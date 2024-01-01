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Главные футбольные матчи 1-8 января: Головин, Миранчук, Захарян, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Интер, Арсенал, ПСЖ

Битвы топ-клубов АПЛ и игры кубков с участием россиян. 20 крутых матчей новогодних каникул
Кирилл Закатченко
Главные футбольные матчи 1-8 января
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Комментарии
Нас ждут новые разборки «Ливерпуля» с «Арсеналом». А у «ПСЖ» есть шанс взять первый трофей в сезоне.

В России пришло время новогодних каникул. Но европейский футбол живёт без перерыва. Мы отобрали для вас лучшие матчи первых дней 2024 года. Рейтинг будет сформирован на основе ваших голосов. У вас есть возможность выбрать матчи, которые вы ждёте больше других.

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Рейтинг: 20 самых интригующих матчей 1-8 января
«Арсенал» — «Ливерпуль»
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
1 место

«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 7 января, 19:30

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Как вам такое? Спасибо жеребьёвке. Обе команды сейчас бьются за самые высокие места, у обеих достаточно плотный календарь. На всякий случай напомним, в случае ничьей нас ждёт переигровка на «Энфилде». Но наверняка это не входит в планы ни тех, ни других. Кстати, в последних четырёх матчах в Лондоне команды ни разу не играли вничью (три победы «Ливерпуля», одна — «Арсенала»).

«Жирона» — «Атлетико»
Фото: Getty Images
2 место

«Жирона» — «Атлетико»: среда, 3 января, 23:30

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жирона» — одно из открытий всего европейского сезона. По итогам 18 туров в Примере команда делит лидерство с «Реалом». Правда, впереди у каталонского клуба достаточно сложный матч. Впрочем, в последнее время «Атлетико» плохо играет на выезде — три поражения подряд. А вот «Жирона» на своём стадионе проиграла только «Реалу». Увидим ли мы ещё одну сенсацию от хозяев? Или «Атлетико» отберёт очки и поможет «Реалу»?

«Ланс» — «Монако»
Фото: Getty Images
3 место

«Ланс» — «Монако»: воскресенье, 7 января, 16:30

«Монако» начнёт 2024 год кубковой игрой с «Лансом». Монегаски неплохо закрыли 2023-й — три победы в четырёх матчах. Правда, в последнем туре Лиги с «Тулузой» (2:1) потеряли Александра Головина, который не справился с эмоциями и наиграл на красную карточку. Кстати, 7 января 2023 года «Монако» уступил «Родезу» в серии пенальти и вылетел из Кубка Франции. Как будет на этот раз?

«Малага» — «Реал Сосьедад»
Фото: Getty Images
4 место

«Малага» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 7 января, 23:00

Кубок Испании . 1/16 финала
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Малага
Малага
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Естественно, мы рассчитываем, что в таком матче Захаряну предоставят как можно больше времени. Если, конечно, позволит здоровье. На предыдущих стадиях «Реал Сосьедад» одержал две победы со счётом 1:0, а Арсен в обоих случаях выходил с первых минут. «Малага» сейчас представляет третий по силе дивизион испанского футбола и занимает там третье место.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images
5 место

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: понедельник, 1 января, 23:00

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч АПЛ в новом году примет легендарный «Энфилд». У «Ливерпуля» нет права на ошибку, ведь преследователи очень близко. А самое главное, что «Сити» уже сократил отставание до двух очков. «Ньюкасл», в свою очередь, попрощался с еврокубками, а в чемпионате находится в середине таблицы. На стороне «Ливерпуля» статистика личных встреч — в пяти последних матчах побеждают исключительно мерсисайдцы.

«Реал Сосьедад» — «Алавес»
Фото: Getty Images
6 место

«Реал Сосьедад» — «Алавес»: вторник, 2 января, 21:15

Испания - Примера . 19-й тур
02 января 2024, вторник. 21:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» проведёт первый матч в 2024 году на домашнем стадионе, а его соперником будет «Алавес» (15-е место в Ла Лиге). Клуб из Сан-Себастьяна не проигрывает в течение шести матчей в турнире (три победы, три ничьих). Правда, в последнее время команда Арсена Захаряна разучилась забивать — два матча подряд завершились нулевой ничьей. «Реал Сосьедад» трижды подряд обыгрывал «Алавес» на своём поле и не пропустил в этих матчах ни одного мяча.

