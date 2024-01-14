Герой «Реала», которого зря не замечают. Как Карвахаль преобразился и стал примером

Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании получилось достойным любого финала. Восемь голов и чудесный отыгрыш «Реала» за несколько минут до конца матча, напомнивший чумовой камбэк в финале Лиги чемпионов в 2014-м. 10 лет назад игру с «Атлетико» в овертайм на 90+3-й минуте перевёл Серхио Рамос, а на этот раз команду Анчелотти спас другой защитник, Дани Карвахаль. Также на счету ветерана ассист Ферлану Менди и навес в штрафную, приведший к голу Хоселу. И это при том, что за матч игрок принял участие в ошеломляющих 18 оборонительных действиях.

Дани вполне заслуженно получил награду игроку матча — лучший подарок к 32-му дню рождения, который вингер отметил на следующий день. Примечательно, что это была всего лишь вторая игра Карвахаля после месячного простоя из-за травмы камбаловидной мышцы, и он в важном матче сразу показал свою значимость для команды. С агрессивным и тактически грамотным бородачом на правом фланге «Реал» выглядит заметно увереннее и играет более вдохновенно. Инсайд Marca, что в конце сезона с Карвахалем продлят истекающий в 2025 году контракт, совершенно не удивляет. Сегодня он снова поведёт команду вперёд — теперь уже против «Барсы» в финале.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Анчелотти изменил схему и наделил Карвахаля атакующими функциями

В октябрьском «класико» «Барселона» открыла счёт уже на шестой минуте и вскоре могла удвоить перевес: Жоау Феликс рванул по левому флангу, вышел на ударную позицию, но на португальца вихрем налетел Карвахаль и спас «Реал» от верного гола. Мадридцы выравняли игру и в середине второго тайма сравняли счёт благодаря точному выстрелу Беллингема. И вот, когда казалось, что матч завершится ничьей, неугомонный Карвахаль прорвался на правом фланге, сделал полунавес-полупрострел в штрафную, где Модрич подправил мяч на Беллингема, и британец ударом в упор принёс Мадриду победу.

Карвахаль останавливает Феликса Фото: Alex Caparros/Getty Images

После матча все только и говорили о великолепном Джуде, а про скрытого героя матча Дани мгновенно забыли — горькая правда футбола. «Реал» в этом сезоне выглядит гораздо свежее и вариативнее прошлогодней версии во многом благодаря переходу на схему 4-4-2. К этому Анчелотти подтолкнул уход Карима Бензема и очередной отказ Килиана Мбаппе покидать «ПСЖ». В отсутствие мощной и продуктивной машины по заколачиванию голов тренер сделал ставку на мобильную полузащиту. Фланговые игроки Винисиус Жуниор и Родриго действуют ближе к центру, тогда как крайние защитники получают больше простора на краях. Неудивительно, что на Transfermarkt Дани в этом сезоне во всех матчах указан как полузащитник.

«Карвахаль увеличил свою роль в атаке, — похвалил игрока Анчелотти после ничьей с «Севильей» (1:1), в которой Карвахаль (рост 173 см) забил головой после подачи с углового. — Он очень умён в штрафной, поэтому мы немного изменили его роль на стандартах. Теперь Дани заходит в штрафную, а раньше просто наблюдал».

С Карвахалем на поле в этом сезоне Мадрид непобедим: 17 побед и две ничьих. На счету игрока три гола и три ассиста за 1586 сыгранных минут. Существенный контраст с сезоном-2022/2023, в котором он в 45 матчах не отличился ни разу.

В среднем Дани делает больше передач за 90 минут (0,23), чем за любой из своих последних пяти сезонов, что ставит его в пятёрку лучших защитников Ла Лиги по результативным передачам. При этом Карвахаль не пренебрегает и оборонительными функциями, выигрывая в среднем 1,97 единоборства за игру. В этом году также сократилось количество пропущенных мячей «Реала» после фланговых подач — слабость команды в прошлом сезоне. Показательно, что «Реал» выглядел наиболее уязвимо на правом фланге в сентябрьском дерби с «Атлетико» в Ла Лиге (1:3) — этот матч Дани пропускал из-за травмы, а заменивший его Лукас Васкес провалил игру.

Карвахаль сотрудничает с диетологом и отказался от ряда продуктов

Дани считает, что причина частых травм у него и других игроков — перегруженный календарь. «Жёсткое расписание требовательно к элитному футболисту, который играет за главные команды Европы и является игроком сборной. Я согласен с Анчелотти в том, что матчей слишком много. Неслучайно так много травм. Смешит, когда люди говорят: «Ну, если они хотят играть меньше, пусть снизят свою зарплату». Разве в этом дело? Игроков выжимают, и качество игры падает — вот в чём проблема», — сокрушается капитан «Реала».

