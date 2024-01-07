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«Арсенал» — «Ливерпуль», прямая онлайн-трансляция матча 1/32 финала Кубка Англии, где смотреть, 7 января 2024

Суперматч в Кубке Англии. «Арсенал» принимает «Ливерпуль»! LIVE
Кирилл Закатченко
Юрген Клопп и Микель Артета
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Как жаль, что гранды встречаются на столь ранней стадии.

Сегодня, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды совсем недавно сыграли в АПЛ и обычно встречаются в Кубке лиги. Данная встреча станет для них 242-й в истории.

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» против «Ливерпуля» – классика британского футбола, которая случается минимум дважды за сезон. Но бывают и исключения – если команды встречаются в национальных кубках. Про Кубок Англии в этом смысле в последние годы сказать нечего – последний раз в этом турнире команды встречались в 2014-м, лондонцы победили 2:1. Так что нынешний матч вполне можно назвать историческим – хотя бы потому что подобного не случалось 10 лет.

Обычно «Арсенал» и «Ливерпуль» играют в Кубке лиги, за последние 10 лет они пересекались там четырежды, а сыграли пять раз: это и знаменитая бойня 5:5, и нули в 2020-м с серией пенальти, и несколько других менее интересных результатов. Радует другое: почти всегда команды забивают, преимущество на стороне команды Юргена Клоппа. Но и Микелю Артете есть что вспомнить: например, победу в Суперкубке Англии (1:1, 5:4 – по пенальти) в августе 2020-го.

Совсем недавно клубы сыграли в АПЛ – тогда зафиксировали ничью 1:1. Хотя по сути три очка должен был забирать «Ливерпуль», но команда не реализовала несколько убойных моментов. Интересно, как будет в этот раз?

Матч первого круга АПЛ был таким:
«Ливерпуль» запорол фантастический момент. Он стоил команде победы над «Арсеналом»
«Ливерпуль» запорол фантастический момент. Он стоил команде победы над «Арсеналом»
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