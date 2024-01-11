«С возвращением, Царь Миранчук». Алексей восхищает Италию — его уже сравнивают с Месси!

«Аталанта» прорвалась в полуфинал Кубка Италии не без помощи Алексея Миранчука – после перерыва он заработал пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс. Счёт так и остался 2:1, и «Милан» вылетел из розыгрыша (клуб уже 21 год не выигрывал трофей, а до финала последний раз доходил в 2018-м).
Стефано Пиоли был в ярости: «Правда в том, что всё изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой. О VAR сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш футболист сначала сыграл в мяч, а Миранчук начал падать ещё до контакта. Неприятный вечер».
Забавно, что перед матчем Джан Пьеро Гасперини говорил, что «Аталанта» не заработала ни одного пенальти в первой части сезона. И даже сказал про ныряние в штрафной, в котором многие сейчас обвиняют Алексея!
«У нас происходит не так много спорных эпизодов, чтобы на что-то жаловаться, – заявил главный тренер «Аталанты». – Мы не очень хорошо ныряем в штрафной и указываем судье на определённые эпизоды. В мире сейчас так происходит — систематическое желание обмануть судью. Сейчас каждый контакт — это пенальти».
После матча у него, впрочем, были свои причины критиковать арбитра – на 38-й минуте главный судья показал Гасперини две жёлтые карточки за разговоры.
Пока миланские медиа и болельщики ругают арбитра и Миранчука за нырок, фанаты «Аталанты» радуются выходу в полуфинал и восхваляют россиянина. Издание TuttoAtalanta поставило ему 7 за игру: «Творческая жилка вновь заиграла, а лучшая физическая форма снова к нему вернулась. Миранчук расписывал холсты на «Сан-Сиро», прорезая своей танцевальной походкой оборону «Милана», вдохновляя на все самые интересные атакующие сюжеты. И среди них – хитростью заработанный пенальти. Чрезмерная элегантность! Он чуть не увеличил счёт до 3:1 в концовке».
Il Giornale тоже высоко оценила Миранчука, поставив ему 7,5 балла и отсыпав немного похвалы: «Он неудержим. Россиянин посеял панику в обороне «Милана» и заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии. Он уверен в себе и открыл свои лучшие качества для нас заново».
Радость игроков «Аталанты»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
@Pier_Pag: «Я один каждый раз удивляюсь, когда он начинает бежать? Меня это пугает…Ощущение, что я могу упасть в любой момент, потому что по сравнению с ним я даже хожу спотыкаясь. Как же ты вырос, Алексей Миранчук!»
Кто-то даже сочинил целое стихотворение:
«Я не знаю, что произошло.
Ты изменился в моменте.
Ещё вчера ты был на дне,
А сегодня – большой талант.
Я не хочу жить иллюзиями,
Я говорю себе, что ты – мимолётный успех.
Но с каждым разом
С большей гордостью
Ты побеждаешь в этой футболке.
С возвращением, Царь Миранчук».
@FootballScoutR оценил выступление Миранчука в последних играх: «Алексей феерит, и в матче с «Миланом» он снова это продемонстрировал. Невероятное выступление, победный пенальти, который заработал Миранчук, а ещё не будем забывать про ассист в матче с «Ромой». Его статистика в последних двух встречах:
- 180 минут;
- 1 ассист;
- 1 ключевой созданный момент;
- 4 ключевых паса;
- 13 из 20 выигранных единоборств;
- 1 заработанный пенальти.
Смотреть за его игрой – одно удовольствие».
Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
@agnellismo сравнил Миранчука с Иличичем: «С самого первого дня слежу за Миранчуком. Безумие, что у него так мало игрового времени в «Аталанте». Он очень похож на Иличича».
@ematr_86: «Как же силён Миранчук!».
@MarcoMacagnino5: «Если бы Миранчук сыграл за нас 38 матчей из 38, это был бы «Золотой мяч», чёрт возьми».
@Rodolfo34113504: «Миранчук – самый недооценённый игрок в нашем чемпионате».
@Lelle_1509: «Я ошибаюсь или Миранчук заметно прибавил?».
@Loryzonca03: «Гасперини сделал из Миранчука Иличича 2.0».
@calciopedia: «Миранчук с ноября трансформировался в какого-то Лео Месси».