Прогресс Дани в нынешнем сезоне связан не только с расширением функционала на поле, но и с сотрудничеством с баскским диетологом Ициар Гонсалес, которую игроку посоветовал другой стремительно прибавивший футболист Мадрида Родриго. С 2020 года Карвахаль пропустил 50 матчей из-за серии мышечных травм. Дани очень не хотел повторения вынужденной замены и слёз в финале Лиги чемпионов в 2018-м.

Ициар Гонсалес Фото: Из личного архива Ициар Гонсалес

«Определённые проблемы решаются с помощью физиотерапевтов, но есть сбои внутри организма: они хронические, и именно их я лечу», — призналась Гонсалес, которая разработала для Карвахаля индивидуальную диету. Дани исключил из своего рациона глютен, пшеницу и такие продукты, как помидоры, перец, баклажаны и картофель, которые могут вызывать воспаления и влиять на мышцы. «Диета немного странная и строгая, но меня это устраивает, — поделился Карвахаль с The Athletic. — Бывает, что приходится есть брокколи утром, в полдень и вечером. Главное, чтобы была польза».

Окрыляет Дани и капитанская повязка, которую он в этом сезоне надевал восемь раз. Формально он лишь третий капитан «Реала» после Начо и Луки Модрича, но они в этом сезоне играют нерегулярно, поэтому Мадрид ведёт за собой Карвахаль. Также позитивно на игре Дани сказывается приход в команду прошлым летом его лучшего друга Хоселу, взятого в аренду у «Эспаньола». Много лет назад они вместе играли за вторую команду «Реала», после чего ушли в аренду в разные клубы, а сейчас их, кроме дружбы, связывают и родственные отношения — футболисты женаты на сёстрах-близняшках.

«Нет лучшего способа отпраздновать день рождения, чем этот, — сиял Дани после победы над «Атлетико». — Также очень рад, что удалось помочь забить моему брату Хоселу». В раздевалке «Реала» Карвахаля считают интровертом, неразговорчивым, но прямым и спокойным. Вот почему его голос имеет такой вес, а сам он стал одним из лидеров команды после последовательных прощаний с такими легендами, как Серхио Рамос, Марсело и Бензема.

Карвахаль и Хоселу с жёнами — сёстрами-близняшками Фото: Из личного архива Дафни Каньисарес

«Маршрут Карвахаля» — популярное развитие карьеры в «Реале»

Для большинства сегодняшних воспитанников «Реала» Карвахаль — настоящий пример для подражания. На счету защитника 394 игры, 10 голов и 62 ассиста в составе Мадрида, с которым он выиграл пять титулов Лиги чемпионов. И всё же сам Дани самым счастливым и запоминающимся моментом в жизни считает событие, когда ему исполнилось 12 лет. В тот день он прошёл просмотр в юношескую команду «Реала» и сфотографировался с великим Альфредо Ди Стефано.

Мадридская академия, известная как La Fabrica, — одна из самых продуктивных в Испании. В прошлом сезоне в Ла Лиге выступали 55 её воспитанников, но в первую команду «Реала» пробиваются единицы. Во многом поэтому всё больше и больше игроков выбирают так называемый «Маршрут Карвахаля». Они покидают клуб в надежде позже вернуться — так же, как это сделал Дани. В 2012 году мадридцы продали защитника за € 5 млн в леверкузенский «Байер», но после всего одного искромётного сезона в Леверкузене вернули его за € 6,5 млн благодаря опции обратного выкупа, прописанной в контракте. С тех пор Карвахаль завоевал в Мадриде 22 трофея.

Альфредо Ди Стефано и юный Карвахаль Фото: ФК «Реал» Мадрид

По проторённой Дани дорожке в Мадрид вернулись после игры за другие клубы Хоселу, Фран Гарсия и Лукас Васкес. Нередко клуб на этом ещё и хорошо зарабатывает. Альваро Мората был продан «Ювентусу» в 2014-м за € 20 млн, вернулся через два года за € 30 млн, а затем снова ушёл в «Челси» в 2017 году за € 66 млн! В нынешнем сезоне Анчелотти даёт молодёжи больше шансов, чем раньше. За первую команду дебютировали полузащитники Марио Мартин и Нико Пас, на подходе нападающий Гонсало Гарсия и защитники Марвел и Винисиус Тобиас.

Как и Лука Модрич, который сотрудничает с известным хорватским физиотерапевтом Влатко Вучетичем, Карвахаль изо всех сил пытается продлить карьеру и заткнуть скептиков, что он больше не тянет. «Пусть говорят, что «он уже стар», «он больше не хочет играть за «Реал», «он медленный», «нужно найти ему замену». Я не обращаю внимания. Главное, что в клубе мне доверяют», — готов к новым вызовам Дани.

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