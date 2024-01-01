Битвы топ-клубов АПЛ и игры кубков с участием россиян. 20 крутых матчей новогодних каникул

Нас ждут новые разборки «Ливерпуля» с «Арсеналом». А у «ПСЖ» есть шанс взять первый трофей в сезоне.

В России пришло время новогодних каникул. Но европейский футбол живёт без перерыва. Мы отобрали для вас лучшие матчи первых дней 2024 года. Рейтинг будет сформирован на основе ваших голосов. У вас есть возможность выбрать матчи, которые вы ждёте больше других.

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