Битвы топ-клубов АПЛ и игры кубков с участием россиян. 20 крутых матчей новогодних каникул

В России пришло время новогодних каникул. Но европейский футбол живёт без перерыва. Мы отобрали для вас лучшие матчи первых дней 2024 года. Рейтинг будет сформирован на основе ваших голосов. У вас есть возможность выбрать матчи, которые вы ждёте больше других.
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«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 7 января, 19:30
«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Как вам такое? Спасибо жеребьёвке. Обе команды сейчас бьются за самые высокие места, у обеих достаточно плотный календарь. На всякий случай напомним, в случае ничьей нас ждёт переигровка на «Энфилде». Но наверняка это не входит в планы ни тех, ни других. Кстати, в последних четырёх матчах в Лондоне команды ни разу не играли вничью (три победы «Ливерпуля», одна — «Арсенала»).
«Жирона» — «Атлетико»: среда, 3 января, 23:30
«Жирона» — одно из открытий всего европейского сезона. По итогам 18 туров в Примере команда делит лидерство с «Реалом». Правда, впереди у каталонского клуба достаточно сложный матч. Впрочем, в последнее время «Атлетико» плохо играет на выезде — три поражения подряд. А вот «Жирона» на своём стадионе проиграла только «Реалу». Увидим ли мы ещё одну сенсацию от хозяев? Или «Атлетико» отберёт очки и поможет «Реалу»?
«Ланс» — «Монако»: воскресенье, 7 января, 16:30
«Монако» начнёт 2024 год кубковой игрой с «Лансом». Монегаски неплохо закрыли 2023-й — три победы в четырёх матчах. Правда, в последнем туре Лиги с «Тулузой» (2:1) потеряли Александра Головина, который не справился с эмоциями и наиграл на красную карточку. Кстати, 7 января 2023 года «Монако» уступил «Родезу» в серии пенальти и вылетел из Кубка Франции. Как будет на этот раз?
«Малага» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 7 января, 23:00
Естественно, мы рассчитываем, что в таком матче Захаряну предоставят как можно больше времени. Если, конечно, позволит здоровье. На предыдущих стадиях «Реал Сосьедад» одержал две победы со счётом 1:0, а Арсен в обоих случаях выходил с первых минут. «Малага» сейчас представляет третий по силе дивизион испанского футбола и занимает там третье место.
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: понедельник, 1 января, 23:00
Первый матч АПЛ в новом году примет легендарный «Энфилд». У «Ливерпуля» нет права на ошибку, ведь преследователи очень близко. А самое главное, что «Сити» уже сократил отставание до двух очков. «Ньюкасл», в свою очередь, попрощался с еврокубками, а в чемпионате находится в середине таблицы. На стороне «Ливерпуля» статистика личных встреч — в пяти последних матчах побеждают исключительно мерсисайдцы.
«Реал Сосьедад» — «Алавес»: вторник, 2 января, 21:15
«Реал Сосьедад» проведёт первый матч в 2024 году на домашнем стадионе, а его соперником будет «Алавес» (15-е место в Ла Лиге). Клуб из Сан-Себастьяна не проигрывает в течение шести матчей в турнире (три победы, три ничьих). Правда, в последнее время команда Арсена Захаряна разучилась забивать — два матча подряд завершились нулевой ничьей. «Реал Сосьедад» трижды подряд обыгрывал «Алавес» на своём поле и не пропустил в этих матчах ни одного мяча.
«ПСЖ» — «Тулуза»: среда, 3 января, 22:45
У «ПСЖ» есть возможность начать новый год с трофея. Если парижане обыграют «Тулузу», то Луис Энрике возьмёт первый кубок во главе столичного клуба. В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом страны, а соперник завоевал Кубок. Кстати, «Тулуза» не может обыграть парижан на протяжении девяти матчей. Но кто вспомнит об этом, если она добьётся успеха в Суперкубке?
«Рома» — «Аталанта»: воскресенье, 7 января, 22:45
Не исключено, что к 7 января Алексея Миранчука уже не будет в «Аталанте» и в Рим он уже не полетит. Обе команды сейчас соседствуют в таблице Серии А. «Аталанта» находится на пятой строчке, «Рома» — на шестой. Важный нюанс — с 2014 года римляне только один раз обыграли бергамасков на своём стадионе. Но сделали они это при Жозе Моуринью (в марте 2022 года).
«Аталанта» — «Сассуоло»: среда, 3 января, 20:00
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжает игнорировать Алексея Миранчука. Хотя россиянин периодически за 10 минут на поле делает больше, чем другие футболисты за весь матч. Вовсю идут разговоры о возможной аренде Алексея. Кубковый матч — отличный шанс Миранчука проявить себя. Наверняка тренер даст россиянину игровую практику, учитывая плотный календарь. Вопрос в том, сколько минут получит Миранчук?
«Торино» — «Наполи»: воскресенье, 7 января, 17:00
В этом сезоне «Наполи» страшно штормит. Год назад команда Лучано Спаллетти выносила всех в Серии А, а потом закономерно завоевала скудетто. Но бывший тренер «Зенита» теперь работает в сборной Италии, а команда находится за пределами зоны Лиги чемпионов. Сезон она начала под руководством Руди Гарсии, а сейчас ею рулит Вальтер Маццарри. Получается пока так себе. «Наполи» с треском вылетел из Кубка Италии, а его серия без побед во всех турнирах насчитывает три матча. Более того, в этих встречах у неаполитанцев ни одного забитого мяча. «Торино» находится всего в четырёх очках и в случае победы сократит отставание до минимума.