«ПСЖ» — «Тулуза»
Фото: Getty Images
7 место

«ПСЖ» — «Тулуза»: среда, 3 января, 22:45

Суперкубок Франции 2023 . Финал
03 января 2024, среда. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «ПСЖ» есть возможность начать новый год с трофея. Если парижане обыграют «Тулузу», то Луис Энрике возьмёт первый кубок во главе столичного клуба. В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом страны, а соперник завоевал Кубок. Кстати, «Тулуза» не может обыграть парижан на протяжении девяти матчей. Но кто вспомнит об этом, если она добьётся успеха в Суперкубке?

«Рома» — «Аталанта»
Фото: Getty Images
8 место

«Рома» — «Аталанта»: воскресенье, 7 января, 22:45

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не исключено, что к 7 января Алексея Миранчука уже не будет в «Аталанте» и в Рим он уже не полетит. Обе команды сейчас соседствуют в таблице Серии А. «Аталанта» находится на пятой строчке, «Рома» — на шестой. Важный нюанс — с 2014 года римляне только один раз обыграли бергамасков на своём стадионе. Но сделали они это при Жозе Моуринью (в марте 2022 года).

«Аталанта» — «Сассуоло»
Фото: Getty Images
9 место

«Аталанта» — «Сассуоло»: среда, 3 января, 20:00

Кубок Италии . 1/8 финала
03 января 2024, среда. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжает игнорировать Алексея Миранчука. Хотя россиянин периодически за 10 минут на поле делает больше, чем другие футболисты за весь матч. Вовсю идут разговоры о возможной аренде Алексея. Кубковый матч — отличный шанс Миранчука проявить себя. Наверняка тренер даст россиянину игровую практику, учитывая плотный календарь. Вопрос в том, сколько минут получит Миранчук?

«Торино» — «Наполи»
Фото: Getty Images
10 место

«Торино» — «Наполи»: воскресенье, 7 января, 17:00

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне «Наполи» страшно штормит. Год назад команда Лучано Спаллетти выносила всех в Серии А, а потом закономерно завоевала скудетто. Но бывший тренер «Зенита» теперь работает в сборной Италии, а команда находится за пределами зоны Лиги чемпионов. Сезон она начала под руководством Руди Гарсии, а сейчас ею рулит Вальтер Маццарри. Получается пока так себе. «Наполи» с треском вылетел из Кубка Италии, а его серия без побед во всех турнирах насчитывает три матча. Более того, в этих встречах у неаполитанцев ни одного забитого мяча. «Торино» находится всего в четырёх очках и в случае победы сократит отставание до минимума.

«Милан» — «Кальяри»
Фото: Getty Images
11 место

«Милан» — «Кальяри»: вторник, 2 января, 23:00

Кубок Италии . 1/8 финала
02 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» первый матч в 2024 году проведёт в Кубке Италии. Ранее из турнира вылетели «Интер» и «Наполи», так что красно-чёрным важно избежать недооценки соперника. В противном случае можно повторить участь других топ-клубов Италии. С другой стороны, «Милан» ни разу не проигрывал «Кальяри» на своём поле в ХХI веке. Если фаворит справится с сардинцами, то сыграет в четвертьфинале либо с «Аталантой», либо с «Сассуоло».

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»
Фото: CameraSport via Getty Images
12 место

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»: пятница, 5 января, 23:00

Кубок Англии . 1/32 финала
05 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Топовые английские клубы в конце первой недели 2024 года ждут кубковые встречи. «Тоттенхэм» встретится с достаточно удобным соперником. 1:0, 4:0, 5:0, 1:0 — результаты предыдущих матчей команд в Лондоне. Исходя из такой статистики, напрашивается только один вопрос: забьют ли гости хотя бы один мяч? Или снова проиграют всухую?

«Лас-Пальмас» — «Барселона»
Фото: Getty Images
13 место

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: четверг, 4 января, 23:30

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нестабильная игра привела к тому, что «Барселона» отстала от дуэта лидеров уже на семь очков. Впереди гостевая встреча с середняком — «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке. Кстати, сама «Барселона» пока ни разу не проигрывала на выезде в этом сезоне (речь о Примере). С другой стороны, в последних пяти гостевых матчах турнира она одержала всего одну победу. Как будет на этот раз?

