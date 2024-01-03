«Милан» забил гол-шедевр в Кубке Италии. Феноменальный проход защитника через полполя!

«Милан» начал 2024 год победой в Кубке Италии. Команда Стефано Пиоли расправилась в 1/8 финала с «Кальяри».

В кубковом матче состав «Милана» был далёк от оптимального. По решению главного тренера Стефано Пиоли либо из-за травм в стартовом составе «россонери» отсутствовали голкипер Меньян, Томори, Тшау, Муса, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау и Жиру. Из основных игроков во встрече с «Кальяри» с первых минут вышли Эрнандес (Тео занял позицию центрального защитника), капитан Калабрия и Рейндерс. Место в воротах занял 40-летний Миранте.

И уже на 7-й минуте возрастной голкипер суперсейвом спас «Милан» от быстрого пропущенного гола. «Кальяри» лучше начал матч, а «Милану» потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к своему новому лицу. Команда Клаудио Раньери должна был забивать после углового, когда форвард Петанья здорово сыграл на опережение на ближней штанге, тем не менее Миранте потащил сложнейший мяч. Но потом «Милан» забрал мяч, завладел игровым преимуществом. А Йович стал находить моменты. И если первый свой шанс загубил, то второй реализовал. На исходе получаса игры Эрнандес сделал заброс из глубины в штрафную на центрфорварда, серб, показалось, не очень хорошо обработал мяч, но получилось как раз удачно. Греческий защитник «Кальяри» Хацидиакос растерялся, и Йович оказался один в один с голкипером.

Перед перерывом Эрнандес сотворил второй гол — настоящий шедевр! Француз перехватил мяч и в своём стиле прошёл через полполя на дриблинге, а в штрафной вырезал передачу на Йовича. Лука оформил дубль, правда, не без помощи допустившего ошибку голкипера Радуновича. После того как появились слухи о возможном переходе серба в «Локомотив», критикуемый болельщиками и журналистами форвард ожил. У Йовича уже пять голов за последний месяц, а до того было ноль.

«Кальяри» после пары пропущенных голов в первом тайме «заскучал» на поле. Команда Раньери не показывала «Милану», что готова землю грызть ради победы в Кубке Италии. Темп был не очень высоким, а мастерства, чтобы сделать что-то на классе, гостям недоставало. В итоге уже в дебюте второго тайма счёт стал крупным. В штрафной «Кальяри» возник сумбур, у одного игрока «Милана» не получился удар, но мяч подобрал другой (Траоре) и без помех пробил из-под обозначавшего опёку Оберта. Снова неудачно сыграл голкипер Радунович. Мяч залетел в ворота от его рук.

Траоре после гола Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Милан» спокойно контролировал игру — для команды Пиоли эта встреча превратилась в активную тренировку перед выездным матчем 19-го тура Серии А с «Эмполи». Надо догонять «Ювентус» и «Интер», от которых «россонери» отстают соответственно на семь и девять очков. Эрнандес продолжал лететь вперёд, желая оформить хет-трик из голевых передач. В концовке главный тренер хозяев выпустил на замены совсем юных, 18-летних Бартезаги и Дзероли. Вдвоём они моложе голкипера Миранте!

«Кальяри» едва не отобрал у «Милана» крупную победу. На 87-й минуте неточная передача 18-летнего центрбека Шимича, игравшего в основе, обернулась контрвыпадом на ворота «россонери», а Миранте пропустил после удара бразильца Пауло из-за штрафной. Отчасти ошибку опытного голкипера спровоцировал рикошет — мяч поменял направление движения.

Однако в компенсированное время забил и вышедший на замену лидер «Милана» Леау. Команда Пиоли организовала быструю атаку три в четыре, а португалец, обыграв в штрафной Цаппу, точно пробил в дальний нижний угол. За 20 с небольшим минут на поле Леау нанёс четыре удара — последний оказался самым точным.