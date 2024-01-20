Шесть игроков РПЛ зимой остались без работы. Кого рано списали?

Расторжение контракта по ходу сезона – не самая простая история для игроков и клубов. Тем не менее в зимнее окно 2024 года уже шесть футболистов получили статус свободных агентов. Причём пятеро из них россияне. Более того, никто из ушедших не считался легионером в РПЛ. Удивительный факт – повод посвятить этим игрокам отдельный материал. Почему же они оказались на распутье посреди турнирной дороги, имея действующие контракты? Рассмотрим каждый случай.

Иван Игнатьев, «Сочи»

Иван Игнатьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У воспитанника «Краснодара» не складывается карьера с тех пор, как он покинул родной клуб в 2020 году. За «Рубин» Игнатьев забил всего три мяча, за «Крылья Советов» – один, за «Локомотив» – пять. Вот и полгода в «Сочи» не помогли нападающему совершить прорыв в результативности. Когда Иван подписывал летом 2023-го контракт, он надеялся на большее.

«Ваня очень хотел в «Сочи». Посчитал, что Нобоа и Юсупов – очень умные полузащитники, которые могут находить его передачами. За счёт них он мог бы иметь немало моментов и забивать. К сожалению, реальность оказалась немножко другой», – объяснял агент игрока Алан Агузаров в программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Игнатьев забил всего два гола за «Сочи». Один из них с пенальти, а второй – как раз с паса Нобоа. Да и тот сперва отменили из-за офсайда, но потом VAR подтвердил, что компьютер в голове эквадорца всё просчитал правильно. Разумеется, такая результативность нападающего не могла устроить «Сочи», поэтому уход Игнатьева прогнозировался. Дальше, по слухам, приоритет у Ивана – Европа.

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Георгий Мелкадзе, «Сочи»

Георгий Мелкадзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник «Спартака» тоже не сумел по-настоящему раскрыться в «Сочи». Мелкадзе, в отличие от Игнатьева, задержался в южном клубе на два года, но статистика нынешнего сезона едва ли оставляла нападающему шансы продолжать играть за «Сочи». Георгий провёл 11 матчей в РПЛ и Кубке России, но не забил ни одного мяча. В чемпионате он отметился только заработанным пенальти во встрече с «Крыльями Советов», а в кубковом турнире сделал одну голевую передачу.

«Для того чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду», – признавался Мелкадзе в интервью для ТАСС.

В январе контракт с форвардом был расторгнут. Как сообщил Georgian Footy, Георгий близок к переезду в Грузию и подписанию контракта с «Динамо» из Батуми. Ещё в 2022 году Мелкадзе говорил, что задумывается о смене российского гражданства на грузинское, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне.

Артём Мещанинов, «Сочи»

Артём Мещанинов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один игрок, от которого отказался аутсайдер РПЛ, – центральный защитник Мещанинов. Артём отыграл за сочинский клуб полтора сезона. Летом 2022-го его выкупали у «Балтики» за € 500 тыс., а теперь отпустили на все четыре стороны свободным агентом. Проиграл конкуренцию. Если в прошлом сезоне Мещанинов был до апреля основным у южан, то в нынешнем совсем крепко прилип к скамейке запасных.

В РПЛ Артём появился на поле всего дважды. Сыграл около 10 минут с «Зенитом» из родного Санкт-Петербурга, а в следующий раз вышел только в последнем перед зимней паузой матче с «Оренбургом» – сразу на все 90 минут. Ещё пять матчей у Мещанинова было в Кубке России. Он даже забил гол на групповом этапе «Оренбургу».

«Психологическое настроение в команде – плохое. Мы просто идём от игры к игре», – сказал Мещанинов перед зимним перерывом в эфире «Матч ТВ». И после этого отправился на поиски нового клуба.

Алексей Ионов, «Ростов»

Алексей Ионов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Всего два года назад, в ноябре 2021-го, Ионов выходил у Валерия Карпина в стартовом составе сборной России на решающий матч отборочного цикла ЧМ с Хорватией, а теперь оказался не нужен тренеру в «Ростове». Полгода назад вингер вернулся в ростовский клуб свободным агентом из «Краснодара». Карпин надеялся, что Алексей усилит его команду, но 34-летнему игроку, по-видимому, уже трудно держать прежний уровень.

Ионов сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей – 14 в РПЛ и три в Кубке России. В стартовом составе выходил 13 раз, тем не менее совершил лишь одно результативное действие. Напомнил о себе «Краснодару» голевой передачей в выездной игре с лидером.

«Расстались мы с «Ростовом» в хороших отношениях. Так получилось… Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. 2023-й не совсем удачный для меня, потому что мне не удалось реализовать то, что хотелось», – говорил Ионов, расторгнув двухлетний контракт с «Ростовом». Но с новым клубом до сих пор тишина.

Кирилл Печенин, «Оренбург»

Кирилл Печенин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» избавился этой зимой от двух футболистов из Беларуси. Причём левый защитник Печенин отсутствовал в команде уже фактически три месяца. Кирилл не выходил на поле с начала октября, хотя до того сыграл шесть матчей в РПЛ (пять в основе) и три в Кубке России. Похоже, в его случае дело не только в проигранной конкуренции.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал для «Чемпионата», почему Печенина убрали из первой команды:

«Причины перевода в молодёжку? Есть внутренние дела клуба. Если футболист ведёт себя неподобающим образом, то есть реакция клуба».

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия объяснил отказ от услуг Печенина загадочной фразой «это техническое решение клуба и моё личное». В общем, в сложившихся обстоятельствах было понятно, что Кирилл покинет оренбургский клуб спустя два года после трансфера.

Юрий Ковалёв, «Оренбург»

Юрий Ковалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместе с Печениным зимой 2024-го ушёл из «Оренбурга» и фланговый полузащитник Ковалёв. Его, в отличие от защитника, не отстраняли по ходу первой части сезона, но кое-что этих двух игроков из Беларуси объединяет. По данным Transfermarkt, у обоих один агент – Александр Перепечко.

Ковалёв провёл в «Оренбурге» два с половиной года. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах, но в РПЛ попадал в основу только шесть раз. Сделал голевую передачу во встрече с «Зенитом» и заработал пенальти со «Спартаком». Короче говоря, был не последней фигурой в команде.

«Никаких претензий к Юре нет. Он много сделал, мы ему благодарны, но иногда принимаются решения, вызванные интересами клуба. Мы очень благодарны Ковалёву за ту работу, которую он проделал. Он квалифицированный футболист», – прокомментировал расторжение контракта с полузащитником президент «Оренбурга» Василий Еремякин.