В Россию едет игрок сборной Бразилии. «Зенит» забрал его аномально дёшево

«Зенит» близок к первому трансферу в зимнее окно, если не считать оформленный ещё летом переход 17-летнего вингера Педро, которого оставили в аренде в «Коринтиансе» до наступления совершеннолетия в феврале 2024-го. Свежий новичок – тоже бразилец. В Санкт-Петербург переезжает центральный защитник «Флуминенсе» Нино.

«Чемпионат» первым сообщил об интересе «Зенита» к Нино ещё 18 декабря. Несколько дней спустя стало известно, что 26-летний игрок не хочет отправляться в Россию, так как имеет другие варианты в Европе. Центральный защитник был интересен «Роме» и «Ноттингем Форест», о его возможном трансфере собирали информацию «Фулхэм» и «Ливерпуль». Тем не менее до топ-лиг Нино не доехал. «Зенит», очевидно, хотел заполучить капитана «Флуминенсе» сильнее других и убедил бразильца принять предложение.

По информации, имеющейся у «Чемпионата», петербургский клуб предложил бразильцу зарплату в размере € 2 млн в год. Сумма трансфера составит € 5 млн, а ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Сайт Itatiaia поделился любопытными подробностями сделки: «Зенит» заплатит € 5 млн наличными. Transfermarkt оценивает Нино в € 11 млн, однако чемпионам России удалось договориться о покупке бразильца по сниженной цене, вероятно, по той причине, что контракт центрального защитника с «Флуминенсе» истекает уже через год. После подписания Нино сине-бело-голубые отпустят в аренду в «Интернасьонал» Роберта Ренана.

Для большинства российских болельщиков Нино – ноунейм, но в Бразилии это известный и популярный игрок. Один из сильнейших центральных защитников местной Серии А в последние годы. Капитан команды, которая в ноябре 2023-го взяла Кубок Либертадорес (южноамериканскую Лигу чемпионов), переиграв в финале «Бока Хуниорс» из Аргентины со счётом 2:1. Собственно, благодаря той победе «Флуминенсе» и выступил в декабре на клубном чемпионате мира в Саудовской Аравии. В полуфинале «Флуминенсе» выбил египетский «Аль-Ахли» (2:0), но в финале не сумел ничего противопоставить «Манчестер Сити» и был разгромлен – 0:4.

Для Нино финал клубного чемпионата мира сложился совсем неудачно. На 27-й минуте при счёте 0:1 центральный защитник сотворил автогол. Впрочем, было бы преувеличением сказать, что Нино забил в свои ворота: капитан «Флуминенсе» прерывал в падении прострел Фила Фодена, а мяч срикошетил от его ноги и влетел в сетку. Записали как автогол, но это с большой натяжкой. Хуже того, в середине второго тайма будущий новичок «Зенита» вынужден был уйти с поля из-за повреждения.

В августе 2023-го Нино впервые получил вызов в главную сборную Бразилии от тренера Фернандо Диниса, который совмещает посты в национальной команде и «Флуминенсе». В четырёх матчах отборочного цикла ЧМ-2022 центральный защитник оставался на скамейке запасных, а вот в пятом наконец-то дебютировал. Нино вышел на замену в перерыве домашней игры с Аргентиной, которая завершилась поражением бразильцев со счётом 0:1.

Впрочем, капитан «Флуминенсе» уже побеждал со сборной Бразилии. Правда, с олимпийской. Летом 2021-го бразильцы с Нино, Клаудиньо и Малкомом в составе выиграли Олимпиаду в Японии. Нино был основным центральным защитником «селесао» в паре с Диего Карлосом, провёл на турнире все шесть матчей. В финале с Испанией (2:1) сыграл 120 минут, защищаясь против Педри, Дани Ольмо, Марко Асенсио и Микеля Оярсабаля. В общем-то, Нино уже тогда наиграл на приглашение из приличного европейского клуба, но по какой-то причине не уехал.

Нино защитник «Флуминенсе» «Тьяго Силва — мой кумир, это парень, которым я всегда восхищался. Мой переход во «Флуминенсе» сделал эти отношения ближе, он начал следить за нашими играми. Надеюсь, однажды мы сможем сыграть вместе. Верю, что приближусь к его уровню. Сделаю то, что он сделал для сборной Бразилии. Равняюсь на него».

Трансфер в «Зенит» будет третьим в карьере центрального защитника. Нино начинал профессиональную карьеру в «Крисиуме», а в феврале 2019-го «Флуминенсе» его арендовал и через полгода выкупил за € 1 млн. Большим игроком уроженец Ресифи стал в клубе из Рио-де-Жанейро.

В завершившемся сезоне-2023 Нино сыграл 44 матча в нескольких турнирах – чемпионате и Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес и на клубном чемпионате мира. Забил четыре мяча, сделал одну голевую передачу, заработал девять жёлтых и две красные карточки. Это настоящий боец и лидер – ведущий, а не ведомый в паре центральных защитников. Хорошо читает игру, грамотно выбирает позицию, успешно ведёт единоборства, особенно верховые.

Уверенно чувствует себя на мяче, способен начать атаку хорошей длинной передачей. В то же время Нино не самый быстрый игрок обороны, впрочем, он компенсирует свои недостатки сильными сторонами. Пожалуй, новичка «Зенита» не совсем правильно называть заменой Ренану, поскольку он правша. Судя по новостям о переговорах петербургского клуба по поводу трансфера Лукаса Бералдо (тот в итоге перешёл в «ПСЖ»), штаб Сергея Семака искал левоногого центрбека, но в конце концов подписали кого смогли. Вероятно, Нино будет играть в связке с Родригао или Страхиней Эраковичем, а кого из них сдвигать левее, тренер решит на сборах.

В золотом для «Флуминенсе» Кубке Либертадорес Нино стал лучшим в команде по количеству перехватов (21) и выносов мяча (42). Третьим по общему количеству выигранных единоборств (77, при 67% успешных) и первым по верховым единоборствам (41). Кроме того, он был вторым по точным длинным пасам (35). Центральный защитник собрал на себе больше всего фолов (25).

«Нино – фантастический партнёр и напарник. Я считаю, что он лучший защитник в чемпионате Бразилии», – говорил про будущего новичка «Зенита» бывший центрбек «Флуминенсе» Луккас Кларо.

Нино, безусловно, усилит недостаточно надёжную в первой части сезона РПЛ оборону чемпионов России.