Петербурга ещё ни разу не завершал первую часть сезона на первом месте (с момента перехода на «осень-весна»). Команда Владимира Ивича не всегда радует остроатакующим футболом, но главное – даёт результат. Один из самых интригующих сюжетов, перетекающий в 2024-й. Сможет ли «Краснодар» впервые в истории стать чемпионом? Ответ узнаем весной.
Гарри Кейн уехал из «Тоттенхэма» в «Баварию»
Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма». Но это звание форвард мог и не заработать, если бы раньше покинул клуб. Англичанином активно интересовались топ-клубы, но по тем или иным причинам форвард не покидал «Тоттенхэм». И мысль, что Гарри закончит карьеру в Лондоне, становилась всё реальнее с каждым годом. Но летом 2023-го «Тоттенхэм» всё же отпустил капитана. За Кейном пришла «Бавария», заплатившая рекордную в своей истории сумму – € 95 млн. Вряд ли мюнхенцы жалеют о покупке. Кейн разрывает: 25 голов и восемь ассистов в 22 встречах сезона!
Футбольный бум в США из-за Лео Месси в «Интер Майами»
В 2021 году мы попрощались с Месси в «Барселоне», а по итогам сезона-2022/2023 проводили Лео из Европы. Аргентинец выиграл ЧМ и снизил градус давления на себя на закате карьеры. Месси отправился покорять МЛС и делать соккер крутым. Лионель стал футболистом «Интер Майами». Сколько же внимания приковал Месси к местному футболу! Эпичности добавило, что «Интер Майами» вместе с аргентинцем с ходу выиграл Кубок лиг. А видео каждого гола Месси в США набирали десятки миллионов просмотров. Бесценная пиар-кампания и классный сюжет. Респект Дэвиду Бекхэму за проделанную работу!
Массовый поток звёзд в Саудовскую Аравию
За прошедший год Саудовская Аравия превратилась в мощного соперника для европейских клубов. Ближний Восток соблазняет футболистов огромными зарплатами. В Саудовскую Аравию едут не только звёзды, чья карьера идёт на спад, но и футболисты в расцвете сил. Первым путь открыл в конце 2022-го Криштиану Роналду – и понеслось. Неймар, Бензема, Канте, Фабиньо, Фирмино, Малком, Милинкович-Савич, Мане, Лапорт – все они оказались в саудовских клубах. Ещё пару лет назад представить такое было невозможно. Трансферные новости лета 2023-го отправляли в Саудовскую Аравию чуть ли не каждую звезду. Кто из топов переберётся на Ближний Восток в 2024 году?
Арсен Захарян уехал в Европу
То, чего мы ждали более года, случилось – Арсен Захарян уехал в европейский чемпионат. В 2022-м парня отправляли в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с переводом денег. Затем СМИ отправляли полузащитника в различные клубы, но настойчивее всех оказался «Реал Сосьедад». В августе баски оформили сделку с «Динамо», заплатив за россиянина € 13 млн. Мы получили ещё одного российского футболиста в топ-лиге. Пока что Арсен не слишком результативен: один голевой пас в 17 матчах. Но 20-летний хавбек прогрессирует в Сан-Себастьяне. Всё лучшее – впереди.
Страдания РПЛ из-за погодных условий
Начало декабря ознаменовалось мощным снегопадом в Москве. Он совпал с матчами 17-го тура РПЛ. Встреча ЦСКА с «Ростовом» вошла в историю российского футбола благодаря снегу. Судья Рафаэль Шафеев не отменил матч и принял решение играть. По ходу встречи на поле выбегали работники с лопатами и чистили линии разметки и штрафную. А на поле в снегу бились футболисты.
Легендарной получилась фотография полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в перерыве, на голове которого образовались сосульки. Отметим, что ранее в снегу в рамках 16-го тура бились «Балтика» и «Спартак» в Калининграде. Тогда возник вопрос о красных мячах и разметке в РПЛ, а также об альтернативных комплектах: заявленные за неделю до игры белые футболки спартаковцев сливались со снегом. В общем, катаклизм подарил много поводов для дискуссии.
Марио Фернандес в «Зените», Хесус Медина в «Спартаке»
Лето 2023 года стало громким для РПЛ. Трансферное окно «подогрели» футболисты, связанные с ЦСКА. Защитник Марио Фернандес обещал вернуться из Бразилии в армейский клуб, но в итоге оказался в «Зените». А хавбек Хесус Медина перебрался из ЦСКА к принципиальному сопернику – «Спартаку». Дважды болельщики армейцев оказались в неприятном положении. Интересно, что Медина забил ЦСКА в очном матче, принеся красно-белым ничью. А Фернандес устроил забег после гола «Зенита» в ворота Игоря Акинфеева. Вот такая вот «любовь» у бразильца с российским паспортом и у парагвайца к бывшему клубу.
