Суперматч в Кубке Англии. «Арсенал» принимает «Ливерпуль»! LIVE

Сегодня, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды совсем недавно сыграли в АПЛ и обычно встречаются в Кубке лиги. Данная встреча станет для них 242-й в истории.

«Арсенал» против «Ливерпуля» – классика британского футбола, которая случается минимум дважды за сезон. Но бывают и исключения – если команды встречаются в национальных кубках. Про Кубок Англии в этом смысле в последние годы сказать нечего – последний раз в этом турнире команды встречались в 2014-м, лондонцы победили 2:1. Так что нынешний матч вполне можно назвать историческим – хотя бы потому что подобного не случалось 10 лет.

Обычно «Арсенал» и «Ливерпуль» играют в Кубке лиги, за последние 10 лет они пересекались там четырежды, а сыграли пять раз: это и знаменитая бойня 5:5, и нули в 2020-м с серией пенальти, и несколько других менее интересных результатов. Радует другое: почти всегда команды забивают, преимущество на стороне команды Юргена Клоппа. Но и Микелю Артете есть что вспомнить: например, победу в Суперкубке Англии (1:1, 5:4 – по пенальти) в августе 2020-го.

Совсем недавно клубы сыграли в АПЛ – тогда зафиксировали ничью 1:1. Хотя по сути три очка должен был забирать «Ливерпуль», но команда не реализовала несколько убойных моментов. Интересно, как будет в этот раз?