«Интер» — «Верона»
Фото: Getty Images
14 место

«Интер» — «Верона»: суббота, 6 января, 14:30

Италия - Серия А . 19-й тур
06 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч субботней программы 19-го тура Серии А пройдёт в Милане. Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» постарается одержать пятую победу в последних шести матчах. Тем более что команда Симоне Индзаги подходит к игре с запредельным настроем. В предыдущем туре она потеряла очки в матче с «Дженоа» (1:1), и «Ювентус» сократил отставание от лидера до двух очков. «Верона», в свою очередь, отчаянно бьётся за выживание и пока занимает четвёртое с конца место в таблице.

«Уиган Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
15 место

«Уиган Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: понедельник, 8 января, 23:00

Кубок Англии . 1/32 финала
08 января 2024, понедельник. 23:15 МСК
Уиган Атлетик
Уиган
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» ужасно завершил 2023 год. Судите сами — всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. Да и качество футбола явно не радует болельщиков манкунианцев. «МЮ» бесславно завершил выступление в группе Лиги чемпионов (последнее место), откатился на седьмое место в АПЛ и покинул Кубок английской лиги. Для полного счастья не хватает вылета из Кубка Англии. Может быть, «МЮ» обыграет хотя бы «Уиган», который сейчас выступает в третьем английском дивизионе?

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
Фото: West Ham United FC/Getty Images
16 место

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: вторник, 2 января, 23:00

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
02 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Программу 20-го тура АПЛ закроет игра в столице Англии. «Вест Хэм» набрал очень приличную форму, о чём свидетельствуют три подряд победы с сухим счётом. Более того, команда Дэвида Мойеса обыграла и «Манчестер Юнайтед» (2:0), и «Арсенал» (2:0). «Брайтон» в предыдущем туре прибил «Тоттенхэм» (4:2), хотя в ходе встречи вёл с преимуществом в четыре мяча. Если команда Роберто Де Дзерби обыграет «Вест Хэм», то догонит соперника в таблице и обойдёт «МЮ».

«Ювентус» — «Салернитана»
Фото: Getty Images
17 место

«Ювентус» — «Салернитана»: четверг, 4 января, 23:00

Кубок Италии . 1/8 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Салернитана
Салерно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё один матч кубковый матч в Италии. На бумаге всё достаточно просто. «Ювентус» находится на втором месте в Серии А, «Салернитана» — на последнем. Плюс играют в Турине. Но мы уже были свидетелями сюрпризов от скромных клубов на стадии 1/8 финала. Нельзя исключать, что «Юве» выставит резервный состав и сенсационно проиграет. Кстати, победитель этого матча в четвертьфинале встретится с «Фрозиноне».

«Сандерленд» — «Ньюкасл Юнайтед»
Фото: nufc.co.uk
18 место

«Сандерленд» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 6 января, 15:45

«Что этот матч делает в списке?» — наверняка такой вопрос появится у многих. Но на самом деле у «Сандерленда» и «Ньюкасла» давнее футбольное соперничество, которое получило название Тайн-Уирское дерби. Матчи этих соперников нередко сопровождаются беспорядками на стадионе. То болельщики выбегают на поле, то они отрывают сиденья и швыряют друг в друга, то дерутся с полицией. А ещё огня добавляет факт, что нас ждёт кубковый матч, так что ставки очень высоки. Кстати, соперники не встречались друг с другом с 2016 года, а «Ньюкасл» не обыгрывал противника с 2011-го.

«Реал» Мадрид — «Мальорка»
Фото: Getty Images
19 место

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: среда, 3 января, 21:15

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 21:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч «Реала» после того, как Карло Анчелотти подписал новый контракт. Столичный клуб в последнее время смотрится очень мощно — серия из 12 матчей без поражений в Примере (девять побед, три ничьих). Несмотря на это, «Реал» занимает не чистое первое место в таблице, а лишь делит его с сенсационной «Жироной». Соперник для первого матча в новом году очень подходящий — «Реал» побеждал «Мальорку» в Мадриде в семи последних матчах.

«Арандина» — «Реал» Мадрид
20 место

«Арандина» — «Реал» Мадрид: суббота, 6 января, 23:30

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующий победитель Кубка Испании вступает в борьбу за трофей в новом розыгрыше турнира. «Арандина» представляет четвёртый по силе дивизион испанского футбола, а стоимость её состава — € 1,08 млн. Для сравнения скажем, что игроки «Реала» суммарно стоят € 1,04 млрд. Приезд одного из лучших клубов Европы — огромное событие для скромной испанской команды. Соперника такого уровня «Реал» обязан громить в любом состоянии.

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