«Милан» — «Кальяри»: вторник, 2 января, 23:00
«Милан» первый матч в 2024 году проведёт в Кубке Италии. Ранее из турнира вылетели «Интер» и «Наполи», так что красно-чёрным важно избежать недооценки соперника. В противном случае можно повторить участь других топ-клубов Италии. С другой стороны, «Милан» ни разу не проигрывал «Кальяри» на своём поле в ХХI веке. Если фаворит справится с сардинцами, то сыграет в четвертьфинале либо с «Аталантой», либо с «Сассуоло».
«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»: пятница, 5 января, 23:00
Топовые английские клубы в конце первой недели 2024 года ждут кубковые встречи. «Тоттенхэм» встретится с достаточно удобным соперником. 1:0, 4:0, 5:0, 1:0 — результаты предыдущих матчей команд в Лондоне. Исходя из такой статистики, напрашивается только один вопрос: забьют ли гости хотя бы один мяч? Или снова проиграют всухую?
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: четверг, 4 января, 23:30
Нестабильная игра привела к тому, что «Барселона» отстала от дуэта лидеров уже на семь очков. Впереди гостевая встреча с середняком — «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке. Кстати, сама «Барселона» пока ни разу не проигрывала на выезде в этом сезоне (речь о Примере). С другой стороны, в последних пяти гостевых матчах турнира она одержала всего одну победу. Как будет на этот раз?
«Интер» — «Верона»: суббота, 6 января, 14:30
Первый матч субботней программы 19-го тура Серии А пройдёт в Милане. Лидирующий в чемпионате Италии «Интер» постарается одержать пятую победу в последних шести матчах. Тем более что команда Симоне Индзаги подходит к игре с запредельным настроем. В предыдущем туре она потеряла очки в матче с «Дженоа» (1:1), и «Ювентус» сократил отставание от лидера до двух очков. «Верона», в свою очередь, отчаянно бьётся за выживание и пока занимает четвёртое с конца место в таблице.
«Уиган Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: понедельник, 8 января, 23:00
«Манчестер Юнайтед» ужасно завершил 2023 год. Судите сами — всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. Да и качество футбола явно не радует болельщиков манкунианцев. «МЮ» бесславно завершил выступление в группе Лиги чемпионов (последнее место), откатился на седьмое место в АПЛ и покинул Кубок английской лиги. Для полного счастья не хватает вылета из Кубка Англии. Может быть, «МЮ» обыграет хотя бы «Уиган», который сейчас выступает в третьем английском дивизионе?
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: вторник, 2 января, 23:00
Программу 20-го тура АПЛ закроет игра в столице Англии. «Вест Хэм» набрал очень приличную форму, о чём свидетельствуют три подряд победы с сухим счётом. Более того, команда Дэвида Мойеса обыграла и «Манчестер Юнайтед» (2:0), и «Арсенал» (2:0). «Брайтон» в предыдущем туре прибил «Тоттенхэм» (4:2), хотя в ходе встречи вёл с преимуществом в четыре мяча. Если команда Роберто Де Дзерби обыграет «Вест Хэм», то догонит соперника в таблице и обойдёт «МЮ».
«Ювентус» — «Салернитана»: четверг, 4 января, 23:00
Ещё один матч кубковый матч в Италии. На бумаге всё достаточно просто. «Ювентус» находится на втором месте в Серии А, «Салернитана» — на последнем. Плюс играют в Турине. Но мы уже были свидетелями сюрпризов от скромных клубов на стадии 1/8 финала. Нельзя исключать, что «Юве» выставит резервный состав и сенсационно проиграет. Кстати, победитель этого матча в четвертьфинале встретится с «Фрозиноне».
«Сандерленд» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 6 января, 15:45
«Что этот матч делает в списке?» — наверняка такой вопрос появится у многих. Но на самом деле у «Сандерленда» и «Ньюкасла» давнее футбольное соперничество, которое получило название Тайн-Уирское дерби. Матчи этих соперников нередко сопровождаются беспорядками на стадионе. То болельщики выбегают на поле, то они отрывают сиденья и швыряют друг в друга, то дерутся с полицией. А ещё огня добавляет факт, что нас ждёт кубковый матч, так что ставки очень высоки. Кстати, соперники не встречались друг с другом с 2016 года, а «Ньюкасл» не обыгрывал противника с 2011-го.
«Реал» Мадрид — «Мальорка»: среда, 3 января, 21:15
Первый матч «Реала» после того, как Карло Анчелотти подписал новый контракт. Столичный клуб в последнее время смотрится очень мощно — серия из 12 матчей без поражений в Примере (девять побед, три ничьих). Несмотря на это, «Реал» занимает не чистое первое место в таблице, а лишь делит его с сенсационной «Жироной». Соперник для первого матча в новом году очень подходящий — «Реал» побеждал «Мальорку» в Мадриде в семи последних матчах.
«Арандина» — «Реал» Мадрид: суббота, 6 января, 23:30
Действующий победитель Кубка Испании вступает в борьбу за трофей в новом розыгрыше турнира. «Арандина» представляет четвёртый по силе дивизион испанского футбола, а стоимость её состава — € 1,08 млн. Для сравнения скажем, что игроки «Реала» суммарно стоят € 1,04 млрд. Приезд одного из лучших клубов Европы — огромное событие для скромной испанской команды. Соперника такого уровня «Реал» обязан громить в любом состоянии.