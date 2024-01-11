У «Зенита» раздутый состав. Вот четыре претендента на выход

«Зенит» в стремлении вернуть себе первое место в РПЛ и защитить чемпионский титул проводит мощную трансферную кампанию в зимнее окно. Сине-бело-голубые подписали уже четырёх новичков – защитника Нино («Флуминенсе»), полузащитников Ильзата Ахметова («Краснодар»), Артура («Палмейрас») и Педро («Коринтианс»), о покупке которого договорились ещё летом. Петербургский клуб потратил на этот квартет около € 30 млн и… до ужаса раздул состав.

В декабре 2023-го главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на то, что не может полностью закрыть заявку.

«У нас состав не такой обширный, как может показаться, – утверждал Семак. – Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим».

На самом деле это было стечением обстоятельств, ведь заявка «Зенита» на сезон содержала в себе 24 футболиста основной обоймы. Любому тренеру топ-команды нужны два состава, а это 22-23 игрока: два-три вратаря и 20 полевых. Избыточная конкуренция, как известно, не лучше, если не хуже, чем её отсутствие. Теперь добавились ещё четыре человека, а ушёл пока только один – защитник Роберт Ренан на правах аренды в «Интернасьонал».

По всей видимости, после подписания двух бразильских вингеров Семак вернётся к тактической схеме 4-3-3, которая была основной для «Зенита» в прошлом сезоне и очень эффективно работала. Теперь под рукой у тренера 27 игроков. На некоторых позициях больше чем по два кандидата на одно место, судите сами:

Вратари – Кержаков, Адамов, Васютин.

Центральные защитники – Эракович, Нино, Родригао, Алип, Чистяков.

Правые защитники – Караваев, Фернандес.

Левые защитники – Дуглас Сантос, Круговой.

Центральные полузащитники – Барриос, Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос, Коваленко, Ерохин, Ахметов.

Правые вингеры – Артур, Мантуан, Сутормин.

Левые вингеры – Мостовой, Педро.

Нападающие – Кассьерра, Сергеев, Изидор.

И это без учёта молодого зенитовского воспитанника, полузащитника Васильева, сыгравшего в нынешнем сезоне девять раз в разных турнирах.

В общем, к началу сборов у «Зенита» появляется новая задача – избавиться от лишних. В ближайшее время от петербургского клуба можно ждать объявлений о трансферах «на выход». С кем же попрощаются сине-бело-голубые?

Прежде всего речь идет о Ду Кейросе. «Зенит» полностью заполнил легионерские вакансии в заявке, так что вполне логично, если кто-то освободит одно место. В последние дни появлялась информация о переговорах «Гремио» по поводу трансфера центрхава. Подписание этого бразильца в рамках обмена Юри Алберто на группу игроков «Коринтианса» изначально выглядело спорным, поскольку было трудно понять, чем Ду Кейрос привлёк Семака. Исполнительность и хорошие ускорения с мячом – этого недостаточно, чтобы заиграть в команде уровня «Зенита». Нужен ещё и класс. У Ду Кейроса к 24 годам он не слишком высок. За полгода летний новичок принял участие в 16 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, но с первых минут выходил только семь раз. В основном в Кубке России. Помимо гола «Балтике», и вспомнить особо нечего. Есть мнение, что у Ду Кейроса самая симпатичная подруга из всех бразильцев «Зенита», но за это очков и премий, к сожалению, не дают.

Стоит ждать ухода из петербургского клуба и нескольких российских футболистов. В декабре стало известно о переговорах «Сочи» с «Зенитом» по поводу трансферов Дмитрия Чистякова, Алексея Сутормина и Александра Ерохина. «Чемпионат» сообщал, что на тот момент новый главный тренер южан одобрил только приобретение Сутормина, который давно не скрывает своего желания сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

Ду Кейрос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если «Зенит» вернется к игре по схеме 4-3-3, то пять центральных защитников команде точно не нужно. Чистяков действительно окажется лишним в этой ситуации. Почти что 30-летний кандидат в сборную России в нынешнем сезоне сыграл всего восемь матчей (шесть в основе) и, кажется, пользуется наименьшим доверием у Семака среди игроков своего амплуа.

Сутормин при всей своей универсальности и способности закрыть позиции как правого защитника, так и вингера, тоже попадает в стартовый состав по большим праздникам. Эти праздники бывают только в Кубке России. У Алексея 12 матчей, а вот в основе лишь четыре, он сделал две голевые передачи.

Чуть больше удивляет вероятный уход зимой Ерохина. Александр на протяжении долгого времени оставался важным запасным для Семака. Умение рослого полузащитника выходить на замены и усиливать атаку за счёт прекрасной игры в чужой штрафной не единожды выручало сине-бело-голубых. В текущем сезоне у Ерохина три голевые передачи в 18 матчах (в основу попал шесть раз). До завершения контракта 34-летнего игрока осталось полгода, и в оставшиеся месяцы он мог бы помочь в борьбе за чемпионство, тем более у «Зенита» снизился средний рост команды.

Если этот квартет покинет петербургский клуб, то в распоряжении Семака останутся как раз 23 игрока основной обоймы. Впрочем, скорректировать планы «Зенита» может и какая-то неожиданная потеря. Например, лучшего бомбардира РПЛ Матео Кассьерры, на которого внезапно начали охоту бездонные кошельки из Саудовской Аравии. Но это тот случай, когда «Зенит» отпустит игрока только за солидные деньги. Если информация об отступных в контракте колумбийца в размере € 20 млн верна, столько, скорее всего, и придётся заплатить за нападающего. «Зениту» просто нет смысла продавать Кассьерру дешевле, несмотря на то что Матео обошёлся чемпиону России всего в € 4,5 млн. Потребуется адекватная замена колумбийцу, а сейчас найти на рынке хорошего снайпера менее чем за € 20 млн крайне трудно любому клубу РПЛ.