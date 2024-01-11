«С возвращением, Царь Миранчук». Алексей восхищает Италию — его уже сравнивают с Месси!

«Аталанта» прорвалась в полуфинал Кубка Италии не без помощи Алексея Миранчука – после перерыва он заработал пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс. Счёт так и остался 2:1, и «Милан» вылетел из розыгрыша (клуб уже 21 год не выигрывал трофей, а до финала последний раз доходил в 2018-м).

Стефано Пиоли был в ярости: «Правда в том, что всё изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой. О VAR сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш футболист сначала сыграл в мяч, а Миранчук начал падать ещё до контакта. Неприятный вечер».

Забавно, что перед матчем Джан Пьеро Гасперини говорил, что «Аталанта» не заработала ни одного пенальти в первой части сезона. И даже сказал про ныряние в штрафной, в котором многие сейчас обвиняют Алексея!

«У нас происходит не так много спорных эпизодов, чтобы на что-то жаловаться, – заявил главный тренер «Аталанты». – Мы не очень хорошо ныряем в штрафной и указываем судье на определённые эпизоды. В мире сейчас так происходит — систематическое желание обмануть судью. Сейчас каждый контакт — это пенальти».

После матча у него, впрочем, были свои причины критиковать арбитра – на 38-й минуте главный судья показал Гасперини две жёлтые карточки за разговоры.

Пока миланские медиа и болельщики ругают арбитра и Миранчука за нырок, фанаты «Аталанты» радуются выходу в полуфинал и восхваляют россиянина. Издание TuttoAtalanta поставило ему 7 за игру: «Творческая жилка вновь заиграла, а лучшая физическая форма снова к нему вернулась. Миранчук расписывал холсты на «Сан-Сиро», прорезая своей танцевальной походкой оборону «Милана», вдохновляя на все самые интересные атакующие сюжеты. И среди них – хитростью заработанный пенальти. Чрезмерная элегантность! Он чуть не увеличил счёт до 3:1 в концовке».

Il Giornale тоже высоко оценила Миранчука, поставив ему 7,5 балла и отсыпав немного похвалы: «Он неудержим. Россиянин посеял панику в обороне «Милана» и заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии. Он уверен в себе и открыл свои лучшие качества для нас заново».

Радость игроков «Аталанты» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

@Pier_Pag: «Я один каждый раз удивляюсь, когда он начинает бежать? Меня это пугает…Ощущение, что я могу упасть в любой момент, потому что по сравнению с ним я даже хожу спотыкаясь. Как же ты вырос, Алексей Миранчук!»

Кто-то даже сочинил целое стихотворение:

«Я не знаю, что произошло.

Ты изменился в моменте.

Ещё вчера ты был на дне,

А сегодня – большой талант.

Я не хочу жить иллюзиями,

Я говорю себе, что ты – мимолётный успех.

Но с каждым разом

С большей гордостью

Ты побеждаешь в этой футболке.

С возвращением, Царь Миранчук».

@FootballScoutR оценил выступление Миранчука в последних играх: «Алексей феерит, и в матче с «Миланом» он снова это продемонстрировал. Невероятное выступление, победный пенальти, который заработал Миранчук, а ещё не будем забывать про ассист в матче с «Ромой». Его статистика в последних двух встречах:

180 минут;

1 ассист;

1 ключевой созданный момент;

4 ключевых паса;

13 из 20 выигранных единоборств;

1 заработанный пенальти.

Смотреть за его игрой – одно удовольствие».

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

@agnellismo сравнил Миранчука с Иличичем: «С самого первого дня слежу за Миранчуком. Безумие, что у него так мало игрового времени в «Аталанте». Он очень похож на Иличича».

@ematr_86: «Как же силён Миранчук!».

@MarcoMacagnino5: «Если бы Миранчук сыграл за нас 38 матчей из 38, это был бы «Золотой мяч», чёрт возьми».

@Rodolfo34113504: «Миранчук – самый недооценённый игрок в нашем чемпионате».

@Lelle_1509: «Я ошибаюсь или Миранчук заметно прибавил?».

@Loryzonca03: «Гасперини сделал из Миранчука Иличича 2.0».

@calciopedia: «Миранчук с ноября трансформировался в какого-то Лео Месси».