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Кубок Италии, «Милан» — «Аталанта» 1:2, Алексей Миранчук заработал пенальти — что пишут про россиянина

«С возвращением, Царь Миранчук». Алексей восхищает Италию — его уже сравнивают с Месси!
Полина Куимова
Миранчук феерит в Италии — и это ценят фанаты
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Рады, что россиянин в отличной форме!

«Аталанта» прорвалась в полуфинал Кубка Италии не без помощи Алексея Миранчука – после перерыва он заработал пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс. Счёт так и остался 2:1, и «Милан» вылетел из розыгрыша (клуб уже 21 год не выигрывал трофей, а до финала последний раз доходил в 2018-м).

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 45'     1:1 Копмейнерс – 45+2'     1:2 Копмейнерс – 59'    
Удаления: Миранте – 90+5' / нет

Стефано Пиоли был в ярости: «Правда в том, что всё изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой. О VAR сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш футболист сначала сыграл в мяч, а Миранчук начал падать ещё до контакта. Неприятный вечер».

Забавно, что перед матчем Джан Пьеро Гасперини говорил, что «Аталанта» не заработала ни одного пенальти в первой части сезона. И даже сказал про ныряние в штрафной, в котором многие сейчас обвиняют Алексея!

«У нас происходит не так много спорных эпизодов, чтобы на что-то жаловаться, – заявил главный тренер «Аталанты». – Мы не очень хорошо ныряем в штрафной и указываем судье на определённые эпизоды. В мире сейчас так происходит — систематическое желание обмануть судью. Сейчас каждый контакт — это пенальти».

После матча у него, впрочем, были свои причины критиковать арбитра – на 38-й минуте главный судья показал Гасперини две жёлтые карточки за разговоры.

Подробнее о матче:
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!
Видео
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

Пока миланские медиа и болельщики ругают арбитра и Миранчука за нырок, фанаты «Аталанты» радуются выходу в полуфинал и восхваляют россиянина. Издание TuttoAtalanta поставило ему 7 за игру: «Творческая жилка вновь заиграла, а лучшая физическая форма снова к нему вернулась. Миранчук расписывал холсты на «Сан-Сиро», прорезая своей танцевальной походкой оборону «Милана», вдохновляя на все самые интересные атакующие сюжеты. И среди них – хитростью заработанный пенальти. Чрезмерная элегантность! Он чуть не увеличил счёт до 3:1 в концовке».

Il Giornale тоже высоко оценила Миранчука, поставив ему 7,5 балла и отсыпав немного похвалы: «Он неудержим. Россиянин посеял панику в обороне «Милана» и заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии. Он уверен в себе и открыл свои лучшие качества для нас заново».

Радость игроков «Аталанты»

Радость игроков «Аталанты»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

@Pier_Pag: «Я один каждый раз удивляюсь, когда он начинает бежать? Меня это пугает…Ощущение, что я могу упасть в любой момент, потому что по сравнению с ним я даже хожу спотыкаясь. Как же ты вырос, Алексей Миранчук

Кто-то даже сочинил целое стихотворение:

«Я не знаю, что произошло.
Ты изменился в моменте.
Ещё вчера ты был на дне,
А сегодня – большой талант.
Я не хочу жить иллюзиями,
Я говорю себе, что ты – мимолётный успех.
Но с каждым разом
С большей гордостью
Ты побеждаешь в этой футболке.
С возвращением, Царь Миранчук».

@FootballScoutR оценил выступление Миранчука в последних играх: «Алексей феерит, и в матче с «Миланом» он снова это продемонстрировал. Невероятное выступление, победный пенальти, который заработал Миранчук, а ещё не будем забывать про ассист в матче с «Ромой». Его статистика в последних двух встречах:

  • 180 минут;
  • 1 ассист;
  • 1 ключевой созданный момент;
  • 4 ключевых паса;
  • 13 из 20 выигранных единоборств;
  • 1 заработанный пенальти.

Смотреть за его игрой – одно удовольствие».

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

@agnellismo сравнил Миранчука с Иличичем: «С самого первого дня слежу за Миранчуком. Безумие, что у него так мало игрового времени в «Аталанте». Он очень похож на Иличича».

@ematr_86: «Как же силён Миранчук!».

@MarcoMacagnino5: «Если бы Миранчук сыграл за нас 38 матчей из 38, это был бы «Золотой мяч», чёрт возьми».

@Rodolfo34113504: «Миранчук – самый недооценённый игрок в нашем чемпионате».

@Lelle_1509: «Я ошибаюсь или Миранчук заметно прибавил?».

@Loryzonca03: «Гасперини сделал из Миранчука Иличича 2.0».

@calciopedia: «Миранчук с ноября трансформировался в какого-то Лео Месси».

Мнение, почему Алексею нужно уходить от Гасперини:
Миранчук просто разрывает в Италии. Но у россиянина нет будущего в «Аталанте»
Миранчук просто разрывает в Италии. Но у россиянина нет будущего в «Аталанте»
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