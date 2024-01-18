«Барса» влетала команде из третьей лиги! Но отставку Хави отложил красивый гол

«Барселона» после разгрома в «эль класико» в финале Суперкубка Испании сумела решить локальную задачу в другом кубковом турнире. Команда Хави переиграла «Унионистас де Саламанка» в 1/8 финала Кубка Испании. Тем не менее и соперник из третьего дивизиона подкинул проблем сине-гранатовым.

Состав «Барселоны» только на четыре позиции отличался от того, что был в матче с «Реалом». В основе не оказалось Араухо, Гюндогана, Педри и Левандовского. Их места заняли Ромеу, Лопес Мартин, Феликс и Гиу. К слову, Араухо, как и Ямал, отсутствовали в кубковом матче из-за дисквалификаций.

Уже на первой минуте случился момент, после которого Хави, судя по его виду, стало нехорошо. Матч начался с того, что хозяева улетели в быструю атаку, и нападающий Лосада, ускользнув от Кунде, бил в ближний угол. «Барселоне» сильно повезло – мяч пролетел в полуметре от штанги. После этого игра, казалось, пошла по прогнозируемому сценарию. Чемпион Испании владел мячом и территорией, а соперник из третьей лиги глубоко оборонялся. Но легко «Барсе» не было ни секунду – «Унионистас» устроил настоящую рубку на поле, впрочем, без грубости и грязи. Люди просто сражались за каждый метр поля, как умели.

Полтайма у команды Хави получалось что-то только на стандартах, а один из них мог завершиться назначением пенальти в ворота хозяев. Кристенстен упал в борьбе с защитником, но, похоже, сам и завалил оппонента. Центрфорвард Гиу не всегда понимал партнёров – куда отдавать и открываться, тем не менее в середине тайма именно он имел первый по-настоящему голевой момент: Марк бил в падении с нескольких метров, мяч ударился о газон, и вратарь совершил сейв в гандбольном стиле.

А потом всё-таки произошло то, что заставило Хави печально качать головой. «Унионистас» забил первым ударом в створ! Ещё одна классная быстрая атака получилась у команды из Саламанки. Серрано сделал кросс слева, а Альваро Гомес забил классным ударом щёчкой с лёта. Пожалуй, тут позиционно ошибся Бальде – напрасно сместился в центр.

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Совсем чуть-чуть не хватило «Унионистасу», чтобы сенсационно выиграть эти 45 минут. Перед самым перерывом «Барса» отыгралась, причём хозяева попались на собственном угловом и контрвыпаде! Торрес после передачи Феликса убежал с центра поля и безупречно реализовал выход один на один. Увлеклись хозяева, слишком поверили в себя.

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После перерыва вся игра шла на половине поля «Унионистаса». Хозяева садились за линию мяча всеми 10 полевыми игроками и прижимались к собственной штрафной, а «Барселона» владела мячом 80% времени. Любопытно, что Хави перед вторым таймом по какой-то причине поменял Кристенсена на 16-летнего Кубарси. Несмотря на большое преимущество, чемпион Испании никак не мог создать момент у ворот соперника и пробить в створ. В результате после часа матча Хави выпустил трио Гюндоган – Педри – Левандовски, убедившись, что без них команду из Саламанки не дожать.

«Унионистас» ещё раз опасно подошёл к воротам «Барсы» в середине тайма, когда после кросса вратарь Пенья выбил мяч рукой и ей же попал по голове Лосаде – разбил лицо. Наверное, многие подумали в этот момент, не пенальти ли это, но судьи с VAR не нашли фола. На 69-й минуте длительная перепасовка в исполнении сине-гранатовых наконец-то принесла результат. Кунде выдвинулся вперёд, а перед штрафной ему дали сделать пять касаний и забить красивым дальним ударом.

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Хозяева заметно устали, «подсели» и вскоре пропустили третий гол. Бальде взял персональный реванш у Альваро Гомеса: левый защитник ушёл от хавбека «Унионистаса» и вскрыл правый полуфланг обороны команды из Саламанки. Классный гол забил Бальде, пусть даже отчасти вратарский – Мартинес должен был закрывать ближний верхний угол.

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Игроки «Унионистаса», надо отдать им должное, сделали всё возможное, чтобы порадовать болельщиков, заполнивших до отказа трибуны небольшого стадиона, хотя бы вторым голом. Но – не смогли. В концовке фаворита спас от пропущенного мяча Пенья. «Барса» всё же превзошла хозяев по ударам в полтора-два раза (14:10, в створ – 7:4) и благодаря трём голам за полчаса прошла в четвертьфинал. Однако Хави вряд ли доволен качеством игры так, как результатом.