Мбаппе взял последний трофей перед уходом? Но Суперкубок Франции «ПСЖ» принёс другой герой

«ПСЖ» без труда обыграл «Тулузу» (2:0) в матче за Суперкубок Франции. Обладатель кубка страны не смог дать полноценный отпор чемпиону, хотя периодически огрызался. А ещё можно поздравить Луиса Энрике с первым трофеем в Париже.

Первый тайм – грандиозное уничтожение «Тулузы». «ПСЖ» неустанно атаковал каждую минуту, не выпускал соперника с его половины, давил, кошмарил. До перерыва можно было закинуть Гийому Ресте голов 10 как минимум, но удалось только два. Пронесло!

На третьей минуте счёт открыл Ли Кан Ин. Южнокореец задержался в клубе ради Суперкубка Франции, хотя уже должен быть в сборной и готовиться к Кубку Азии. Получается, не зря остался! Хавбек получил пас от Усмана Дембеле и замкнул передачу француза из центральной зоны внутри штрафной. Буднично.

Килиан Мбаппе и Ли Кан Ин Фото: Alex Pantling/Getty Images

И вот после этого гола казалось, что парижские звёзды накидают ещё десяток, но реализация была хуже, чем у той же «Тулузы». Обладатель Кубка Франции почти каждую свою атаку – а они были редкими – заканчивал ударом в створ или очень близко к нему. Гегемон же позволял себе транжирить моменты. Видимо, потому что знал: забьёт ещё.

Прямо перед перерывом забил и Мбаппе. Не исключено, что это один из последних голов Килиана за «ПСЖ» перед уходом – если он состоится зимой. Нападающий воспользовался передачей Брэдли Баркола и сделал своё дело. Тоже буднично и без особых восторгов. Матч вообще напоминал тренировочный: в первой половине чемпионы доминировали и владели мячом, а во втором тайме периодически отдавали мяч сопернику, как бы играясь с ним как котёнок с клубком.

«ПСЖ» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Забавно, но тактика после перерыва могла привести к провалу. Несколько раз «Тулуза» очень грозно оскалилась: спас лишь Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский кипер в паре эпизодов оправдал свою высокую зарплату, тогда как его партнёры местами заставляли сомневаться в их квалификации.

Но переоценивать градус игры всё-таки не стоит. Это была банальная встреча абсолютного фаворита с безнадёжным аутсайдером. В таком случае первый проиграть может лишь по своей вине. Другого не дано.

Не исключено, что это был исторический Суперкубок Франции – ведь он вполне может стать последним трофеем Килиана Мбаппе в Париже. А дальше Мадрид – ну или какой-то другой большой футбольный город.