«Сосьедад» сенсационно проигрывал к 90+6-й минуте. Но спасся после выхода Захаряна

Плохая новость в том, что место в Лиге чемпионов на следующий сезон всё дальше.

«Реал Сосьедад» ещё не потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Тем более если Испания по итогам еврокубкового сезона финиширует в топ-2 рейтинга УЕФА, то пятое место также станет лигочемпионским. Но «Сосьедаду» необходимо стабильно побеждать, с чем в последних турах возникли проблемы. За четыре матча — три ничьих. Но забрать победу баски могли в домашней встрече с «Алавесом».

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе. 20-летний футболист имеет на своём счету всего один голевой пас в сезоне. Тренер Иманол Альгуасиль вряд ли удовлетворён таким результатом. И по этой причине Захарян начинал матч на скамейке. Встреча началась с владения «Сосьедада» и попыток прощупать оборону «Алавеса». В случае потери хозяева шли в свой классический высокий прессинг, но удивить гостей не получалось. Да и первый опасный момент появился именно у «Алавеса»: на 15-й минуте они убежали в быструю атаку, а в итоге полузащитник Хон Альдалур нанёс удар. Защитник «Сосьедада» Игор Субельдия выставил ногу и спас свою команду. А дальше продолжился классический сценарий: «Сосьедад» катал мяч, «Алавес» успешно оборонялся.

По истечении 30 минут отличный шанс упустил вингер «Сосьедада» Оярсабаль, а через несколько мгновений случился ключевой момент: голкипер хозяев Ремиро сыграл рукой за пределами штрафной, за что получил красную. Теперь задача обороняться для «Алавеса» становилась намного легче, а «Сосьедад» получил минус игрока в атаке — поле покинул форвард Андре Силва, и вместо него появился запасной 22-летний голкипер Унай Марреро Ларраньяга (первый матч в сезоне Примеры). Рисунок игры изменился: теперь уже «Алавес» чаще оказывался с мячом. Но до конца первого тайма команды не порадовали опасными моментами.

Вторые 45 минут на удивление начались с давления «Сосьедада». Будто и не было у команды численного меньшинства. А Микель Оярсабаль снова упустил отличный момент: после углового пытался он протолкнуть мяч в ворота «Алавеса», но с линии мяч вынес Рафа Марин. Также во втором тайме повысился градус борьбы. Судья Виктор Гарсия Вердура показывал жёлтые карточки, но игроки обеих команд не унимались. Дошло до того, что форвард «Алавеса» Саму Омородион наступил на живот защитнику «Сосьедада» Робену Ле Норману, но арбитр простил нападающего.

А на 74-й минуте произошло то, чего не ожидали болельщики хозяев. Экс-игрок «Сосьедада» Андер Гевара на замахе убрал Микеля Мерино, но полузащитник басков срубил соперника в своей штрафной. Бесспорный пенальти. Как бы ни сокрушались футболисты «Сосьедада», решения судьи это не изменило. Луис Риоха подошёл к 11-метровой отметке и уверенно развёл мяч и голкипера Марреро. 1:0 в пользу «Алавеса» за 15 минут до конца матча — сенсация!

«Реал Сосьедад» — «Алавес» — 1:1 Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Сосьедад» спешно пошёл в атаку. Особенно активен был Такефуса Кубо, накручивавший гостей на правом фланге. Время текло, а убойных моментов не было. Но на 88-й минуте «Сосьедад» заработал пенальти! Правда, Вердура отменил его после просмотра VAR. Защитник «Алавеса» Рафа Марин сыграл чисто в мяч, а уже потом врезался в Субельдию.

К основному времени судья добавил восемь минут. И как же «Сосьедад» начал давить! У Кубо был шикарный удар, после которого мяч попал в перекладину. А на 90+3-й минуте на поле появился Арсен Захарян. Россиянин сразу же классно включился в матч: сначала с острого угла зарядил по воротам «Алавеса», а затем подал угловой, с которого пробил головой Умар Садик.

Но спасение пришло с неявного момента! Мяч несуразно скакал рядом со штрафной «Алавеса», в итоге отскочил к Субименди, а тот поразил ворота гостей. Захарян вышел — «Сосьедад» спасся!

«Реал Сосьедад» — «Алавес» — 1:1 Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Алавес» упустил победу, но добыл важное очко. Команда чуть отодвинулась от зоны вылета. А «Сосьедад» остался шестым. Шансы на топ-5 всё ещё есть, но с каждым туром и с каждым потерянным очком надежды на Лигу чемпионов уходят всё дальше.