Массовая закупка «Челси»
Футболисты в лондонском клубе появлялись настолько часто, что запомнить их всех могли только хардкорные фанаты. За время, когда клуб перешёл от Романа Абрамовича в руки американского консорциума BlueCo, новыми владельцами было потрачено более € 1 млрд! Пока что вложения не оправдываются: 12-е место в прошлом сезоне АПЛ и 10-е – в текущем. Но было крайне весело наблюдать, как «Челси» забирает одного игрока за другим.
Частичная продажа «Манчестер Юнайтед»
Болельщики «МЮ» мечтают, чтобы семья Глэйзеров продала клуб. В середине 2023 года казалось, что мечта осуществится. К покупке «Юнайтед» был близок катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани. The Guardian сообщал, что он предложил Глэйзерам более $ 7,5 млрд. Однако сделка не состоялась. Зато в конце года 25% акций «Манчестер Юнайтед» приобрёл английский бизнесмен Джим Рэтклифф. Он заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн. Означает ли это новую эру в клубе или всё будет по-старому?
Скандал с VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Большой скандал случился в матче 7-го тура АПЛ-2023/2024 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1). Вингер «красных» Луис Диас забил гол на 34-й минуте. Однако мяч отменили из-за офсайда по решению VAR. Судья Саймон Хупер возобновил встречу, однако видеоассистент Даррен Ингланд заметил, что гол всё же отменён ошибочно – Диас не был «вне игры».
Но было уже поздно. Ошибка, стоившая «Ливерпулю» потенциальных очков. Вскоре после окончания матча PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) признала отмену гола Диаса «явной и очевидной фактической ошибкой». Но на финальном результате встречи это никак не сказалось. После историю комментировали многие эксперты, Юрген Клопп негодовал, а вопрос изменения правил трактовки VAR снова стал актуален.
Георгий Джикия — больше не лидер «Спартака»
«Спартак», как и всегда, остаётся источником новостей. Одна из главных историй 2023-го – потеря Георгием Джикией места в основе. Капитан «Спартака» проигрывает конкуренцию Срджану Бабичу и Алексису Дуарте. Тренер Гильермо Абаскаль посадил защитника сборной России в запас. Это первый случай для Георгия в «Спартаке», когда он потерял место в составе. Непривычно.
Интриги добавляет, что летом 2024-го у футболиста заканчивается контракт с клубом. Уже с января он может вести переговоры с другими командами. Хотя гендиректор «Спартака» Олег Малышев отмечал, что у клуба намечается общение с Джикией: «На данный момент переговоры не проходили. Пройдут ли? Пройдут». Останется ли Георгий в «Спартаке»? И найдёт ли Абаскаль ему место в составе? Сюжет, который переносится на следующий год.
Серхио Рамос сыграл с «Реалом»
Серхио Рамос – многолетний капитан и символ «Реала». Но в 2021-м он покинул Мадрид по истечении контракта, перебравшись в «ПСЖ». Два года во Франции получились не самыми успешными. По окончании соглашения Рамос оказался свободным агентом. СМИ отправляли Серхио в Саудовскую Аравию, но в итоге он вернулся в родную «Севилью». Следовательно, нас ожидала битва Рамоса с «Реалом». И она состоялась в 10-м туре Примеры. Как же непривычно было видеть Серхио в футболке другого клуба во встрече с мадридцами!
Килиан Мбаппе так и не выбрал: «ПСЖ» или «Реал»?
Сериал, длящийся не первый год. Килиан Мбаппе выбирает, где проведёт ближайшие годы – в Париже или Мадриде. Ситуация, от которой устали если не все, то многие. Летом форвард мог перебраться в «Реал», но в итоге выбрал отработать контракт с «ПСЖ» до конца. В январе остаётся полгода до конца соглашения, и Мбаппе придётся выбирать свою судьбу.
The Atheltic сообщает, что «Реал» ожидает ответ от француза до середины января. Либо он подпишет контракт с мадридцами, либо «никогда не окажется в клубе». El Chiringuito сообщает, что Килиан не продлит соглашение с парижанами и переедет в Мадрид. Посмотрим, чем закончится сага.